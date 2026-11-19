La pelea se produjo a partir de las críticas del ex ministro de Economía a la política cambiaria y monetaria del Gobierno.

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El cruce entre Javier Milei y Domingo Cavallo sumó un nuevo round y elevó la discusión pública entre ambos: el Presidente acusó al ex ministro de Economía de haber aplicado medidas “expropiatorias” y ser el “responsable del corralito”, mientras que el economista cuestionó el cambio de postura del mandatario y advirtió sobre su interpretación de los hechos históricos.

“La lectura errática de los datos de la realidad que hace Milei, me asusta”, escribió el analista económico junto a un video de una extensa conversación que habían mantenido en 2020, durante la pandemia de coronavirus. Por ese entonces, Milei defendía Cavallo de las críticas por la nacionalización de la deuda privada durante la última dictadura.

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En ese momento, el libertario sostuvo que el creador de la Convertibilidad había dejado el Banco Central antes de que se concretara la medida y atribuyó su salida a la presión de sectores empresariales que buscaban trasladar sus pasivos al Estado. Milei planteó que las fechas desmentían la interpretación instalada por “la izquierda” sobre el rol de Cavallo en 1982.

También sugirió que la lectura sobre la crisis de 2001 debía revisarse bajo una lógica similar, al considerar que existían intereses políticos y económicos detrás de las acusaciones contra el ex ministro de Economía.

Cavallo había asegurado que el Gobierno "corre el riesgo de que se le destartale" el programa económico antes de las elecciones. (RS Fotos)

Cronología del cruce

El nuevo cruce se produjo después de que Cavallo cuestionara el esquema monetario y cambiario de la administración libertaria durante un seminario sobre la Convertibilidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí sostuvo que el Gobierno debía introducir cambios de corto plazo y alertó: “Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”.

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En esa exposición, el ex ministro también cuestionó la persistencia de los controles cambiarios. “Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”, afirmó. Además, consideró que el BCRA debía comprar divisas para reforzar las reservas y que el debate debía concentrarse en la eliminación total de las restricciones, antes que en una devaluación.

La respuesta de Milei llegó en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central. El Presidente vinculó a Cavallo con algunas de las decisiones económicas más discutidas de 1982, 1991 y 2001. “Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en 1982 a los que habían timbeado con la tablita”, sostuvo.

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También cuestionó la Convertibilidad y afirmó que ese esquema “implicó una expropiación entre el 75% y el 90%”. Milei planteó que las alternativas que recibió al comienzo de su gobierno, entre ellas avanzar sobre los pasivos bancarios y la deuda pública, habrían derivado en una hiperinflación. “Hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”, dijo.

Javier Milei: "Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones"

Más tarde, el mandatario afirmó que el economista liberal “no tiene autoridad moral para hablar. ”Fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el año 82″, aseveró durante una entrevista en A24, en la que también acusó a su colega de ser “el responsable del corralito” y de “no pegar una”.

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Cavallo replicó desde su blog y contrapuso aquellas críticas con la defensa que Milei había hecho de su actuación en 2020. “Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020. ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”, escribió.

El economista sostuvo que la mirada actual del Presidente coincide con las posiciones de quienes lo cuestionaron durante años. “Que él haya cambiado de opinión no me preocupa por mí sino por lo que pueda significar para el país al contribuir a acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”, afirmó.

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La disputa expuso el deterioro de una relación que había tenido otro tono. En 2021, Milei había definido a Cavallo como el “mejor ministro de Economía de la historia argentina”. El distanciamiento comenzó a profundizarse a partir de las críticas del ex funcionario al programa cambiario y monetario del Gobierno.