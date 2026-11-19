Una cuadrícula reúne diez pinturas del artista Vincent van Gogh vendidas en diferentes subastas de arte.

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Ya es un hecho, Castaños en flor se convirtió en la obra de Vincent van Gogh más cara de la historia de las subastas al salir por USD 190,43 millones en el evento de Sotheby’s, en Nueva York.

Pero esta pieza no fue la primera en conmocionar al mercado y habrá que esperar hasta que otra gran colección se desarme para que vuelve a suceder. Por supuesto, estas no son las mejores obras de van Gogh, sino las que salen a la venta por el mercado secundario del arte.

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Hay un dato llamativo sobre las obras más cotizadas y es que recorren un período de apenas tres años, entre 1887 y 1899, que unió París con Auvers-sur-Oise, pueblo a 30 km de la capital francesa, donde se suicidó a los 37 años.

Vincent Van Gogh

En ese sentido reúnen tres momentos consecutivos de su producción. En Arlés, durante 1887 y 1888, aparecen la naturaleza muerta, los huertos, los prados, con una experimentación centrada en el color y en motivos vegetales.

Ese interés por los paisajes y las flores continuó durante su internación en Saint-Rémy-de-Provence, entre 1889 y mayo de 1890, cuando el artista pintó desde el asilo campos arados, olivares, cipreses y también realizó un autorretrato que en sí fue pensado como un regalo para su madre.

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Luego, las piezas ejecutadas en Auvers-sur-Oise, entre mayo y julio de 1890, corresponden a los últimos meses de su vida y mantienen esa atención sobre la naturaleza, aunque suman el retrato del doctor Paul Gachet y bodegones florales.

Castaños en flor - USD 190,43 millones

Castaños en flor fue pintada alrededor del 24 de mayo de 1890, días después de que el artista llegara a Auvers-sur-Oise tras un año internado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. La obra, que mide 70 × 58 centímetros, pertenece al período más intenso de su carrera: los dos últimos meses de su vida, en los que produjo obras hoy en manos de los principales museos del mundo.

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"Castaños en flor" fue pintada alrededor del 24 de mayo de 1890

Tras la muerte del artista en julio de 1890, la obra pasó a su hermano Theo van Gogh en París y, por herencia, a la viuda de este, Johanna van Gogh-Bonger, y al hijo de ambos, Vincent Willem van Gogh, en Ámsterdam. En septiembre de 1905, el marchante Paul Cassirer de Berlín la adquirió y allí comenzó un extenso pasa manos hasta ser adquiridas para la Colección Blaquier-Arrieta.

A una semana del remate, los herederos del editor alemán Samuel Fischer —propietario del cuadro entre 1909 y 1934— reclamaron ante Sotheby’s que la venta de 1936 había sido forzada por la persecución nazi y exigieron postergar la subasta. El pedido de impugnación de la gran joya de la subasta llevó a un acuerdo a puertas cerradas, un día ante de la bajada el martillo: las dos familias anunciaron una “resolución mutuamente satisfactoria”

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Huerto con cipreses — USD 117.180.000

Huerto con cipreses había establecido el récord de subasta de Van Gogh al venderse por USD 117.180.000 en Christie’s de Nueva York el 9 de noviembre de 2022, luego de salir de la colección de Paul Allen.

"Verger avec cyprèsin" de Vincent Van Gogh se vendió por USD 117.180.000

Pintado en Arlés en la primavera de 1888, el óleo también es conocido como Huerto en flor con melocotoneros, la obra presenta dos melocotoneros de flores rosas que ocupan el primer plano de un huerto cercado por cañas amarillas. Detrás de la valla, a la derecha, se levanta un grupo de cipreses oscuros. La composición está hecha con puntos y comas de color, incluso en el cielo.

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Van Gogh trabajaba entonces en dos pinturas de un huerto con melocotoneros y perales. La otra, Huerto rodeado de cipreses, se conserva en el Museo Kröller-Müller. En una carta a Émile Bernard, escrita hacia el 12 de abril, describió “melocotoneros rosas, perales blanco amarillento” y explicó que golpeaba el lienzo con trazos irregulares, empastes y zonas sin cubrir.

Al día siguiente le comunicó a su hermano Theo que proyectaba seis lienzos de huertos, distribuidos en dos grupos de tres: una tela vertical entre dos horizontales. El tríptico no llegó a completarse; los editores de sus cartas identifican a Huerto con cipreses y Huerto rodeado de cipreses como parte de aquel plan, aunque el artista acabó considerándolas una pareja.

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Retrato del doctor Gachet — USD 82.500.000

Retrato del doctor Gachet fue adjudicado por USD 82.500.000 en Christie’s de Nueva York en mayo de 1990. En ese momento fue la pintura más cara vendida en subasta y no volvió a exhibirse públicamente tras la operación.

