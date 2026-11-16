Cultura

"El monstruo del cine cayó": Gérard Depardieu, condenado por agredir sexualmente a dos mujeres

El intérprete francés, de 77 años, reconoció el daño causado a dos mujeres durante un rodaje de 2021 y afirmó que sus gestos y palabras tuvieron consecuencias por provenir de una figura poderosa

El actor francés Gérard Depardieu, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El actor francés Gérard Depardieu, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
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“Asumo esta condena”. La leyenda del cine francés Gérard Depardieu pidió este lunes perdón por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021, reconociendo el “daño causado” y asegurando que “pertenecía a un mundo que ha desaparecido”.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la reacción del cine francés al #MeToo.

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En mayo de 2025, un tribunal de París le impuso 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película “Les Volets verts”, del director Jean Becker.

“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena”, escribe el actor, de 77 años, en un comunicado titulado “Escucho”, publicado cuando debía comenzar su juicio en apelación en París.

Depardieu camina junto a un guardaespaldas en el palacio de justicia (REUTERS/Benoit Tessier)
Depardieu camina junto a un guardaespaldas en el palacio de justicia (REUTERS/Benoit Tessier)

Una fuente cercana al caso avanzó el viernes a AFP la intención del actor de renunciar a la apelación, con lo que la condena se vuelve firme.

Un día antes, los medios Mediapart y Le Média difundieron un video que muestra a una joven intentando en vano apartar la mano del actor durante el rodaje de otro film, pese a que su defensa siempre ha sido que “jamás” abusó de una mujer.

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“El monstruo del cine cayó”

En su comunicado, el intérprete, conocido por películas como “El último metro” o “Cyrano de Bergerac”, va más allá y pide perdón: “Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”.

“En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”, agregó.

Gérard Depardieu
El video difundido por Mediapart y Le Média muestra a una figurante que intenta bloquear la mano del actor que intenta levantarle la falda durante una escena (Captura de video)

Depardieu fue condenado por agredir sexualmente a Amélie, una decoradora, y a Sarah (pseudónimo), una asistente de dirección, a quienes debía pagar también más de 10.000 euros (11.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios.

“Es nuestra victoria y la recibimos con la cabeza alta”, dijo a AFP Amélie, a quien le habría gustado “que las disculpas llegaran antes”. “Habría sido mejor que él estuviera aquí”, lamentó, al término de la audiencia.

Sarah expresó su “frustración”, porque se habían preparado para el juicio en apelación, y su “gran alivio, porque la lucha está ganada”. “El monstruo del cine cayó”, agregó.

Defensa cuestionada

La condena de 2025 incluía una pena complementaria por “victimización secundaria” debido a la virulencia de los abogados del actor durante el juicio en primera instancia.

Pero, desde entonces, cambió de letrado y en abril ya renunció a las acciones judiciales contra France Télévisions, que en 2023 emitió imágenes suyas durante un viaje a Corea del Norte donde hacía numerosos comentarios sexistas y degradantes, y sexualizaba a una niña.

El presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un “inmenso actor”, víctima a su juicio de una “cacería humana” (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
El presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un “inmenso actor”, víctima a su juicio de una “cacería humana” (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El reportaje conmocionó Francia. La entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, estimó que Depardieu “avergüenza” al país, pero el presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un “inmenso actor”, víctima a su juicio de una “cacería humana”.

Preguntados por sobre un cambio de estrategia en su defensa, sus abogados prefieren hablar de un hombre “con los pies en la tierra y la cabeza en las nubes”.

“Nunca, jamás, tuve la intención de herir a las mujeres que me crucé en el camino”, “pero he comprendido que la intención no cambia nada respecto al daño causado (...) Todo se me fue de las manos, todo, y sobre todo mi defensa”, escribe Depardieu en el comunicado.

“Esta historia ha provocado mucho sufrimiento. No tengo el poder de retroceder en el tiempo. He entendido que yo pertenecía a un mundo que ha desaparecido”, agregó.

El intérprete conocerá el 26 de noviembre si es juzgado en otro caso por violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould. Depardieu siempre ha negado estas acusaciones.

Fuente: AFP

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