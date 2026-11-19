Las autoridades inspeccionaron una vivienda en Piedras Azules que pertenece al presunto narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. (Ejército de Guatemala)

Guardar

El Ministerio Público de Guatemala (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército desarrollan allanamientos en propiedades relacionadas con el clan de Los Lorenzana y personas cercanas a esa estructura de narcotráfico en Zacapa.

Las diligencias se realizaron este este jueves 19 de noviembre y abarcan sectores de Izabal, dentro de la operación denominada como Centinela de Oriente.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad intervienen inmuebles situados en una región que durante años fue identificada como área de influencia de la familia Lorenzana.

Fuerzas de seguridad y justicia en Guatemala realizan varios allanamientos en viviendas vinculadas al cartel guatemalteco Los Lorenzana, en Zacapa e Izabal. (Video: Ejército de Guatemala)

Fuentes relacionadas al operativo indicaron a Infobae que uno de los procedimientos se ejecuta en una vivienda de Piedras Azules, en el municipio de Gualán, que estaría vinculada a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre capturas ni detallaron si los registros derivaron en incautaciones. La PNC señaló que las acciones responden a información de inteligencia reunida en los lugares intervenidos.

Efectivos de una fuerza de seguridad antinarcóticos realizan una inspección durante un allanamiento en una habitación residencial vinculada al cartel guatemalteco Los Lorenzana, en Zacapa. (Video: Ejército de Guatemala)

Los operativos se desarrollan bajo estado de sitio

El despliegue ocurre mientras Zacapa e Izabal permanecen bajo estado de sitio, una medida decretada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo el 14 de noviembre y ratificada tres días después por el Congreso guatemalteco, con 147 votos favorables.

PUBLICIDAD

La disposición tendrá una vigencia de 30 días y busca reforzar la presencia estatal frente a hechos violentos y actividades ilícitas.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron allanamientos en Zacapa e Izabal contra la estructura de Los Lorenzana durante la operación Centinela de Oriente. (Ejército de Guatemala)

Entre los casos que precedieron a la medida figuran el asesinato de ocho personas en Huité, el 27 de septiembre, en un operativo que aún se encuentra bajo investigación reservada y donde habrían participado, sin autorización, elementos del Ejército de Guatemala.

Además, el 6 de noviembre, falleció el diputado Julio Portillo, durante una emboscada en Río Hondo, también en Zacapa, ataque armado donde fueron asesinados tres de sus custodios policiales.

En un breve comunicado publicado en sus redes sociales, el Ejército afirmó que la operación Centinela de Oriente busca ampliar el control territorial en sectores considerados estratégicos y combatir organizaciones dedicadas a delitos en ambos departamentos.

PUBLICIDAD

Un agente de la policía militar realiza una inspección con un perro adiestrado alrededor de vehículos todoterreno estacionados sobre un terreno de grava. Los vehículos estaban dentro de una de las viviendas allanadas y que estarían vinculadas a Los Lorenzana, en Guatemala.

Estados Unidos puso a Los Lorenzana bajo nuevas sanciones

Los allanamientos se producen pocos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera a Los Lorenzana entre las estructuras guatemaltecas designadas como Organización Terrorista Extranjera (ODT) y Terrorista Global Especialmente Designada.

La decisión, anunciada el 13 de noviembre, alcanzó también a Los Huistas y Los Mendoza dentro de una ofensiva estadounidense contra redes vinculadas con carteles mexicanos.

El Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y Los Mendoza por presuntamente brindar apoyo material y logístico al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los Lorenzana son un clan guatemalteco de narcotráfico formado por Waldemar Lorenzana Lima. La mayoría de sus miembros ya están capturados y condenados en Estados Unidos, con excepción de Haroldo Lorenzana, alias "Haroldito". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información divulgada por las autoridades estadounidenses, estos grupos operan en corredores cercanos a las fronteras con Honduras y México. Las redes facilitarían el ingreso, almacenamiento, resguardo y traslado de cargamentos de droga hacia otros destinos.

PUBLICIDAD

Una estructura golpeada por capturas y extradiciones

Los Lorenzana construyeron su presencia en el oriente guatemalteco a partir de actividades de contrabando, antes de incursionar en el tráfico de drogas. Zacapa, por su cercanía con Honduras y su conexión con rutas hacia México, se convirtió en una zona central para sus operaciones.

El clan sufrió detenciones y extradiciones durante las últimas dos décadas. Waldemar Lorenzana, considerado el jefe histórico de la organización, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2014. Sus hijos Waldemar y Eliu recibieron condenas a cadena perpetua en 2016.

Cuenta con dos acusaciones en EEUU (X/@usembassyguate)

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chichi”, fue extraditado en 2021. Marta Julia Lorenzana Cordón, señalada como una operadora logística, fue condenada a 33 años de prisión en Estados Unidos en 2024.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses sostienen que integrantes de generaciones posteriores mantuvieron las actividades de la estructura.

Entre ellos aparece “Haroldito”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones desde marzo de 2025. Las diligencias en Zacapa e Izabal continúan a la espera de un balance oficial sobre sus resultados.