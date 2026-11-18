Millones de jugadores llevan esperando más de una década la nueva entrega de la popular saga de videojuegos. (Foto: Europa Press)

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Jugadores de varios países ya pueden descargar y acceder a Grand Theft Auto VI en sus consolas de videojuegos. El lanzamiento escalonado de Rockstar Games ya habilitó el juego en Oceanía y buena parte de Asia.

GTA VI se activa a la 12:00 a.m del 19 de noviembre en cada región, así que la disponibilidad avanza de este a oeste. Mientras usuarios de Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas e India ya pueden iniciar la partida, en Colombia, Perú, Argentina y México aún rige la espera.

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En qué países ya se puede descargar y jugar GTA VI

Los primeros jugadores con acceso a GTA VI fueron los de Nueva Zelanda, donde el título se habilitó en la madrugada del 18 de noviembre en la mayoría de países de Latinoamérica. Fiyi llegó una hora después. Luego se sumaron las ciudades australianas de Sídney y Melbourne, seguidas por Japón y Corea del Sur.

Jugadores de Oceanía fueron los primeros en tener acceso al juego. (Foto: REUTERS/Cordelia Hsu)

Algunas horas después se habilitó el juego en China, Singapur y Filipinas. India completa el grupo de territorios que ya pueden jugar la nueva entrega de Rockstar Games que llega luego de trece años de espera.

Qué países serán los próximos en recibir el GTA VI

El siguiente turno corresponde a Emiratos Árabes Unidos. Después llegará el estreno para los países de Europa Central, entre ellos España, Francia, Alemania e Italia. El despliegue en el continente europeo continuará en Reino Unido y Portugal.

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La diferencia de husos horarios convierte el lanzamiento en un proceso que se extiende durante varias horas, aunque la fecha oficial de salida para todos los territorios es el jueves 19 de noviembre de 2026.

GTA VI estará disponible en Europa antes de América. (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

La modalidad de estreno implica que la disponibilidad depende del horario de cada tienda digital y de la región configurada en la consola. Rockstar Games anunció el lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una fecha confirmada para computadores.

A qué hora estará activo GTA VI en diferentes países de Latinoamérica

GTA VI quedará habilitado a las 00:00 del jueves 19 de noviembre en Colombia y Perú. Ambos países comparten el mismo huso horario, así que los jugadores podrán iniciar la descarga o abrir el juego al mismo tiempo.

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En Argentina, GTA VI llegará primero que Colombia y Perú. México tendrá horarios distintos según el estado. En Ciudad de México y las zonas que operan bajo el horario central, la activación llegará después que Colombia y Perú. En Quintana Roo, que comparte el horario de Colombia, el juego estará disponible al mismo tiempo.

En América Latina GTA VI llegaría en algunos países al mismo tiempo y en otros con pocas horas de diferencia. (Foto: Rockstar Games)

La predescarga está disponible desde el 10 de noviembre para quienes compraron la edición digital. El videojuego requiere hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, así que conviene completar la instalación antes de la medianoche para evitar demoras cuando se active el acceso.

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En PlayStation 5, la descarga se gestiona desde la biblioteca o la PlayStation Store. En Xbox Series X|S, el archivo queda disponible desde la Xbox Store después de que el usuario complete la reserva. Las ediciones físicas requerirán conexión a internet, porque incluirán un código de descarga en lugar de un disco.

Varios avances del juego han mostrado cómo sería la temática y las misiones. (Foto: Rockstar Games)

Qué se conoce sobre la historia de GTA VI

La nueva entrega de la franquicia llevará la acción al estado ficticio de Leonida, con una versión contemporánea de Vice City como uno de los escenarios centrales. Rockstar presentó a Lucia y Jason como los protagonistas de una historia que incluye robos, persecuciones, actividades criminales y una representación satírica de las redes sociales.

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Los tráileres oficiales muestran playas, autopistas, zonas urbanas y áreas naturales inspiradas en Florida, Estados Unidos. La campaña principal podría durar cerca de 50 horas y reunir alrededor de 100 misiones distribuidas en cinco capítulos.

Terminar todo el juego podría requerir hasta 200 horas. Entre las misiones figuran la identificación de más de 170 especies animales en Leonida, sumado a desafíos y eventos que aparecen de forma variable durante la partida.