Google Maps desarrolla una función que detecta la llegada de un vuelo para enviar un mensaje de bienvenida al usuario. (Google)

Guardar

Google Maps prepara una función que identificará el momento exacto en que un usuario aterriza en una ciudad nueva y le enviará un mensaje de bienvenida pensado para organizar el viaje desde el primer minuto. La novedad forma parte de un proceso de renovación de la aplicación de navegación, que apunta a convertirse en un asistente capaz de armar itinerarios completos con inteligencia artificial.

La función fue detectada por Android Authority al revisar el código interno de la aplicación, en el que aparece un mensaje que invita al usuario recién llegado a “conocer la ciudad, encontrar un buen primer almuerzo y descubrir qué pasa esta noche”.

PUBLICIDAD

Qué es Ask Maps y cómo funciona

El mensaje de bienvenida tiene un objetivo preciso: dirigir a los usuarios hacia Ask Maps, la herramienta conversacional que Google introdujo en marzo de este año y que funciona con los modelos de inteligencia artificial de Gemini.

Ask Maps transforma la aplicación en un asistente al que se le pueden hacer consultas en lenguaje natural, sin necesidad de aplicar filtros de búsqueda tradicionales. El usuario describe el tipo de lugar que busca y la herramienta se encarga de acotar las opciones disponibles en la base de datos de destinos y puntos de interés de Maps.

El componente AirportGeofenceSyncWorker opera en segundo plano y determina la ubicación del viajero al arribar a un aeropuerto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ask Maps es la función de Google Maps que permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre lugares, comida o actividades en una ciudad, y responde con recomendaciones concretas gracias a la inteligencia artificial de Gemini. Ya está disponible en más de 150 países y busca reemplazar la búsqueda por filtros con un formato de conversación directa.

PUBLICIDAD

Cómo son los mensajes de bienvenida al aterrizar

Para saber cuándo activar el saludo, Google se apoya en un componente nuevo llamado AirportGeofenceSyncWorker, que trabaja en segundo plano y determina el momento en que el usuario llega desde un vuelo a una ciudad de destino.

La detección es, por ahora, principalmente geográfica. Pero la función puede sumar una capa adicional de personalización si el usuario tiene activada Gemini Personal Intelligence, la integración que permite a la inteligencia artificial de Google acceder a fuentes como el correo electrónico o el calendario.

Con esa información habilitada, Ask Maps podría conocer de antemano los planes de viaje del usuario, lo que le permitiría ajustar las recomendaciones a datos como la duración de la estadía o reservas ya realizadas, aunque el código revisado hasta el momento no detalla el alcance exacto de esa personalización.

PUBLICIDAD

La aplicación integra convenios con plataformas como Square, Toast y Uber Eats para gestionar pedidos de comida sin salir de la interfaz. (Foto: Google Maps)

Cómo usarlo para armar el itinerario

Una vez que el usuario interactúa con el mensaje de bienvenida, Ask Maps ofrece varias funciones pensadas para resolver un itinerario de principio a fin.

La herramienta permite pedir comida directamente desde la aplicación gracias a acuerdos con plataformas como Square, Toast y Uber Eats. También puede sugerir alojamiento en tiempo real para quienes llegan sin reserva, con comparación de precios y disponibilidad actualizada.

Ask Maps además identifica eventos cercanos al hotel o a la zona donde se encuentra el usuario, como espectáculos o conciertos, y suma enlaces directos de compra de entradas cuando están disponibles.

Otra función señalada por Google es la capacidad de retomar conversaciones previas dentro de la aplicación. Si un usuario ya consultó sobre una ciudad en otro momento, Ask Maps puede usar ese historial para sugerir actividades relacionadas con esas búsquedas anteriores.

PUBLICIDAD

El sistema localiza espectáculos y conciertos cercanos con enlaces directos para la compra de entradas. (Composición Infobae)

En conjunto, estas funciones apuntan a que el usuario resuelva en la misma aplicación las tres decisiones típicas de un primer día de viaje: dónde comer, dónde alojarse y qué hacer por la noche, sin necesidad de consultar otras plataformas.

En dónde está disponible la función

El sistema de bienvenida no se limita a un puñado de ciudades. Según el relevamiento del código realizado por el medio PhoneArena, Google incluyó referencias a más de 90 aeropuertos internacionales donde la función podría activarse.

Entre los destinos identificados aparecen Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca en España, junto con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Ciudad de México, además de otras en Asia y Europa.

PUBLICIDAD

Por el momento, Google no confirmó una fecha de lanzamiento oficial para la función de bienvenida en aeropuertos, que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo dentro del código de la aplicación.