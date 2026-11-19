Familiares y amigos acompañaron los sepelios de las víctimas de la jornada violenta que dejó 12 muertos en el departamento de Yoro. (Foto: Cortesía)

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El departamento de Yoro vive jornadas de profundo luto tras los cuatro hechos violentos que dejaron 12 personas muertas en un solo día. Familiares, amigos y compañeros de trabajo comenzaron este miércoles a dar el último adiós a las víctimas, en medio de escenas de dolor, consternación y temor por la inseguridad que continúa afectando a la población.

En el municipio de Yorito, decenas de personas se movilizaron desde tempranas horas hacia el cementerio municipal para acompañar a las familias durante los sepelios. Las ceremonias religiosas y las caravanas fúnebres marcaron una jornada en la que las comunidades intentaban asimilar la magnitud de la tragedia.

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De acuerdo con los reportes desde la zona, tres de las víctimas ya habían sido sepultadas: Clara Mejía, el menor Edras Olvera Mejía y su padre, Elmer Olvera. Mientras tanto, otros cuerpos permanecían en la capilla del cementerio a la espera de completar los actos religiosos.

Entre ellos se encontraban la regidora municipal Delma Yolanda Olvera, su esposo, Pablo Vaquedano, y la pequeña Madeline Corea, de aproximadamente tres o cuatro años.

La tragedia también alcanzó a otra familia, luego de que Adela Murillo y sus hijos, Rony Murillo y Marvin Murillo, fueran trasladados hasta San Pedro Sula. Posteriormente, sus cuerpos retornaron a Yorito bajo custodia policial para que sus parientes pudieran despedirlos.

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Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados en caravanas fúnebres hasta los lugares donde recibirían cristiana sepultura. (Foto: Cortesía)

En el sector de Campo 7, cerca de Pacayal, también se preparaban los sepelios de Alejandra Murillo, su hija Lurvin Murillo y uno de sus nietos. La ceremonia estaba pendiente debido a que los familiares esperaban la llegada de un pariente procedente de Peña Blanca, en el municipio de San Francisco de Yojoa.

De esta manera, nueve de las víctimas recibirían sepultura en el cementerio municipal de Yorito y las otras tres en Campo 7, en una jornada marcada por el llanto y la incredulidad.

La violencia también golpeó directamente a la municipalidad de Yorito, donde algunas de las víctimas trabajaban. Compañeros de labores llegaron al cementerio para acompañar los sepelios de quienes hasta hace poco compartían sus jornadas laborales.

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Uno de los empleados municipales manifestó su consternación por los asesinatos de Delma Olvera y Clara Mejía, quienes formaban parte de la institución. Durante su testimonio recordó que una de ellas tenía aproximadamente tres años de trabajar en la municipalidad.

Entre los asistentes predominaban las muestras de tristeza e impotencia. Familiares y conocidos todavía intentaban comprender cómo sus seres queridos fueron víctimas de una jornada de violencia que dejó a varias familias destrozadas.

El cementerio municipal de Yorito recibió a familiares y vecinos que llegaron para despedir a sus seres queridos. (Foto: Cortesía)

La conmoción también abrió interrogantes sobre las medidas de seguridad que deberían adoptarse para evitar nuevos episodios violentos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de implementar un toque de queda, uno de los entrevistados evitó pronunciarse ante la situación que atraviesa el municipio.

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Fuera de los cementerios, las consecuencias de la violencia comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de los habitantes. El temor ha provocado cambios en las actividades comerciales y en la dinámica de las comunidades.

En Yorito, algunos establecimientos estarían limitando la venta de alimentos a determinadas personas, una situación que también dificulta las condiciones de los agentes policiales desplazados para atender las labores de seguridad.

Elementos policiales manifestaron que enfrentan problemas logísticos para cumplir con sus funciones, debido a las limitaciones para conseguir alimentación y encontrar espacios adecuados para descansar.