"Retrato del doctor Gachet" fue adjudicado por USD 82.500.000 en Christie’s de Nueva York en mayo de 1990

Van Gogh realizó dos versiones del retrato en Auvers-sur-Oise, en junio de 1890, menos de dos meses antes de su muerte. La segunda versión forma parte de la colección del Museo de Orsay de París.

El modelo fue Paul-Ferdinand Gachet, médico homeópata, coleccionista y grabador aficionado que firmaba sus obras como Paul van Ryssel. Theo van Gogh lo escogió, por recomendación de Camille Pissarro, para atender a Vincent después de su salida del hospital de Saint-Rémy.

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Gachet aparece con gorra blanca y levita azul, inclinado sobre una mesa roja y con la cabeza apoyada en la mano derecha. La primera versión incluye dos novelas amarillas y un vaso con dedalera, planta de la que se obtiene digitalina. En la segunda desaparecen los libros y la rama queda bajo los dedos de la mano izquierda.

El médico había presentado en 1858 una tesis titulada Étude sur la mélancolie. Van Gogh describió su expresión como melancólica y escribió a su hermana Willemien que había encontrado “un amigo hecho y derecho y algo así como un nuevo hermano”.

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Campo cerrado con labrador — USD 81.312.500

Campo cerrado con labrador alcanzó USD 81.312.500 en Christie’s Nueva York el 13 de noviembre de 2017. Van Gogh lo pintó a fines de agosto o comienzos de septiembre de 1889 desde la ventana de su habitación en el hospital de Saint-Paul, en Saint-Rémy.

Van Gogh lo pintó a fines de agosto o comienzos de septiembre de 1889 desde la ventana de su habitación en el hospital de Saint-Paul, en Saint-Rémy

El óleo representa el campo de trigo cercado detrás del asilo, ya segado y parcialmente arado. Al fondo se ven un labrador con su caballo, una casa entre los Alpilles y un gran sol amarillo sobre un cielo verde.

La obra marcó el regreso del artista a la pintura luego de la crisis de julio y agosto de 1889, que le impidió trabajar durante semanas. Hacia el 2 de septiembre le dijo a Theo que había vuelto a trabajar en “un campo de rastrojo amarillo que están arando”, donde contrastaban la tierra violácea y las franjas amarillas.

“El trabajo me distrae infinitamente mejor que cualquier otra cosa”, añadió en esa carta. Las notas de la edición de su correspondencia identifican el croquis enviado con ese texto como un estudio de este lienzo.

El campo era el mismo que había pintado en junio y julio en Campo de trigo con segador. En octubre anunció a su madre y a Willemien que les mandaría varios estudios, entre ellos Campos arados, efecto de mañana. El cuadro salió hacia Theo en diciembre, dentro de un envío para su madre y su hermana, bajo el título Trabajando con el arado.

Autorretrato sin barba — aprox. USD 71.500.000

El Autorretrato sin barba se vendió por aproximadamente USD 71.500.000 en Christie’s en 1998. Pintado en Saint-Rémy-de-Provence en septiembre de 1889, mide 40 × 31 centímetros y está en una colección privada.

El artista regaló el cuadro a su madre por su cumpleaños

Van Gogh se retrató de cabeza y hombros, girado hacia la izquierda, con el rostro afeitado, el cabello peinado hacia atrás y una blusa azul sobre un fondo verde azulado.

A fines de ese mes preparaba pequeños lienzos para regalar a su madre y a Willemien. El 28 de septiembre escribió a Theo que se secaban reducciones de Trigal con cipreses, los olivos, El segador, El dormitorio y “un pequeño retrato mío”, que la edición de las cartas identifica con este autorretrato.

El artista regaló el cuadro a su madre por su cumpleaños. Los historiadores discuten si fue su último autorretrato o si ese lugar corresponde al conservado en el Museo de Orsay, realizado el mismo año. No se sabe si la obra llegó a estar en poder de su madre y su hermana; Jo van Gogh-Bonger la vendió en 1910 a Paul Cassirer, el marchante de arte alemán más influyente en la difusión y consagración de la obra de Vincent van Gogh en Alemania y Europa central a principios del siglo XX.

Cabañas de madera entre olivos y cipreses — USD 71.350.000

Cabañas de madera entre olivos y cipreses alcanzó USD 71.350.000 en Christie’s en 2021. El óleo, de 45,5 × 60 centímetros fue realizado a fines de 1889 durante el internamiento de Van Gogh en Saint-Paul-de-Mausole. Se encuentra en una colección privada.

"Cabañas de madera entre olivos y cipreses" alcanzó USD 71.350.000 en Christie’s en 2021

La escena reúne cobertizos de madera con techos rojizos, olivos de copas verdeazuladas, cipreses oscuros, montañas al fondo y un suelo amarillo bajo un cielo azul.

Van Gogh ingresó voluntariamente al asilo cercano a Saint-Rémy en mayo de 1889 y permaneció allí hasta mayo de 1890. Primero pintó el jardín del hospital y la vista desde su ventana; más tarde obtuvo permiso para salir y trabajó sobre trigales, olivares y cipreses de los alrededores.

