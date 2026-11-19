El Ministerio de Desarrollo Social ejecutó el 72,71% de su presupuesto asignado a pocas semanas del cierre del año 2026. (Congreso de la República de Guatemala)

Guardar

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) había ejecutado el 72,71% de los más de USD 577 millones asignados para 2026 cuando faltaban poco más de tres semanas para el cierre del año fiscal. Al 16 de noviembre, la cartera todavía debía gastar USD 157,4 millones, incluidos recursos de la ampliación presupuestaria aprobada mediante el Decreto 3-2026.

La ejecución del Mides superaba el promedio general del Gobierno, que llegó al 72,13% al 30 de octubre, de acuerdo con cifras del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Los rezagos más marcados correspondían a los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con 52,53%, y de Agricultura, con 56,09%.

PUBLICIDAD

Los datos fueron expuestos durante una sesión de fiscalización de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso de Guatemala, que citó a funcionarios de la cartera para revisar el uso de los Q 411 millones incorporados al presupuesto.

La viceministra Administrativa y Financiera del Mides, María Eugenia Morales, indicó que Q 229,7 millones de esos fondos se distribuyeron entre los programas Bono Social, Bolsa Social y Comedores Sociales. Cerca de Q 181 millones fueron trasladados al Fondo de Desarrollo Social (Fodes) para adquirir materiales destinados a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Social ejecutó el 72,71% de su presupuesto asignado a pocas semanas del cierre del año 2026. (Congreso de la República de Guatemala)

Recursos para transferencias y mejoras habitacionales

El Fodes recibió recursos para comprar insumos del programa Piso Libre de Tierra, filtros de agua y tanques flexibles. El director del fondo, Rubén Danilo Sánchez, informó que la entidad había ejecutado Q 450 millones de un total cercano a Q 700 millones previstos para el año.

PUBLICIDAD

Entre las adquisiciones figuraban estufas, filtros, letrinas y materiales para sustituir pisos de tierra por concreto. Los insumos se entregan mediante Mano a Mano, la estrategia intersectorial impulsada por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo desde 2024.

A fines de octubre, el Mides informó que Mano a Mano había beneficiado a más de 75 mil familias con el reemplazo de pisos de tierra por concreto durante sus dos años de aplicación. El programa también declaró libres de piso de tierra a comunidades del Área Ixil, en Quiché.

Arévalo citó un estudio de la Universidad del Valle de Guatemala que atribuyó a la estrategia una reducción del 5% en el índice de pobreza de los municipios priorizados. La Comisión de Desarrollo Social prevé reunirse en diciembre con los ministros participantes para evaluar los resultados de cada cartera en esas localidades.

PUBLICIDAD

El Bono Social otorga una transferencia mensual de Q 500 a familias que cumplen requisitos vinculados con salud o educación. La viceministra de Protección Social del Mides, Bertha Zapeta, precisó que el programa alcanza a más de 350 mil hogares de 322 municipios y que este año se unificó el pago en los 21 departamentos donde funciona.

La diputada oficialista Brenda Mejía defendió la ampliación de recursos tras sus recorridos por comunidades. “Los programas sociales están llegando hasta donde nunca habían llegado”, afirmó durante la sesión.

La expansión de becas y el presupuesto previsto para 2027

La Beca Social de Capacitación Productiva, dirigida a mujeres, pasó de cinco mil beneficiarias en 60 municipios a una proyección de cierre de 27 mil mujeres en 138 municipios durante 2026. Para el año próximo, el Mides plantea duplicar la inversión del programa, de Q 34 millones a Q 68 millones, con la meta de atender a más de 60 mil mujeres.

PUBLICIDAD

Delegados de 15 departamentos detallaron ante los diputados la cantidad de personal y vehículos disponibles para atender a las comunidades, además de las carencias de cada representación territorial. La presidenta de la comisión, Sofía Hernández, solicitó informes escritos sobre la situación de cada región.

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, había señalado que, si se mantenía el ritmo de gasto, la cartera podría cerrar 2026 con una ejecución cercana al 99%. En 2025, el Mides registró una ejecución de 98,7%.

Para 2027, la institución proyecta un presupuesto de Q 5.500 millones, cerca de 25% superior al monto vigente este año.