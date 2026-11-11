Samsung, LG y Amazon responden al rastreo de usuarios en TV: “Ningún audio se envía a la nube sin la palabra de activación”

Otro de los ejes de la investigación fue el reconocimiento automático de contenido, conocido como ACR por sus siglas en inglés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de que LG fuera señalada por presuntas prácticas de vigilancia a través de sus televisores inteligentes, el medio The Verge decidió ampliar la pesquisa y envió un cuestionario de respuesta directa (sí o no) a los principales fabricantes de televisores y plataformas de streaming: Amazon, Apple, Google, Hisense, LG, Panasonic, Roku, Samsung, Sony, TCL y Vizio.

El objetivo era simple: determinar con precisión qué datos recogen estos dispositivos dentro de los hogares, sin que las compañías pudieran escudarse en políticas de privacidad ambiguas.

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Las respuestas, recopiladas por el medio estadounidense, revelan un panorama donde la recolección de datos es prácticamente universal, aunque con matices importantes entre una marca y otra.

La empresa LG fue señalada por presuntas prácticas de vigilancia a través de sus televisores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué compañías de televisores usan micrófonos para escuchar en los hogares

La primera pregunta de The Verge apuntó al corazón de la preocupación de los usuarios: si los micrófonos integrados en televisores y controles remotos se activan para captar sonido ambiente. La mayoría de las empresas coincidió en que la escucha solo ocurre tras una activación explícita.

Samsung fue categórica al respecto. “Los televisores Samsung no escuchan ni graban conversaciones privadas”, respondió la compañía, que precisó que el micrófono integrado “solo escucha localmente la palabra de activación específica (como ‘Hola, Bixby’) e ignora todos los demás sonidos”.

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Amazon ofreció una explicación similar sobre sus dispositivos Fire TV. La empresa aseguró que “ningún audio se almacena o se envía a la nube a menos que el dispositivo detecte la palabra de activación” y recordó que los controles remotos con micrófono físico “están diseñados para funcionar solo cuando se presiona físicamente el botón del micrófono”.

Un living de diseño moderno presenta un televisor de pantalla plana montado en la pared, un sofá beige y una mesa ratona con una planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

LG, el fabricante que motivó la investigación, detalló que el reconocimiento de voz “está desactivado por defecto y funciona solo si el usuario ha optado por aceptar el Acuerdo de Información de Voz”. La compañía agregó que, si no se detecta ninguna palabra de activación, “el audio se procesa localmente, se elimina rápidamente y no se almacena, se convierte en texto ni se transmite”.

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En este punto conviene una precisión que responde directamente a la inquietud de millones de usuarios: los televisores inteligentes no graban conversaciones completas del hogar de forma constante. Los micrófonos permanecen en espera pasiva y solo se activan ante una palabra clave o la pulsación de un botón, según detallaron la mayoría de los fabricantes consultados.

Es menester señalar que Hisense, Panasonic, Sony y Vizio no respondieron a esta pregunta ni a buena parte del cuestionario.

Cómo el reconocimiento automático de contenido rastrea lo que se mira en pantalla

Otro de los ejes de la investigación fue el reconocimiento automático de contenido, conocido como ACR por sus siglas en inglés, una tecnología que permite a los televisores identificar qué programas, películas o canales están siendo vistos en tiempo real.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Google explicó que “el software de la plataforma Google TV no utiliza el Reconocimiento Automático de Contenido (ACR) para capturar vídeo en pantalla o capturas de pantalla”, aunque aclaró que los fabricantes de hardware de terceros sí pueden instalar software ACR adicional por su cuenta.

LG detalló el mecanismo técnico detrás de esta herramienta: “ACR en los televisores LG no recopila ni almacena capturas de pantalla, imágenes de pantalla, grabaciones de pantalla o grabaciones de vídeo del televisor. En su lugar, utiliza huellas dactilares de audio generadas a partir del contenido de audio”.

Samsung confirmó que esta función, denominada Servicios de Información de Visualización, “está desactivada por defecto” y que los usuarios “deben habilitarlo afirmativamente” para que opere. La compañía también precisó que, una vez desactivado el servicio, “cualquier dato ACR recopilado anteriormente se elimina de nuestros servidores”.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

TCL fue más escueta, aunque reconoció que recopila “datos limitados solo para diagnósticos y mejoras de productos de algunos modelos de televisores inteligentes”, y remarcó que utiliza “la seudonimización para evitar el perfil del usuario”.

Roku, por su parte, indicó que su función Smart TV Experience, capaz de identificar contenido en pantalla, “está desactivada por defecto en los EE. UU. y solo está habilitada si el usuario opta por participar”.

