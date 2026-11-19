Hannah Lillith Assadi ganó el Premio Nacional del Libro de ficción con su novela "Paradiso 17"

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Paradiso 17, de Hannah Lillith Assadi, un relato tierno, melancólico y poético sobre el viaje por todo el mundo de un exiliado palestino, ha ganado el Premio Nacional del Libro en la categoría de ficción. Otra historia con origen en Oriente Medio, Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming, del autor egipcio Abdelrahman ElGendy, fue la ganadora en la categoría de no ficción.

Assadi, cuya novela se inspiró en parte en la muerte de su padre y quedó aún más marcada por las muertes de palestinos en la guerra de Gaza contra Israel, recordó la escritura de su libro como un periodo de dolor, profundo duelo y belleza, un ciclo que refleja la propia vida. “¿Acaso esa historia no es la de todos nosotros?”, dijo.

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Centroeuropa, de Vicente Luis Mora, traducida del español por Rahul Bery, ganó en la categoría de literatura traducida. The Fight of Our Lives: AIDS in America, de David Levithan y Gabriel Duckels —un libro que, según Levithan, se inspiró en lo poco que los niños pequeños sabían sobre el sida—, ganó en la categoría de literatura juvenil.

Levithan, director editorial de Scholastic, es uno de los pocos editores de libros que también cuenta con una exitosa carrera como escritor. Durante su intervención del miércoles, señaló el aumento de las prohibiciones de libros en los últimos años, pero añadió que “hay muchísima, muchísima, muchísima más gente que quiere que se escuchen nuestras voces, que quiere que se comparta la verdad de nuestras vidas y que quiere que las generaciones queer que vengan después de nosotros lo tengan más fácil”.

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Hannah Lillith Assadi centró su historia en el viaje por el mundo de un exiliado palestino

También el miércoles por la noche, Brenda Hillman ganó en la categoría de poesía por Still House in the Desert: An eco-contemplation, un logro que se hace eco de la victoria de su marido y compañero poeta Robert Hass en 2007. “Tenemos un juego a juego”, dijo sobre su premio. “Será bonito tener el mío junto al suyo”. Los ganadores de las cinco categorías competitivas recibieron cada uno 10 000 dólares.

Klass y Rushdie reciben premios honoríficos

Se entregaron premios honoríficos a la pediatra y defensora de la alfabetización Perri Klass por su “Servicio Destacado a la Comunidad Literaria Estadounidense” y a Salman Rushdie por su “Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses”.

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Klass subió al escenario con los símbolos de sus dos pasiones: un estetoscopio y un ejemplar del clásico infantil Goodnight Moon, un libro del que, según aseguró al público, incluso los niños más pequeños son capaces de recitar fragmentos. Rushdie señaló que muchos de los anteriores ganadores de su premio, desde Don DeLillo hasta Saul Bellow, eran amigos y fuentes de inspiración para él, y se mostró encantado de formar parte del “augusto” panteón de la literatura estadounidense.

El actor y escritor Kyle MacLachlan presentó la cena de gala en Cipriani Wall Street, y se jactó de que, de joven, era tan aficionado a los libros que llegó a cursar una asignatura sobre el sistema decimal Dewey. La invitada musical Michelle Zauner, de Japanese Breakfast, interpretó Be Sweet y la canción Magic Mountain —muy en la línea literaria—, inspirada en parte en la novela clásica homónima de Thomas Mann.

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Algunos finalistas se enfrentaron a denegaciones de visado

Abdelrahman ElGendy se impuso en la categoría de no ficción con sus memorias sobre la revolución y su encarcelamiento en Egipto

No todos los finalistas pudieron asistir. A ElGendy, que se encuentra actualmente en Europa tras abandonar Estados Unidos por temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y a Samar Yazbek, de Siria, finalista en la categoría de libros traducidos, se les denegó el visado para entrar en Estados Unidos, según la Fundación Nacional del Libro, encargada de otorgar los premios.

ElGendy es un antiguo activista estudiantil que, siendo adolescente, fue detenido en 2013 durante las protestas en El Cairo y pasó seis años en prisión. Su editora, Helen Thomaides, del sello Hogarth de Penguin Random House, leyó una breve declaración en su nombre en la que él recordaba su promesa de que algún día convertiría el sufrimiento que había padecido en una historia. “Un sueño que tenía desde hacía años se ha hecho realidad, y no estoy allí para vivirlo con vosotros”, reza en parte su discurso de aceptación. “Que se eliminen todas las fronteras; que todas las cárceles desaparezcan”.

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El Departamento de Estado se negó a comentar ningún caso concreto, pero emitió un comunicado en el que afirmaba que “la Administración Trump sigue dando prioridad a Estados Unidos y a sus intereses mediante la plena aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses y garantizando los viajes legales a través de nuestro proceso de visados. Como dijo el secretario (de Estado Marco) Rubio, ‘un visado es un privilegio, no un derecho’”. En una lectura previa a la entrega de premios celebrada el martes, varios finalistas lamentaron la denegación de los visados. Los compañeros de ElGendy nominados en la categoría de no ficción le dedicaron sus lecturas mientras él las seguía a distancia, y el novelista Omar El Akkad intervino en nombre de ElGendy. La lectura de la obra de Yazbek corrió a cargo de su traductora, Leri Price.

Las editoriales presentaron un total de 1.912 libros, que fueron evaluados por jurados formados por autores, editores, libreros y otros miembros de la comunidad literaria.

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MacLachlan bromeó diciendo que sus memorias, Fictional Selves, habían sido de alguna manera ignoradas por los Premios Nacionales del Libro. Otros se tomaron su exclusión más en serio. El autor Marlon James, cuya novela The Disappearers quedó fuera de la lista de finalistas de ficción a pesar de haber recibido grandes elogios y una amplia cobertura mediática, se ha mostrado crítico con los premios estadounidenses en general. En una entrevista reciente con la revista Time, el antiguo ganador del Premio Booker afirmó que los jurados británicos se mostraban más abiertos a los best-sellers que los estadounidenses, quienes “sienten la necesidad de contrarrestar la popularidad”. Señaló que obras tan destacadas como Whistler, de Ann Patchett, y Kin, de Tayari Jones, también quedaron fuera.

“Nos quejamos de que nadie lee y ellos lo ignoran”, dijo James refiriéndose a los miembros del jurado. “Y parece que el único delito de estos libros era que la gente los leyera”.

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Fuente: AP