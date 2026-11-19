El van Gogh de la Colección Blaquier-Arrieta superó los USD 190 millnes y batió el récord histórico (REUTERS/Eduardo Munoz)

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La pintura Castaños en flor, de Vincent van Gogh, se vendió este miércoles por USD 190,43 millones en Sotheby’s, en Nueva York, y se convirtió en la obra más cara del artista neerlandés jamás subastada. El lienzo de 1890, realizado durante los últimos días de vida del pintor, pasó a ocupar el cuarto lugar entre las obras de arte más costosas vendidas en una subasta.

La pieza, también conocida por su título francés Châtaigniers en fleurs, había sido estimada en torno a USD 180 millones y se adjudicó por USD 165 millones antes de comisiones. Formaba parte de la colección de los magnates argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier.

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El récord anterior de Van Gogh, figura del posimpresionismo, correspondía a Verger avec cyprès (Huerto con cipreses), vendida por USD 117,2 millones en Christie’s de Nueva York en noviembre de 2022, con las comisiones incluidas.

Un paisaje de Auvers-sur-Oise y una disputa por su propiedad

Van Gogh pintó la escena nocturna en Auvers-sur-Oise, Francia, donde pasó los dos últimos meses de su vida. El cuadro muestra a tres mujeres con atuendos coloridos que caminan de espaldas bajo los árboles, mientras un hombre vestido con ropa de trabajo azul avanza en sentido contrario por la calle.

El cuadro "Castaños en flor" (1890) de Vincent van Gogh, pieza central de la subasta de la Colección Blaquier-Arrieta que Sotheby's realizó en Nueva York, EEUU, el 18 de noviembre de 2026. Sotheby's/Cedida a REUTERS.

La venta estuvo precedida por un reclamo de los herederos de Samuel Fischer, un influyente editor judío alemán cuya familia poseyó la obra y la vendió en Ámsterdam en 1936. Los descendientes sostuvieron que la transacción se produjo bajo presión durante la persecución nazi, según The New York Times.

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Sotheby’s anunció el martes que había alcanzado un acuerdo entre los últimos propietarios, que adquirieron la pintura en 1975, y “todos los legítimos derechohabientes” de Fischer. La casa de subastas no difundió los términos del entendimiento.

La firma también afirmó que realizó “investigaciones exhaustivas sobre el historial de propiedad de ‘Castaños en flor’” y que no comprobó que la pintura hubiera sido cedida bajo coacción ni por debajo de su valor real. En los últimos años aumentaron los reclamos por obras entregadas por coleccionistas judíos durante el régimen nazi, muchos de los cuales concluyeron mediante acuerdos extrajudiciales.

Más de USD 411 millones para la colección Blaquier-Arrieta

La venta reunió 12 obras que no habían sido exhibidas en décadas y acumuló más de USD 411 millones, por debajo de los cerca de USD 450 millones que se esperaban para el conjunto. La noche incluyó piezas de algunos de los principales representantes del impresionismo y el posimpresionismo.

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Arlequin, del francés Paul Cézanne, alcanzó USD 111 millones frente a una estimación de USD 120 millones (REUTERS/Hannah McKay)

Arlequin, del francés Paul Cézanne, alcanzó USD 111 millones frente a una estimación de USD 120 millones y se convirtió en la segunda pintura más cara del artista. El retrato En Canot (Jeune fille à la barque), de Pierre-Auguste Renoir, se vendió por USD 27,5 millones.

También se adjudicaron Place Théâtre-Français, soleil d’après-midi en hiver, de Camille Pissarro, por USD 24,2 millones, y Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, por USD 20,2 millones.

Las subastas de noviembre en Nueva York dejaron otro máximo para Vassily Kandinsky: Betonte Ecken, del pionero del arte abstracto, fue adquirida por USD 85,8 millones en Christie’s el martes.

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Con información de EFE y AFP