Qué datos personales y de ubicación transmiten los televisores a sus servidores

Más allá del audio y el contenido visualizado, el cuestionario indagó sobre información capaz de identificar la ubicación física y la identidad de los usuarios, un punto donde las respuestas mostraron diferencias relevantes entre fabricantes.

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Google fue la compañía más transparente al admitir el alcance de esta recolección: “Google TV transmite la dirección IP pública, los datos de escaneo Wi-Fi (SSID/BSSID) y la configuración regional de la cuenta/dispositivo para determinar la ubicación aproximada o precisa del dispositivo”.

Una persona se sobresalta con una expresión de susto cuando su televisor inteligente se enciende con estática en la oscuridad de la noche, iluminando la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung negó explícitamente este tipo de prácticas. “Los televisores Samsung no recopilan ni transmiten coordenadas GPS, SSID Wi-Fi o su dirección física”, sostuvo la empresa, que reconoció únicamente la transmisión de la dirección IP pública “para la comunicación en red y la detección general de la región”.

LG explicó que, cuando ACR está habilitado, “la dirección IP del televisor y la información sobre las redes Wi-Fi cercanas, como las direcciones MAC y la intensidad de la señal, se pueden utilizar para estimar la ubicación aproximada del televisor”.

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Sobre los datos personales, Google admitió que, debido a que su plataforma “requiere una cuenta de Google para la funcionalidad inteligente”, se accede y almacena “información del perfil vinculado (nombre, correo electrónico, edad, sexo)”. Samsung, en cambio, afirmó que sus televisores “no recopilan/almacenan ni transmiten nombre, edad, género, orientación o información demográfica”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

TCL aclaró que, si un usuario crea una cuenta en un televisor con Google TV de la marca, “recopila una dirección de correo electrónico y la edad para confirmar que el usuario es un adulto”, aunque remarcó que “la práctica de TCL no es recopilar información de identificación personal de sus televisores”.

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Cómo opera el almacenamiento en la nube de los datos recolectados

Varias compañías confirmaron que la información recopilada no permanece únicamente en el dispositivo, sino que se transfiere y almacena en servidores externos, incluso de terceros proveedores.

Amazon reconoció que “la información transmitida a la nube de Amazon está encriptada en tránsito y almacenada de forma segura”. LG fue más específica al detallar que datos como “las direcciones IP, los identificadores a nivel de dispositivo” y la información de cuenta “se almacena en la nube de LG u otros servidores remotos”.

TCL reveló que recurre a infraestructura externa para este fin: “La información limitada descrita anteriormente se almacena con proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud”.

Un televisor encendido proyecta una escena de la selva con animales en una sala oscura por la noche, con mandos a distancia y cuencos en la mesa de centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung aseguró que su manejo de datos incluye protecciones técnicas adicionales, al indicar que “la información descrita anteriormente se almacena en forma cifrada o hash dentro de una infraestructura segura en la nube administrada por Samsung”.

Si es posible desactivar la recolección de datos y borrar el historial

Un punto central de la investigación fue determinar si los usuarios tienen control real sobre esta recopilación, y si pueden revertirla una vez otorgado el consentimiento inicial.

Google fue tajante en este aspecto: “Los usuarios no pueden optar por no recibir el 100% de la transmisión de datos mientras están conectados a Internet”, aunque remarcó que esa limitación se circunscribe a “la telemetría esencial del sistema”, necesaria para la operación básica del dispositivo.

(Imagen ilustrativa Infobae)

LG explicó que existe una vía para interrumpir por completo los servicios inteligentes: “Los usuarios pueden detener la transmisión de datos personales asociados con los servicios de televisión inteligente retirando su aceptación de la Política de Privacidad o los Términos de Uso”, aunque esto implica perder el acceso a esas funciones.

Sobre el derecho al olvido, Apple remitió a un canal centralizado de gestión: “Los usuarios de todo el mundo pueden eliminar los datos asociados a su cuenta en la página de datos y privacidad de Apple en privacy.apple.com”. Google ofreció una respuesta equivalente, al señalar que los usuarios pueden “eliminar permanentemente su historial de actividad, grabaciones de voz y datos de búsqueda personalizados a través del portal Google My Activity”.

Roku indicó que habilitó un canal específico para estas solicitudes: “Los usuarios pueden enviar una solicitud de eliminación en privacy.roku.com, y la procesamos de acuerdo con la ley aplicable”.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Finalmente, sobre si la desconexión a internet detiene por completo el envío de datos, Samsung fue clara: “Un televisor sin acceso a Internet no puede transmitir datos a Samsung”.

TCL coincidió con esa lógica al afirmar que “desconectar un televisor TCL de Internet impide que los datos se envíen a servidores remotos”, aunque varias compañías, entre ellas Amazon y Google, reconocieron que cierta información diagnóstica queda almacenada localmente hasta que la conexión se restablece.