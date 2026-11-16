Sociedad

Peligro al volante: detectaron a un camionero brasileño totalmente alcoholizado en un control vial

El procedimiento se realizó en la provincia de Corrientes

La ANSV detuvo a un conductor brasileño

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Un camionero brasileño de 66 años fue apartado de la conducción después de que un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectara que circulaba con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre en la Ruta Nacional 14, en Corrientes.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 480 de esa vía, a la altura de Bonpland, donde, ante la pregunta de la agente, el hombre negó haber tomado algo. El conductor profesional manejaba un vehículo de gran porte y no pudo seguir viaje tras constatarse la infracción. Además, deberá afrontar una multa de $ 1,7 millones.

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La ANSV detuvo a un conductor brasileño
Por la infracción, el conductor podría enfrentar una multa superior a los 1,7 millones de pesos

El caso involucra a un chofer habilitado para la conducción profesional, una actividad para la que rige la tolerancia cero de alcohol. La ingesta de alcohol compromete los reflejos, la reacción y el control del vehículo, factores que elevan el riesgo de siniestros viales.

Hace un mes sucedió otro hecho, donde un camionero de 40 años fue demorado en la Autopista Panamericana luego de que un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectara que conducía con 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires y, antes de realizarse el test, anticipó a los inspectores: “No va a dar cero”.

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La medición superó ampliamente el límite legal para conductores de transporte de cargas y pasajeros, que es de 0 g/l en todo el país. Tras el resultado, el chofer quedó impedido de continuar con el recorrido. Además, podría recibir una multa superior a los $ 2 millones y una inhabilitación para conducir de hasta 18 meses.

La ANSV detuvo a un conductor brasileño
El camionero fue detenido en la Autopista Panamericana tras dar 2,65 g/l de alcohol en sangre.

El procedimiento se desarrolló durante una fiscalización de transporte pesado en la Panamericana. En esa jornada, la ANSV controló a 780 conductores profesionales y verificó alcoholemia, documentación obligatoria y cumplimiento de las normas de circulación.

Como saldo del operativo, se labraron actas contra 94 conductores por distintas infracciones. Entre ellas se registraron patentes adulteradas, circulación indebida fuera del carril derecho, uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad.

La ANSV detuvo a un conductor brasileño
El hecho tuvo lugar en Corrientes.

La ANSV señaló que los controles en rutas y autopistas buscan retirar de circulación a quienes no reúnen las condiciones exigidas para manejar, en especial quienes operan vehículos pesados. La tolerancia cero apunta a reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, que puede afectar la reacción, la atención y el dominio del vehículo.

Previamente, en Chaco, un conductor de 55 años fue interceptado con 2,56 g/l tras circular en zigzag con una camioneta; y en el peaje de Pilar, un joven de 22 años dio positivo con 0,39 g/l mientras cumplía tareas comunitarias por una infracción similar del año anterior.

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