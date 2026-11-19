Un equipo de cirujanos de Sídney logró mantener vivo un hígado humano donado durante siete semanas fuera del cuerpo mediante un sistema automatizado de perfusión.

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Un equipo de cirujanos de Sídney mantuvo vivo un hígado humano donado durante siete semanas fuera del cuerpo, conectado a una máquina que lo alimentaba y aportaba sangre. Lo afirma el cirujano Carlo Pulitano, del hospital Royal Prince Alfred; los detalles del trabajo aún esperan su publicación.

Pulitano, profesor de la Universidad de Sídney, dijo a MIT Technology Review que el sistema funciona como “un cuerpo artificial”. Se llama Sistema de Perfusión de Órganos Extendida (Extended Organ Perfusion System) y combina bombas automáticas y sensores que aportan nutrientes y sangre y retiran los desechos. El hígado se mantuvo a temperatura corporal, unos 37 °C (98,6 °F).

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Un resumen científico del equipo, publicado en el programa del congreso de trasplantes TTS 2026, da cifras más precisas. Con el sistema se conectaron ocho hígados donados enteros, después de otros ocho usados para desarrollar el método. Todos se recuperaron del daño inicial en 24 a 48 horas y el que más duró llegó a 47 días.

El hígado permaneció conectado al Sistema de Perfusión de Órganos Extendida a 37 °C, la temperatura corporal. (Europa Press)

Según el mismo resumen, el análisis del tejido mostró que el órgano conservó su estructura, aunque en sus células se formaron mitocondrias gigantes, las estructuras que producen la energía celular.

El récord anterior era de unos 14 días

MIT Technology Review informó que la marca previa para un órgano interno fuera del cuerpo la había fijado hace varios años un equipo de Suiza, también con un hígado, que duró cerca de dos semanas. La mayoría de los órganos para trasplante resiste solo unas horas en hielo y debe llegar con urgencia al receptor.

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Los sistemas de perfusión, que bombean líquidos tibios o fríos a través del órgano, pueden duplicar ese plazo. Pulitano atribuyó el salto a la automatización: en una reunión en Suiza este año, su equipo describió 55 hígados perfundidos uno tras otro. Los conectados al sistema automático vivieron en promedio unas cuatro semanas, el triple que los que se ajustaban a mano.

La máquina funciona como “un cuerpo artificial” y aporta nutrientes y sangre mientras retira los desechos del órgano. (Europa Press)

La técnica ya se usa en la práctica. Paulo Martins, médico de trasplantes de la Universidad de Oklahoma, dijo que cerca de la mitad de los riñones que trasplanta pasan por perfusión, aunque el proceso puede sumar USD 100.000 al costo del procedimiento.

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Los especialistas dudan de la utilidad de tanto tiempo

Waldemar Hoffmann, director ejecutivo de Apersys, una empresa creada para comercializar esta tecnología en Suiza, dijo que en el campo creen que el récord es real, pero que nadie sabe cuán sano estaba el hígado al final ni qué se logra con tanto tiempo extra. “La pregunta clave es para qué serviría una perfusión de siete semanas”, afirmó.

Hoffmann recordó que un equipo suizo trasplantó en 2022 un hígado dañado que había estado tres días en perfusión, el mayor tiempo que un órgano interno permaneció fuera del cuerpo antes de un trasplante exitoso. Los órganos perfundidos parecen empezar a repararse y fortalecerse después de aproximadamente un día.

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El análisis del tejido mostró que el órgano conservó su estructura pese al tiempo prolongado fuera del cuerpo. (Europa Press)

Martins, en cambio, vio posibilidades en la perfusión prolongada: úteros artificiales, nuevas formas de fabricar órganos y experimentos directos sobre tejidos humanos durante largos periodos. “Así avanza la ciencia”, afirmó sobre la necesidad de empujar los límites aunque hoy no haya una necesidad concreta.

Un hígado donado podría multiplicarse en varios

Pulitano explicó que, en las donaciones de personas vivas, los cirujanos suelen entregar la mitad del hígado y, después de unos dos meses, ambas partes recuperan casi todo su volumen. Ya probó dividir un hígado y conectar las secciones a la máquina; si funciona, un solo órgano donado podría convertirse en varios de tamaño completo.

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También probó terapias génicas en los órganos y las describió como un modelo humano para investigar que ningún sistema animal iguala. Según MIT Technology Review, las patentes de Altos Labs, una empresa de longevidad de Silicon Valley, describen ensayos con genes de reprogramación en hígados de animales mantenidos fuera del cuerpo.

Hasta ahora, el récord de conservación de un órgano interno pertenecía a un equipo suizo, con casi dos semanas. (Europa Press)

Otra empresa estadounidense, Bexorg, mantiene cerebros humanos con bombas de perfusión durante cerca de un día para estudiar fármacos, y dijo que quiere extender ese plazo a dos semanas. Martins fundó una sociedad científica sobre perfusión de órganos, cuya primera reunión se celebrará este año en Italia.

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Pulitano afirmó que su empresa, Aeternum Life Technologies, ayudará en un ensayo planificado en Sídney para trasplantar hígados de baja calidad que permanecerán cuatro días en perfusión. El perfil del cirujano en la Universidad de Sídney describe ese ensayo clínico, el primero de conservación prolongada de órganos, pero ninguna fuente precisa una fecha de inicio.