Un ladrón disfrazado de mujer intentó robar en una joyería de Villa Gesell

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Una insólita secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una joyería de Villa Gesell: un hombre disfrazado de mujer ingresó al comercio con intenciones de robo, saltó por encima del mostrador y forcejeó con una empleada, que logró frustrar el asalto. El sospechoso luego escapó a bordo de una camioneta que había sido robada en Mar del Plata. Se fue con las manos vacías.

Según el parte policial al que accedió Infobae, el hecho ocurrió el martes 17 de noviembre a las 18.21 en la Joyería Emmanuel, ubicada sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en una de las zonas comerciales de la ciudad balnearia.

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Como se ve en el video que encabeza esta nota, el sospechoso llevaba una campera verde oscura, una peluca rubia y un vestido a rayas blancas y negras. En la secuencia se observa cómo ingresó al local y saltó por encima de uno de los mostradores para abalanzarse sobre la trabajadora.

El delincuente ingresó al local disfrazado y saltó por encima de uno de los mostradores

La empleada reaccionó y se produjo un forcejeo que impidió que el delincuente concretara el robo. Ante la resistencia de la mujer, el sospechoso desistió de su intento y escapó sin sustraer dinero ni mercadería.

Luego de recibir una alerta radial, efectivos de la Policía Bonaerense se dirigieron al comercio y entrevistaron a la trabajadora, quien relató lo sucedido y aportó una descripción del asaltante. En el lugar se solicitó la intervención de Policía Científica y el relevamiento de las cámaras de seguridad.

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La investigación permitió establecer que el sospechoso no había actuado solo. Según informó la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, otras personas lo aguardaban en una camioneta Peugeot Expert gris, que tenía pedido de secuestro por robo en Mar del Plata y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo.

La empleada reaccionó y se produjo un forcejeo que impidió que el delincuente concretara el robo

Tras el intento de asalto, la Policía desplegó un operativo cerrojo que obligó a los ladrones a abandonar el coche dentro de la ciudad y les impidió retirarlo de la localidad.

Finalmente, la camioneta fue hallada el miércoles en inmediaciones del paseo 118 y la avenida 14. Al verificar sus numeraciones identificatorias, los policías constataron que tenía un pedido de secuestro por un hecho de hurto agravado ocurrido el 28 de octubre en Mar del Plata. En este caso intervino la UFID Nº 6 de Villa Gesell, que, además de las pericias correspondientes, dispuso el posterior secuestro del rodado.

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El hallazgo de la camioneta representó el segundo caso de un vehículo robado en Mar del Plata que fue recuperado en Villa Gesell en menos de una semana. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer la identidad del hombre que ingresó a la joyería y determinar la participación de las personas que lo acompañaban durante la fuga.