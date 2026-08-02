El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

Hank Green reconoció que dependió en exceso de la inteligencia artificial y de ChatGPT para investigar y elaborar contenido en YouTube.

Guardar

Hank Green, referente de la divulgación científica en YouTube, reconoció haber dependido “en exceso” de la inteligencia artificial para la elaboración de su contenido en YouTube.

Las declaraciones de Green, quien lidera canales como SciShow, Crash Course y Vlogbrothers, generaron una oleada de reacciones en sus seguidores y abrieron un debate sobre la transparencia y la ética en la creación de videos educativos en línea.

PUBLICIDAD

El episodio se desató tras la confesión de Green en una publicación de Reddit, donde admitió que el uso intensivo de ChatGPT como herramienta de investigación lo llevó a perder contacto con su propio proceso creativo y con la comunidad que lo acompaña desde hace años.

El youtuber, cuya trayectoria abarca más de dos décadas junto a su hermano John Green, anticipó una reducción en la frecuencia de publicaciones y pausas en proyectos como los juegos en línea SMUSH y 4x3.

PUBLICIDAD

La controversia escaló después de una publicación en X y de un mensaje en Reddit, donde Hank Green se declaró mortificado por haber defraudado a su audiencia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo era el uso de IA en el canal de cienca en YouTube

Todo comenzó con una publicación en X, en la que Green reveló haber recurrido a ChatGPT para documentar un guion de video. El reconocimiento, lejos de pasar inadvertido, generó desconcierto entre los usuarios, muchos de los cuales lo acusaron de “socavar su credibilidad” al no informar previamente sobre el uso de IA en sus contenidos.

La controversia escaló cuando, en uno de sus videos, Green utilizó la frase “Agradezco la crítica”, una construcción frecuente en las respuestas generadas por modelos de lenguaje. Este detalle avivó las sospechas sobre la intervención de la IA en el guion y llevó a que el propio Green borrara el tuit original, trasladando la discusión a Reddit. Allí, el creador se declaró “mortificado” por haber “defraudado a tanta gente”.

PUBLICIDAD

El debate no tardó en dividir a los seguidores. Mientras algunos expresaron comprensión y apoyo, otros calificaron el episodio como “repugnante” y advirtieron que podría “hacer retroceder la comunicación científica años”.

Al interior de la comunidad, voces destacadas señalaron que la audiencia cultivada durante dos décadas por los hermanos Green difícilmente aceptaría la mediación de la IA en sus contenidos.

PUBLICIDAD

El youtuber sostuvo que la inteligencia artificial le facilitó el acceso a artículos académicos, pero limitó su proceso creativo y sus enfoques propios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las explicaciones de Hank Green y los riesgos de lo que hizo

Hank Green reconoció que la presión por mantener un ritmo elevado de producción lo llevó a apoyarse cada vez más en los chatbots. Admitió que el uso de la IA, si bien facilita el acceso rápido a artículos académicos y recursos, le restó libertad para explorar los temas y desarrollar enfoques propios.

“He dependido demasiado de la IA como ayuda de investigación. Puede ser muy útil para esta tarea, pero creo que ha sido en detrimento de mi trabajo porque no me ha dado la libertad de encontrar mis propios caminos hacia y alrededor de un tema”, explicó.

PUBLICIDAD

Green fue enfático al señalar que el problema no es solo técnico, sino también personal y ético. Confesó que las interacciones constantes con modelos de lenguaje le generaban dosis frecuentes de dopamina, una dinámica que sus allegados consideraron insana.

“Necesito aceptar que el nivel de dopamina que obtengo al interactuar con los LLM… haciendo más y más… no es sano para mí ni para el mundo. Es descuidado y me ha desconectado de donde está la gente en este tema”, escribió.

PUBLICIDAD

Green afirmó que su relación con los modelos de lenguaje y los LLM le generó una dinámica de dopamina que consideró insana en lo personal y ético. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La preocupación de Green fue compartida por su entorno más cercano. Tanto su esposa Katherine como su hermano John le expresaron, sin rodeos, que su uso de IA no era saludable. Este señalamiento, sumado al rechazo de parte de la audiencia, lo llevó a replantear su relación con la tecnología y a priorizar la autenticidad en su trabajo futuro.

Como respuesta inmediata, Green anunció la reducción de la frecuencia de videos en su canal personal y la pausa temporal de los juegos SMUSH y 4x3. En su mensaje de disculpa, dejó entrever que Hankschannel podría regresar en el futuro, aunque con menos videos o con mayor apoyo en la escritura e investigación, pero siempre con mayor transparencia sobre el origen de los contenidos.

PUBLICIDAD

El youtuber manifestó su intención de ajustar el enfoque de sus videos, privilegiando producciones más meditadas y “sentidas” por encima de la cantidad. Incluso anticipó que podría realizar más videos espontáneos, sin guion, en los que prime la reflexión personal.

En este contexto, Green se comprometió públicamente a garantizar que sus palabras sean propias y que el proceso de creación sea claro para la audiencia. “He ido tan rápido que mi propio proceso no está claro para mí y quiero que eso sea una garantía de ahora en adelante”, aseguró.

PUBLICIDAD