El Ministerio Público de Guatemala (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército desarrollan allanamientos en propiedades relacionadas con el clan de Los Lorenzana y personas cercanas a esa estructura de narcotráfico en Zacapa.
Las diligencias se realizaron este este jueves 19 de noviembre y abarcan sectores de Izabal, dentro de la operación denominada como Centinela de Oriente.
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Las fuerzas de seguridad intervienen inmuebles situados en una región que durante años fue identificada como área de influencia de la familia Lorenzana.
Fuentes relacionadas al operativo indicaron a Infobae que uno de los procedimientos se ejecuta en una vivienda de Piedras Azules, en el municipio de Gualán, que estaría vinculada a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”.
Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre capturas ni detallaron si los registros derivaron en incautaciones. La PNC señaló que las acciones responden a información de inteligencia reunida en los lugares intervenidos.
Los operativos se desarrollan bajo estado de sitio
El despliegue ocurre mientras Zacapa e Izabal permanecen bajo estado de sitio, una medida decretada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo el 14 de noviembre y ratificada tres días después por el Congreso guatemalteco, con 147 votos favorables.
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La disposición tendrá una vigencia de 30 días y busca reforzar la presencia estatal frente a hechos violentos y actividades ilícitas.
Entre los casos que precedieron a la medida figuran el asesinato de ocho personas en Huité, el 27 de septiembre, en un operativo que aún se encuentra bajo investigación reservada y donde habrían participado, sin autorización, elementos del Ejército de Guatemala.
Además, el 6 de noviembre, falleció el diputado Julio Portillo, durante una emboscada en Río Hondo, también en Zacapa, ataque armado donde fueron asesinados tres de sus custodios policiales.
En un breve comunicado publicado en sus redes sociales, el Ejército afirmó que la operación Centinela de Oriente busca ampliar el control territorial en sectores considerados estratégicos y combatir organizaciones dedicadas a delitos en ambos departamentos.
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Estados Unidos puso a Los Lorenzana bajo nuevas sanciones
Los allanamientos se producen pocos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera a Los Lorenzana entre las estructuras guatemaltecas designadas como Organización Terrorista Extranjera (ODT) y Terrorista Global Especialmente Designada.
La decisión, anunciada el 13 de noviembre, alcanzó también a Los Huistas y Los Mendoza dentro de una ofensiva estadounidense contra redes vinculadas con carteles mexicanos.
El Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y Los Mendoza por presuntamente brindar apoyo material y logístico al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Según la información divulgada por las autoridades estadounidenses, estos grupos operan en corredores cercanos a las fronteras con Honduras y México. Las redes facilitarían el ingreso, almacenamiento, resguardo y traslado de cargamentos de droga hacia otros destinos.
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Una estructura golpeada por capturas y extradiciones
Los Lorenzana construyeron su presencia en el oriente guatemalteco a partir de actividades de contrabando, antes de incursionar en el tráfico de drogas. Zacapa, por su cercanía con Honduras y su conexión con rutas hacia México, se convirtió en una zona central para sus operaciones.
El clan sufrió detenciones y extradiciones durante las últimas dos décadas. Waldemar Lorenzana, considerado el jefe histórico de la organización, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2014. Sus hijos Waldemar y Eliu recibieron condenas a cadena perpetua en 2016.
Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chichi”, fue extraditado en 2021. Marta Julia Lorenzana Cordón, señalada como una operadora logística, fue condenada a 33 años de prisión en Estados Unidos en 2024.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que integrantes de generaciones posteriores mantuvieron las actividades de la estructura.
Entre ellos aparece “Haroldito”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones desde marzo de 2025. Las diligencias en Zacapa e Izabal continúan a la espera de un balance oficial sobre sus resultados.
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