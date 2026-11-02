El iPhone 18 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en batería: hasta 2,5 horas más en video

La capacidad bruta no es el único factor que determina cuánto dura un teléfono encendido. (Composición Infobae: REUTERS/Tingshu Wang / REUTERS/Bruna Casas)

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El iPhone 18 Pro Max superó al Galaxy S26 Ultra en una prueba independiente de duración de batería, con una diferencia de dos horas y media en reproducción continua de video.

Según los resultados obtenidos por el medio especializado Phone Arena, el teléfono de Apple resistió 12 horas y 6 minutos reproduciendo contenido de YouTube, mientras que el dispositivo de Samsung se apagó tras 9 horas y 36 minutos. Ambos equipos fueron evaluados con el mismo nivel de brillo y el mismo material audiovisual, lo que descarta variables externas como causa de la brecha.

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El hallazgo llega después de que Apple presentara el iPhone 18 Pro Max en septiembre de 2026 como el modelo con el mayor salto de autonomía registrado hasta ahora frente a su antecesor directo, el iPhone 17 Pro Max.

El teléfono de Apple resistió 12 horas y 6 minutos reproduciendo contenido de YouTube. REUTERS/Jeenah Moon

Las pruebas en condiciones reales matizaron esa afirmación: el avance generacional resultó modesto. Sin comparación frente a la competencia de Samsung, el resultado sí marca una diferencia considerable.

Por qué el iPhone 18 Pro Max rinde más en autonomía de batería

La diferencia de rendimiento entre ambos equipos se explica en gran parte por la capacidad física de sus baterías. El iPhone 18 Pro Max incorpora una celda de 5.567 mAh en su versión con eSIM, frente a los 5.000 mAh que ofrece el Galaxy S26 Ultra. La diferencia equivale a casi un 10% más de capacidad a favor del modelo de Apple.

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La capacidad bruta no es el único factor que determina cuánto dura un teléfono encendido, pero sí resulta determinante cuando se combina con otros elementos del diseño del dispositivo. La eficiencia del procesador y el grado de optimización entre hardware y software también inciden en el consumo energético, y ahí es donde Apple cuenta con una ventaja estructural.

La compañía surcoreana, en cambio, depende de Google para el desarrollo de Android. SAMSUNG

El control total que ejerce Apple sobre el diseño de sus chips y el sistema operativo le permite ajustar el consumo con mayor precisión que la empresa de Corea del Sur. La compañía surcoreana, en cambio, depende de Google para el desarrollo de Android y, en el caso de las variantes norteamericanas de la serie Galaxy S, utiliza procesadores Qualcomm en lugar de chips propios. Esa fragmentación entre fabricantes de software y hardware complica la optimización fina de la energía.

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La evolución de la batería en los modelos Pro Max y Ultra

El tamaño de la batería no responde a una decisión puntual de este lanzamiento, sino a una tendencia sostenida en el tiempo. La empresa de Corea del Sur mantiene prácticamente sin cambios la capacidad de 5.000 mAh en sus modelos Ultra desde la aparición del primer Galaxy S20 Ultra, salvo ajustes menores entre generaciones.

Apple, en cambio, incrementó de forma progresiva la capacidad de sus baterías en la línea Pro Max con cada nueva generación, con algunas excepciones puntuales. Esa política explica por qué, generación tras generación, la brecha con la otra empresa se mantiene o incluso se amplía en determinados ciclos de producto.

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Apple incrementó de forma progresiva la capacidad de sus baterías en la línea Pro Max con cada nueva generación. REUTERS/Tingshu Wang

Qué dicen los datos oficiales de autonomía de cada fabricante

Las cifras que ambas compañías difunden en sus especificaciones oficiales también reflejan diferencias en los métodos de medición. Apple, en pruebas realizadas en julio de 2026 con unidades de preproducción del iPhone 18 Pro Max conectadas a redes LTE y 5G, reporta hasta 29 horas de uso normal, hasta 43 horas de reproducción de video comprado en iTunes Store y hasta 38 horas de reproducción de video en streaming.

Esas pruebas se realizaron reproduciendo de forma reiterada una película en alta definición de 2 horas y 23 minutos para el caso de video local, y de 3 horas y 1 minuto para el de streaming, con el brillo automático y el modo True Tone desactivados, y con el dispositivo enlazado a audífonos Bluetooth y a una red Wi-Fi.

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La empresa de Corea del Sur, por su parte, indica que el Galaxy S26 Ultra ofrece hasta 31 horas de reproducción de video, según pruebas internas de laboratorio realizadas con una versión preliminar del equipo conectada también a auriculares Bluetooth y a redes LTE, pero con un archivo de video de resolución 720p almacenado en el propio dispositivo, un formato de menor exigencia que el contenido en alta definición utilizado por Apple en sus mediciones.

Estas condiciones de prueba distintas, verificadas por cada fabricante de forma independiente según sus propios protocolos, dificultan una comparación directa entre las cifras oficiales. De ahí la relevancia de pruebas externas como la realizada por los expertos del canal de YouTube mencionado, que sometió a ambos teléfonos a idénticas condiciones de brillo y contenido.

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El iPhone 18 Pro Max superó al Galaxy S26 Ultra en una prueba independiente de duración de batería. Samsung México

Cómo es la carga rápida en ambos modelos

Además de la autonomía, los dos fabricantes destacan las capacidades de carga rápida de sus equipos insignia. El iPhone 18 Pro Max permite alcanzar hasta un 50% de carga en aproximadamente 15 minutos con un adaptador de 60 W o más y fuente de voltaje ajustable, mediante un cable USB-C vendido por separado. Con un cargador MagSafe de 35 W o más, ese mismo 50% de carga se logra en 30 minutos.

El Galaxy S26 Ultra, según datos evaluados de forma independiente por UX Connect Research entre el 8 y el 30 de enero de 2026 en Estados Unidos y el Reino Unido, alcanza un 75% de carga en alrededor de 30 minutos mediante su sistema de carga ultrarrápida.

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Esa evaluación se realizó con versiones preliminares de los modelos SM-S942, SM-S947 y SM-S948, en configuración predeterminada y sobre redes LTE y 5G Sub6, sin pruebas en redes 5G mmWave.