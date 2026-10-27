Claude escribió más del 90% del código de Anthropic en septiembre, según su prospecto para salir a bolsa

Según el documento, los ingenieros “dirigen y revisan” cada vez más el trabajo del sistema en lugar de escribir el código línea por línea. REUTERS/Dado Ruvic

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Anthropic informó que Claude, su propio asistente de IA, escribió más del 90% de las contribuciones al código de la empresa en septiembre de 2026. El dato figura en el Formulario S-1 que la compañía presentó ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, para salir a bolsa.

El prospecto afirma que el promedio diario de código aportado por ingeniero en los tres meses hasta el 30 de septiembre fue más de 45 veces el del año 2024. La empresa lo presenta como prueba de que Claude amplifica el trabajo de sus empleados.

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Según el documento, los ingenieros “dirigen y revisan” cada vez más el trabajo del sistema en lugar de escribir el código línea por línea. Anthropic describe a Claude como una de las herramientas más poderosas de su progreso y afirma ser uno de los usuarios más intensivos de su propia tecnología.

Anthropic informó que Claude, su propio asistente de IA, escribió más del 90% de las contribuciones al código de la empresa en septiembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

El prospecto no define qué cuenta como “contribución”: una línea, una modificación o un conjunto de cambios. Tampoco aclara cuánto del código generado llega a producción sin retoques humanos.

Un ciclo en el que cada modelo ayuda a crear el siguiente

Anthropic llama “cerrar el círculo” al proceso en el que cada versión de Claude participa en la construcción de la siguiente. Según el S-1, el sistema ya interviene en experimentos, en la generación y el procesamiento de datos de entrenamiento, en evaluaciones automatizadas y auditorías de seguridad, y en la escritura y revisión de código.

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El documento atribuye a ese ciclo mejoras en lo que llama “multiplicadores de cómputo”: avances que permiten entrenar y ejecutar los modelos con menos recursos. La empresa lo considera una de las mayores ventajas estructurales en el desarrollo de IA de punta.

El mismo prospecto incluye una advertencia. Anthropic reconoce que varias de sus métricas operativas se calculan con datos de sistemas internos y “no han sido verificadas de forma independiente por terceros”. La cifra del 90% proviene de esos registros internos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio especializado AI News Today señaló que el dato funciona también como publicidad: la compañía vende Claude Code, su agente de programación, y el documento muestra a ese producto haciendo casi toda su ingeniería.

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Más ingresos y más empleados

Anthropic informó 5.300 empleados al 30 de septiembre, frente a 940 al 31 de diciembre de 2024, según CNBC. La empresa calcula ingresos por empleado de USD 6,6 millones en los últimos 12 meses y los atribuye a la concentración de talento en investigación.

El S-1 sostiene que los empleados usan Claude en todas las funciones para hacer trabajo que de otro modo exigiría equipos mucho más grandes. Un análisis del sitio de Anima señaló que las cifras no prueban una relación causal ni que los ingenieros humanos sobren.

21/05/2026 El 'chatbot' Claude desarrollado por la tecnológica estadounidense Anthropic en la pantalla de un móvil. ECONOMIA CONTACTO VÍA EUROPA PRESS

Forbes informó que Anthropic registró ingresos por USD 16.300 millones y pérdidas operativas por USD 693 millones en el primer semestre de 2026. El segundo trimestre fue el primero con ganancia operativa, de USD 974 millones, según ese medio.

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El prospecto es preliminar: no fija precio ni cantidad de acciones. Anthropic pidió cotizar en Nasdaq con el símbolo “ANT”. Según MarketWatch, la empresa puede iniciar la presentación a inversores, conocida como roadshow, a partir de mediados de noviembre.

Cómo puede Claude transformarse en tu ‘pair programmer’

Claude actúa como un ‘pair programmer’ avanzado capaz de acelerar todo el ciclo de desarrollo de software. Los programadores lo utilizan para generar código desde cero, crear estructuras de proyectos (boilerplate), diseñar consultas de bases de datos complejas, escribir pruebas unitarias y traducir lógica de un lenguaje de programación a otro con alta precisión.

Además, destaca en tareas de análisis y depuración gracias a su enorme ventana de contexto. Esta capacidad le permite procesar repositorios enteros o extensos registros de errores (logs) de una sola vez para identificar bugs ocultos, explicar sistemas heredados (legacy code), sugerir refactorizaciones que mejoren el rendimiento y automatizar la redacción de documentación técnica.

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