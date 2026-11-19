Dante y Nicola, los hijos mellizos de Manu Ginóbili, se destacan en el básquet colegial de los Estados Unidos

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Manu Ginóbili dejó una marca imborrable en la historia del básquet argentino y la NBA, donde supo ser ídolo de San Antonio Spurs con cuatro anillos ganados entre 2003 y 2014. Durante su paso por la franquicia texana, el 16 de mayo de 2010 nacieron sus dos primeros hijos, los mellizos Dante y Nicola. El tiempo pasó y, hoy, con 16 años, los herederos se lucen en los Estados Unidos en el equipo de su colegio secundario.

La cuenta de la red social X (ex Twitter) Spurs Nation SA, realizada por fanáticos hizo viral un video en el que se ven las mejores jugadas de los mellizos Ginóbili en los Barons, el equipo colegial del Saint Mary’s Hall, una institución educativa privada ubicada en la ciudad de San Antonio. “Los gemelos de Manu, Nico y Dante Ginóbili, ahora están jugando básquetbol de secundaria… ¿Te sientes viejo ya?“, fue el comentario del usuario que compartió las imágenes.

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El resumen del video muestra las acciones de Dante y Nicola, con un corte de pelo similar al que utilizaba su papá en el paso por el básquet europeo y sus primeros años en la NBA. Además, los mellizos se ven muy atléticos y activos en la defensa, utilizando sus piernas y brazos para robar balones. Incluso, se pueden ver dos volcadas y lanzamientos convertidos desde la línea de triples.

Los comentarios no pasaron inadvertidos y los nostálgicos internautas recordaron el parecido de los hermanos con papá Manu. “Eso es ADN Ginóbili”, “Juegan como el padre, son iguales”, “Tienen picardía, son bichos para robar y anticiparse. Ginóbili 100%”, “Ver a los hijos hacer el euro-step, la marca que dejó su padre en la NBA” y “Espero que tengan el pasaporte argentino”, fueron algunas de las respuestas al posteo original.

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Dante y Nicola se lucen en el básquet colegial de Estados Unidos a los 16 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manu Ginóbili nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, en una familia con tradición en el básquet: sus dos hermanos mayores, Leandro y Sebastián, también jugaron de manera profesional. En el plano personal, está casado desde 2004 con Marianela Many Oroño, a quien conoció en 1997 en su ciudad y acompañó en su mudanza a Italia cuando él comenzó su carrera europea. El matrimonio tiene tres hijos varones: los mellizos Dante y Nicola, nacidos el 16 de mayo de 2010, y Luca, nacido el 21 de abril de 2014. Los cinco residen en San Antonio, Texas, donde el ex jugador se instaló desde su llegada a la NBA.

Debutó como profesional en 1995 en la Liga Nacional con Andino de La Rioja y pasó luego por Estudiantes de Bahía Blanca antes de emigrar a Italia, donde disputó su primer Mundial con la selección argentina en 1998. En Europa, con las camisetas de Reggio Calabria y Kinder Bologna, ganó dos premios como mejor jugador de la Liga italiana (2001 y 2002), un MVP de la Euroliga en 2001 y la triple corona continental esa misma temporada. Los San Antonio Spurs lo habían elegido en el puesto 57 del draft de la NBA de 1999, aunque su llegada a Estados Unidos recién se concretó en 2002.

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Manu Ginóbili junto a sus tres hijos, los mellizos Dante y Nicola y Luca. A su lado, su esposa Marianela Oroño (Foto de archivo)

Su adaptación a la NBA no fue inmediata: el entrenador Gregg Popovich debió ajustar el estilo explosivo del argentino a un sistema de roles definidos. Pese a una temporada regular con lesiones, Ginóbili floreció en los playoffs de 2003 y ayudó a conquistar su primer anillo ante New Jersey Nets. Ganó cuatro campeonatos de la NBA con los Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), integró el segundo equipo de novatos en 2003, jugó dos partidos de las Estrellas (2005 y 2011) y fue elegido Sexto Hombre del Año en 2008, distinción que reconoció su rol desde el banco como parte de la estrategia de Popovich. Junto a Tim Duncan y Tony Parker formó uno de los tríos más influyentes de la historia reciente de la liga, con el título de 2014 como el más recordado por el grupo de veteranos que lo consiguió.

En el plano internacional, Manu lideró a la selección argentina hacia la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde fue elegido jugador más valioso del torneo tras vencer a Italia en la final y derrotar también al combinado de Estados Unidos. Sumó además el bronce olímpico en Beijing 2008 y participó de los Juegos de Londres 2012 y Río 2016 antes de retirarse del profesionalismo el 27 de agosto de 2018, luego de 16 temporadas en San Antonio. Los Spurs retiraron su camiseta número 20. El 10 de septiembre de 2022 se convirtió en el primer argentino en ingresar al Basketball Hall of Fame, en Springfield, Massachusetts, reconocimiento que consolidó su lugar como uno de los jugadores más determinantes surgidos fuera de Estados Unidos en la historia de la NBA.

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