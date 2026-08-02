Tecno
Agregar Infobae enGoogle

El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

El creador de contenido se disculpó por tener chatbots para hacer sus videos y cumplir con las exigencias del público

Hank Green reconoció que dependió en exceso de la inteligencia artificial y de ChatGPT para investigar y elaborar contenido en YouTube.
Hank Green reconoció que dependió en exceso de la inteligencia artificial y de ChatGPT para investigar y elaborar contenido en YouTube.
Guardar

Hank Green, referente de la divulgación científica en YouTube, reconoció haber dependido “en exceso” de la inteligencia artificial para la elaboración de su contenido en YouTube.

Las declaraciones de Green, quien lidera canales como SciShow, Crash Course y Vlogbrothers, generaron una oleada de reacciones en sus seguidores y abrieron un debate sobre la transparencia y la ética en la creación de videos educativos en línea.

PUBLICIDAD

El episodio se desató tras la confesión de Green en una publicación de Reddit, donde admitió que el uso intensivo de ChatGPT como herramienta de investigación lo llevó a perder contacto con su propio proceso creativo y con la comunidad que lo acompaña desde hace años.

El youtuber, cuya trayectoria abarca más de dos décadas junto a su hermano John Green, anticipó una reducción en la frecuencia de publicaciones y pausas en proyectos como los juegos en línea SMUSH y 4x3.

PUBLICIDAD

La controversia escaló después de una publicación en X y de un mensaje en Reddit, donde Hank Green se declaró mortificado por haber defraudado a su audiencia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La controversia escaló después de una publicación en X y de un mensaje en Reddit, donde Hank Green se declaró mortificado por haber defraudado a su audiencia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo era el uso de IA en el canal de cienca en YouTube

Todo comenzó con una publicación en X, en la que Green reveló haber recurrido a ChatGPT para documentar un guion de video. El reconocimiento, lejos de pasar inadvertido, generó desconcierto entre los usuarios, muchos de los cuales lo acusaron de “socavar su credibilidad” al no informar previamente sobre el uso de IA en sus contenidos.

La controversia escaló cuando, en uno de sus videos, Green utilizó la frase “Agradezco la crítica”, una construcción frecuente en las respuestas generadas por modelos de lenguaje. Este detalle avivó las sospechas sobre la intervención de la IA en el guion y llevó a que el propio Green borrara el tuit original, trasladando la discusión a Reddit. Allí, el creador se declaró “mortificado” por haber “defraudado a tanta gente”.

El debate no tardó en dividir a los seguidores. Mientras algunos expresaron comprensión y apoyo, otros calificaron el episodio como “repugnante” y advirtieron que podría “hacer retroceder la comunicación científica años”.

Al interior de la comunidad, voces destacadas señalaron que la audiencia cultivada durante dos décadas por los hermanos Green difícilmente aceptaría la mediación de la IA en sus contenidos.

El youtuber sostuvo que la inteligencia artificial le facilitó el acceso a artículos académicos, pero limitó su proceso creativo y sus enfoques propios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El youtuber sostuvo que la inteligencia artificial le facilitó el acceso a artículos académicos, pero limitó su proceso creativo y sus enfoques propios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las explicaciones de Hank Green y los riesgos de lo que hizo

Hank Green reconoció que la presión por mantener un ritmo elevado de producción lo llevó a apoyarse cada vez más en los chatbots. Admitió que el uso de la IA, si bien facilita el acceso rápido a artículos académicos y recursos, le restó libertad para explorar los temas y desarrollar enfoques propios.

“He dependido demasiado de la IA como ayuda de investigación. Puede ser muy útil para esta tarea, pero creo que ha sido en detrimento de mi trabajo porque no me ha dado la libertad de encontrar mis propios caminos hacia y alrededor de un tema”, explicó.

Green fue enfático al señalar que el problema no es solo técnico, sino también personal y ético. Confesó que las interacciones constantes con modelos de lenguaje le generaban dosis frecuentes de dopamina, una dinámica que sus allegados consideraron insana.

“Necesito aceptar que el nivel de dopamina que obtengo al interactuar con los LLM… haciendo más y más… no es sano para mí ni para el mundo. Es descuidado y me ha desconectado de donde está la gente en este tema”, escribió.

Green afirmó que su relación con los modelos de lenguaje y los LLM le generó una dinámica de dopamina que consideró insana en lo personal y ético. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Green afirmó que su relación con los modelos de lenguaje y los LLM le generó una dinámica de dopamina que consideró insana en lo personal y ético. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La preocupación de Green fue compartida por su entorno más cercano. Tanto su esposa Katherine como su hermano John le expresaron, sin rodeos, que su uso de IA no era saludable. Este señalamiento, sumado al rechazo de parte de la audiencia, lo llevó a replantear su relación con la tecnología y a priorizar la autenticidad en su trabajo futuro.

Como respuesta inmediata, Green anunció la reducción de la frecuencia de videos en su canal personal y la pausa temporal de los juegos SMUSH y 4x3. En su mensaje de disculpa, dejó entrever que Hankschannel podría regresar en el futuro, aunque con menos videos o con mayor apoyo en la escritura e investigación, pero siempre con mayor transparencia sobre el origen de los contenidos.

El youtuber manifestó su intención de ajustar el enfoque de sus videos, privilegiando producciones más meditadas y “sentidas” por encima de la cantidad. Incluso anticipó que podría realizar más videos espontáneos, sin guion, en los que prime la reflexión personal.

En este contexto, Green se comprometió públicamente a garantizar que sus palabras sean propias y que el proceso de creación sea claro para la audiencia. “He ido tan rápido que mi propio proceso no está claro para mí y quiero que eso sea una garantía de ahora en adelante”, aseguró.

Temas Relacionados

IAHank GreenYouTubeDopaminaSalud mentalTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

El uso de aplicaciones y sitios web no autorizados para ver fútbol puede facilitar la instalación de malware en los dispositivos y afectar la red de internet

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

El evento de fin de semana baja la barrera de entrada para probar distintos géneros, pero no deja los títulos en la biblioteca una vez cerrado, por lo que conviene diferenciarlo de regalos permanentes y planificar descargas

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

El mayor inversor institucional en la moneda digital analiza desprenderse de parte de su posición para reforzar liquidez tras ingresos trimestrales por debajo de lo esperado

Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Entre los consejos para preservar la freidora de aire figuran la limpieza del electrodoméstico tras cada uso, el uso de utensilios adecuados y evitar sobrecargar la cesta

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Cómo activar de nuevo 3G en el celular y por qué sirve en ciertas zonas y eventos de entretenimiento

En conciertos, estadios o festivales, las redes modernas se saturan con facilidad y hasta un mensaje tarda minutos, por lo que forzar 3G permite usar canales menos congestionados y sostener llamadas y textos en momentos críticos

Cómo activar de nuevo 3G en el celular y por qué sirve en ciertas zonas y eventos de entretenimiento

DEPORTES

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

TELESHOW

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Perdió el control y chocó contra el arriate: Así fue la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

Perdió el control y chocó contra el arriate: Así fue la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

Gremios médicos solicitan medidas urgentes para proteger a lactantes frente al virus respiratorio sincitial en Panamá

La degradación de los manglares expuso a República Dominicana a pérdidas de USD 75 millones al año

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

El Partido de los Trabajadores proclamó a Lula como candidato para un cuarto mandato en Brasil