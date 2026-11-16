“Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer?”: Steve Jobs, fundador de Apple

Steve Jobs murió en 2011 luego de luchar varios años con un cáncer de páncreas. (Foto: Europa Press)

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Una de las frases que dejó en 2005 Steve Jobs en su discurso de graduación en la Universidad de Stanford fue una pregunta que convirtió en un método personal para revisar sus decisiones: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer?”.

El fundador de Apple explicó que la repetición de esa respuesta negativa durante varios días era una señal de que debía modificar algo. El discurso, pronunciado ante graduados, incluyó tres relatos personales sobre los “puntos” que se unen con el tiempo, el amor y la pérdida, y la muerte.

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En esta última parte, Jobs vinculó una experiencia médica con una idea que atravesó su vida: la conciencia de que el tiempo es limitado puede ayudar a distinguir entre las expectativas ajenas y las decisiones propias.

El fundador de Apple explicó que una pregunta diaria lo ayudaba a revisar el rumbo de su vida. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Por qué Steve Jobs se hacía la misma pregunta cada día

Jobs contó que, cuando tenía 17 años, leyó una cita que lo marcó: “Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto”. A partir de entonces, dijo, integró una rutina frente al espejo.

Durante 33 años, se preguntó cada mañana si elegiría hacer lo que tenía por delante si ese fuera el último día de su vida. La respuesta no era una fórmula para tomar decisiones inmediatas.

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Su criterio estaba en la persistencia: “Siempre que la respuesta ha sido ‘no’ durante varios días seguidos, he sabido que tenía que cambiar algo”. La frase planteaba una revisión sostenida del rumbo, más que una invitación a reaccionar ante cada jornada difícil.

La experiencia con la enfermedad llevó a Steve Jobs a reflexionar sobre la mortalidad y las prioridades personales. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)

Qué lugar ocupaba la muerte en sus decisiones

El fundador de Apple sostuvo que recordar la propia mortalidad fue la herramienta más útil que encontró para tomar decisiones importantes. Según explicó, frente a la muerte pierden peso factores como “las expectativas externas, el orgullo” y “el temor a la vergüenza o al fracaso”.

Para Jobs, ese ejercicio permitía concentrarse en aquello que consideraba esencial. “Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder”. La idea no consistía en negar el riesgo, sino en cuestionar la parálisis que puede surgir ante el fracaso o la opinión de otros.

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Cuál momento atravesó Steve Jobs que le hizo repensar la muerte

Jobs relató que, aproximadamente un año antes de hablar en Stanford, un estudio realizado a las 7:30 de la mañana detectó un tumor en el páncreas. Los médicos le indicaron que podía tratarse de una forma incurable de cáncer y le dieron una expectativa de vida de entre tres y seis meses.

El fundador de Apple sostuvo que recordar la muerte ayuda a dejar de lado el miedo al fracaso. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Su médico le sugirió volver a casa y “poner en orden” sus asuntos. Jobs tradujo esa expresión médica en tareas concretas: hablar con sus hijos sobre temas que pensaba abordar durante la década siguiente, resolver cuestiones familiares y despedirse. “Significa prepararte para morir”, resumió ante los graduados.

Ese mismo día, el empresario se sometió a una biopsia. El procedimiento incluyó el uso de un endoscopio que pasó por la garganta, el estómago y los intestinos hasta llegar al páncreas, donde los médicos extrajeron células del tumor con una aguja.

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Su esposa le contó después que los especialistas lloraron al analizar la muestra, porque se trataba de una forma poco frecuente de cáncer pancreático que podía tratarse con cirugía.

La intervención de Jobs incluyó recuerdos de juventud, su diagnóstico médico y un mensaje para los estudiantes. (Foto: EFE/John G. Mabanglo/Archivo)

Jobs fue operado y dijo que estaba bien. “Es lo más cerca que he estado de la muerte”, aunque expresó su deseo de que esa situación no volviera a repetirse durante décadas.

Qué mensaje dejó a quienes comenzaban una nueva etapa en su vida

Tras describir esa experiencia, Jobs dijo que nadie desea morir, incluso quienes creen en una vida después de la muerte. Aun así, definió a la muerte como “el destino que todos compartimos” y como un agente de cambio que desplaza lo viejo para dejar lugar a lo nuevo.

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El cierre de su discurso recuperó una frase de The Whole Earth Catalog, publicación creada por Stewart Brand que Jobs definió como una referencia para su generación.

En la contraportada de su última edición aparecía el mensaje “Seguid hambrientos. Seguid alocados”. Jobs lo adoptó como una despedida para los estudiantes, junto con otra advertencia: “El tiempo es limitado, no lo pierdan viviendo la vida de otra persona”.