Durante ese año realizó unos 150 lienzos. Los olivos concentraron su atención en otoño. En una carta a Theo del 28 de septiembre los describió como motivos de tonos plateados, azulados, verdosos y bronceados, sobre suelos amarillos, rosas, violáceos, anaranjados u ocres.

Les Alyscamps — USD 66.330.000

Les Alyscamps se vendió por USD 66.330.000 en Sotheby’s en 2015. Van Gogh pintó el óleo de 92 × 73,5 centímetros en Arlés, en noviembre de 1888. La obra continúa en una colección privada.

Paul Gauguin vivía con Van Gogh cuando este produjo la serie

El cuadro muestra una avenida de álamos amarillos y anaranjados que se abre hacia el fondo, con pequeñas figuras caminando entre los árboles. Les Alyscamps era la antigua necrópolis romana de Arlés.

Paul Gauguin vivía con Van Gogh cuando este produjo la serie. A comienzos de noviembre, el pintor escribió a Bernard que había realizado dos estudios de hojas caídas en una avenida de álamos y un tercero de toda la avenida “entera amarilla”.

Van Gogh hizo cuatro obras sobre Les Alyscamps: las dos versiones de la avenida y dos lienzos titulados Hojas que caen. Las notas de sus cartas consideran probable que el “estudio amarillo” mencionado fuese otra versión vertical, aunque los especialistas no descartan que se refiriera a esta pintura.

Naturaleza muerta con novelas francesas y una rosa — USD 62.710.000

Naturaleza muerta con novelas francesas y una rosa fue adjudicada por USD 62.710.000 en Sotheby’s en 2025. El óleo, de 73 × 93 centímetros, fue pintado en París durante el otoño de 1887.

Fue pintado en París durante el otoño de 1887.

La mesa reúne novelas con tapas amarillas, rosas, verdes y rojizas, apiladas, abiertas o dispersas. A la derecha aparece un vaso de agua con una rosa, sobre un fondo compuesto por franjas de colores.

En marzo de 1888 escribió a Theo, a propósito de la exposición de la Société des Artistes Indépendants de París: “Este estudio debería titularse: Novelas parisinas”. Theo presentó el cuadro junto con dos paisajes de Montmartre en la primavera de ese año.

La recepción fue desigual. Un comentarista identificado como Kahn sostuvo que difícilmente podía considerarse una pintura terminada y que, como máximo, era un estudio. Van Gogh retomó el tema al comparar El dormitorio con esta naturaleza muerta y afirmó que su ejecución era más sencilla, con tonos planos en armonía.

8. Florero con margaritas y amapolas — USD 61.765.000

El Florero con margaritas y amapolas se vendió por USD 61.765.000 en Sotheby’s en 2014. El empresario chino Wang Zhongjun, cofundador de la productora Huayi Brothers, compró el óleo de 65 × 50 centímetros y lo conserva en su colección particular de Beijing.

El empresario chino Wang Zhongjun, cofundador de la productora Huayi Brothers, compró el óleo

Van Gogh pintó esta obra en Auvers-sur-Oise en junio de 1890, durante las últimas semanas de su vida. El lienzo representa amapolas rojas y margaritas blancas en un jarrón, con tallos y hojas verdes sobre una mesa y ante un fondo claro.

El pintor llegó a Auvers el 20 de mayo de 1890, tras salir del asilo de Saint-Rémy, para quedar bajo supervisión de Gachet. El 5 de junio contó a Willemien que pasaría uno o dos días por semana trabajando en el jardín del médico y que ya había realizado un ramo de ranúnculos.

Van Gogh produjo unos 70 cuadros en los 70 días que permaneció en Auvers. Se disparó en el pecho el 27 de julio y murió dos días después, el 29 de julio.

Paisaje bajo un cielo tormentoso — USD 54.010.000

Paisaje bajo un cielo tormentoso completa las principales ventas de Van Gogh, con USD 54.010.000 en Sotheby’s en 2015. La pintura fue realizada en Arlés en mayo de 1888 y pertenece a una colección privada sin exhibición permanente.

La pintura fue realizada en Arlés en mayo de 1888

El óleo, de 59,5 × 70 centímetros, muestra un prado verde con flores, una figura diminuta, árboles, una casa y la ciudad al fondo. Las nubes grises y blancas arrastradas por el viento ocupan la mitad superior del lienzo.

Van Gogh la llamó “Prados (Arlés)”. El 12 de mayo describió a Theo “un prado lleno de ranúnculos muy amarillos”, con lirios de hojas verdes y flores moradas, el pueblo al fondo y sauces grises bajo una franja de cielo azul.

Aquel mes estuvo marcado por el mistral, el viento seco del norte. Van Gogh debía sujetar el caballete al suelo con estacas de hierro y contó a Bernard que la hierba fue cortada mientras pintaba uno de los prados, por lo que la obra quedó como estudio y no como cuadro acabado.

Con información del Museo virtual Vincent van Gogh