Bettina Köpcke tras su detención (Foto/@AleMonteoliva)

Guardar

Bettina Köpcke, la esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó mientras cumplía prisión domiciliaria en San Telmo, declaró este jueves ante la Justicia federal y negó haber tenido conocimiento del escape de su marido. Según relató su abogado, Rodolfo Yanzón, la mujer aseguró que recién advirtió su ausencia cuando la Policía tocó el timbre de su vivienda, alrededor de las 8 de la mañana.

La indagatoria se realizó ante la jueza federal María Romilda Servini, con la presencia de la fiscal Alejandra Mangano, luego de que Köpcke fuera detenida el miércoles bajo la sospecha de haber colaborado en la evasión del italiano, quien permanece prófugo desde el 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Hemos estado con Bettina en la declaración indagatoria. Nos mostraron lo que ellos dicen que son pruebas en contra de la señora y la verdad es que no tienen absolutamente nada. Así que desde ese lugar estamos tranquilos”, sostuvo Yanzón en diálogo con Infobae.

El video de la insólita fuga del terrorista italiano de 74 años en San Telmo

El defensor explicó que su clienta decidió declarar y dar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada en la que Bertulazzi logró escapar del departamento de la calle Defensa al 600, pese a encontrarse bajo vigilancia policial y llevar una tobillera electrónica.

“Dijo que ella no conoció, no supo, no se enteró de lo que había sucedido hasta las ocho de la mañana, cuando se despertó por un timbre de la Policía, les abrió y ahí notó que Leonardo no estaba. Ahí me llamó a mí”, detalló Yanzón sobre el relato que hizo la mujer ante la justicia.

PUBLICIDAD

El montaje con el que Bertulazzi logró engañar al monitoreo electrónico: carne de cerdo para simular el contacto con la piel y un tensiómetro

La versión se contrapone con la hipótesis de los investigadores, quienes sospechan que la mujer pudo haber facilitado la fuga. Uno de los elementos que analiza la Justicia es el contenido de un teléfono celular que Bertulazzi dejó en una mochila dentro de la vivienda.

En ese dispositivo se encontraron fotografías de 2025 en las que aparece Köpcke junto al portón de una propiedad ubicada sobre la calle Bolívar, por donde escapó el italiano. También había imágenes de cuerdas instaladas junto al balcón desde el cual el prófugo descendió con un arnés hasta un terreno lindero.

Además, la mujer había firmado como garante cuando Bertulazzi recibió el beneficio del arresto domiciliario, tras su detención en 2024. La Justicia investiga si conocía los preparativos del escape o si tuvo alguna intervención para facilitarlo.

PUBLICIDAD

El material incautado en el allanamiento al departamento de Bertulazzi y su pareja

La fuga ocurrió el pasado 11 de noviembre. Bertulazzi consiguió abandonar la vivienda sin que los efectivos encargados de su custodia advirtieran inmediatamente su ausencia. Horas después, las cámaras de seguridad lo registraron en un comercio de ropa de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro, donde compró un gorro piluso.

La investigación también derivó en las detenciones de Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, en la provincia de Entre Ríos. Ambos son investigados por su presunta vinculación con la fuga de Bertulazzi.

La investigación también derivó en las detenciones de otras dos personas en Entre Ríos, cuando intentaban cruzar hacia Uruguay, acusadas de colaborar con la fuga del italiano

Bertulazzi fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por pertenecer a una organización armada. Había obtenido el reconocimiento como refugiado político en la Argentina, pero esa condición fue revocada en 2024. La Corte Suprema avaló su extradición en julio de 2025.

PUBLICIDAD

Mientras continúa la búsqueda de Bertulazzi, el Ministerio de Seguridad Nacional mantiene vigente una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizarlo y capturarlo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial, a pedido del juzgado federal a cargo de Servini.