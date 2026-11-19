Una mujer fue condenada a 18 años de prisión por encubrir los abusos a su hija

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a 18 años de prisión contra María Eugenia Barayazarra, acusada de encubrir los abusos sexuales que su pareja cometió contra su hija desde que la víctima tenía ocho años.

El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de la mujer, que cuestionaba la valoración de las pruebas y alegaba la ausencia de perspectiva de género en el proceso. El planteo fue desestimado por incumplimientos formales, por lo que quedó confirmada la sentencia dictada en la provincia de Buenos Aires.

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El caso comenzó a partir de la denuncia de la joven, quien relató que sufrió violaciones por parte de su padrastro entre 2004 y 2015, cuando tenía entre ocho y 19 años. Los ataques ocurrieron dentro de la vivienda familiar de la localidad rural de Cabildo, cerca de la ciudad de Bahía Blanca, donde convivía con él y con su madre.

El hombre, el ex policía Justo Oscar Suárez, recibió una pena de 23 años de cárcel en 2017 y murió en 2020 mientras estaba detenido.

Durante ese debate, la fiscalía pidió que también se investigara a la madre de la víctima. La acusación sostuvo que Barayazarra conocía lo que ocurría en la casa y no hizo la denuncia. Según constancias del expediente, la niña le contó lo que sufría en tres oportunidades. “Decía que su hija estaba loca”, agregaron desde la querella.

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La causa paralela avanzó y llegó a juicio en 2022, cuando el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Barayazarra como partícipe necesaria, por omisión, de abusos sexuales con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores. Ambos delitos fueron considerados agravados por la convivencia preexistente entre la víctima y el agresor.

La sentencia se apoyó, además, en declaraciones de familiares, una empleada doméstica, el ex esposo de la joven y profesionales que intervinieron en el caso. En el debate también se dio una particularidad: la mujer admitió que le creyó a su hija. Incluso reconoció que vio a su pareja en la cama de la menor. Sin embargo, jamás hizo la denuncia.

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El expediente siguió su curso y, en 2023, el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó la apelación de la defensa, concluyendo que la acusada estaba al tanto de los hechos. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires también desestimó el planteo posterior.

Así las cosas, la defensa intentó llegar en queja a la Corte nacional, que ahora cerró la discusión judicial, dado que la presentación no cumplía los requisitos formales exigidos.

La víctima había contado en una entrevista publicada por el diario La Nueva en 2024 que escapar de su casa fue una decisión marcada por las amenazas de su padrastro y por el temor de que sus hermanos atravesaran una situación similar. “Me escapé de esa casa una madrugada con mi hijo de 2 años. Tuve que abandonar mi vida, mis amistades. Me fui a Coronel Pringles, agarré los bolsos y salí. En el viaje empecé a analizar todo eso y hasta me sentía egoísta por pensar en mí. En el momento uno no piensa, solo reacciona”, relató entonces.

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“Después de todo lo que pasó, las personas que me ocasionaron el daño siguen su vida como si nada. En su momento se los señaló, pero después es como que pasó. Mi mamá, que está condenada y permanece en libertad, sigue haciendo su vida normal sin ningún tipo de culpa. Me pregunto por qué me tengo que seguir escondiendo, cuando ella hace su vida normal. Eso me cansó”, remarcó al explicar su decisión de hacer público su caso.

En esa misma nota, la joven cuestionó la demora de las apelaciones y dijo que necesitaba una resolución definitiva para cerrar una etapa de su vida.

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Y subrayó: “A las personas que les haya pasado o les está pasando les digo que no callen. Es duro y complicado. En su momento lloré, insulté, me enojé y preguntaba por qué a mí. Nunca tuve respuestas, solo sé que injustamente me pasó, por lo que solo me quedaba intentar salir. No hay que callarse, porque siempre, hasta la persona menos pensada, te va a ayudar”.