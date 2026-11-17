Anthropic acordó gastar hasta 120.500 millones de dólares en capacidad de cómputo de SpaceX hasta 2029. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Anthropic acordó gastar hasta USD 120.500 millones en capacidad de cómputo de SpaceX hasta 2029, según el prospecto de su salida a bolsa que la empresa de IA presentó el 26 de octubre ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos. Cualquiera de las dos partes puede cancelar los acuerdos con 90 días de aviso por escrito.

El prospecto detalla que los acuerdos con SpaceXAI, filial de SpaceX antes llamada X.AI, se firmaron y modificaron entre mayo y octubre de 2026. Dan acceso a computación basada en chips de Nvidia. Los pagos llegarán a unos USD 3.100 millones por mes cuando toda la capacidad esté entregada, algo que Anthropic prevé para diciembre de 2026.

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Durante la puesta en marcha, las tarifas son distintas. La cifra de 120.500 millones es un máximo, no un monto garantizado: depende de que ninguna de las partes use la salida contractual antes de que terminen los plazos.

Un compromiso con fecha de salida

Los acuerdos tienen períodos iniciales que no se pueden cancelar y terminan en enero y marzo de 2027, según el prospecto. Después de esas fechas, Anthropic o SpaceX pueden terminar cada contrato con un aviso de 90 días. Si el aviso se enviara el día que vence cada período, los contratos terminarían a partir de fines de abril y fines de junio de 2027, un cálculo aproximado.

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Los pagos mensuales a SpaceXAI llegarán a 3.100 millones de dólares a partir de diciembre de 2026 por el acceso a chips de Nvidia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La condición contrasta con la de otros proveedores. El medio Data Center Dynamics informó, a partir del prospecto actualizado, que los contratos con Google, Amazon y Microsoft son en su mayoría no cancelables, salvo incumplimientos graves sin corregir, y deben pagarse aunque no se use toda la capacidad.

El pago a SpaceX ya había cambiado de tamaño. Yahoo Finance recordó que Reuters publicó en septiembre una cifra de USD 84.500 millones, tomada del prospecto confidencial. El propio documento de SpaceX, presentado en mayo, indicaba que Anthropic pagaría USD 1.250 millones por mes hasta mayo de 2029 y que cualquiera de las partes podía salir con 90 días de aviso.

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La compra de cómputo es el mayor gasto de Anthropic

Fortune informó que, en total, Anthropic asumió compromisos de entre USD 542.000 millones y USD 567.000 millones en cómputo e infraestructura futura. En el segundo trimestre de 2026, la capacidad de cómputo fue su principal gasto operativo, con USD 5.600 millones, frente a ingresos de USD 11.600 millones en el mismo período.

La compra de capacidad de cómputo constituyó el mayor gasto operativo de Anthropic durante el segundo trimestre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La relación con SpaceX comenzó, según Yahoo Finance, con el uso de todo Colossus 1, un centro de datos de más de 300 megavatios y más de 220.000 chips de Nvidia, y se extendió después a Colossus II. Anthropic también compra capacidad a Amazon, Google y Microsoft, que son a la vez sus inversores, competidores y clientes, según el prospecto.

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El prospecto advierte que, si no logra asegurar suficiente cómputo, Anthropic enfrenta un riesgo significativo para entrenar y ofrecer sus modelos. La empresa también inició su propia estrategia de centros de datos, llamada Anthropic Direct, con socios que consiguen terreno, energía e instalaciones y a quienes Anthropic alquila la capacidad.

Un resumen de reunión no confirmado alimenta las dudas

El 11 de noviembre circuló en X un resumen de una reunión de Anthropic con analistas, según el cual el contrato con SpaceX no se extendería más allá de mediados de 2027. La nota fue difundida por la cuenta @jukan05 y ni Anthropic ni SpaceX la confirmaron, según el medio Investus.

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La empresa de inteligencia artificial inició la estrategia Anthropic Direct para alquilar instalaciones a socios del sector. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Elon Musk respondió en esa red que SpaceX estaría dispuesta a recuperar la capacidad, pero que esperaba que ocurriera lo contrario, según el mismo medio. No se informó de ningún aviso de cancelación.

El prospecto actualizado de Anthropic, enmendado el 10 de noviembre, mantiene las mismas condiciones. El primer período sin posibilidad de cancelación termina en enero de 2027.