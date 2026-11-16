Nicaragua

Las condiciones climáticas elevan 28% el potencial de transmisión del dengue en Nicaragua

El informe The Lancet Countdown estimó un número reproductivo básico de 4 para Aedes aegypti entre 2016 y 2025, frente al registro del período 1951-1960, por cambios de temperatura y lluvias

Ilustración de un mosquito con abdomen rojo frente a un termómetro clínico y una etiqueta con el texto «FIEBRE AMARILLA».
El potencial de transmisión del dengue mediante el mosquito Aedes aegypti aumentó un 28 por ciento en Nicaragua entre 2016 y 2025. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las condiciones ambientales en Nicaragua continúan siendo altamente favorables para la transmisión del dengue, de acuerdo con la ficha nacional del informe The Lancet Countdown on Health and Climate Change 2026.

El estudio advierte que los cambios en temperatura, lluvias y otros factores climáticos están relacionados con una mayor aptitud del territorio para enfermedades transmitidas por mosquitos y agentes presentes en aguas costeras.

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Entre 2016 y 2025, el potencial de transmisión del dengue por el mosquito Aedes aegypti alcanzó un promedio de 4 en Nicaragua, una cifra 28% superior a la registrada entre 1951 y 1960. Este indicador, conocido como número reproductivo básico o R₀, estima la capacidad potencial de propagación de una enfermedad bajo condiciones favorables.

El informe también identifica un aumento del riesgo asociado a Aedes albopictus, otra especie de mosquito capaz de transmitir el virus del dengue. El potencial de transmisión de este vector se incrementó 34% frente al período de referencia histórico y llegó a un promedio de R₀ de 1.7 entre 2016 y 2025.

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Los resultados reflejan que Nicaragua mantiene condiciones propicias para la circulación de dengue, una enfermedad que puede generar brotes estacionales y afectar con mayor gravedad a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes.

La vigilancia epidemiológica, el control de criaderos y el acceso oportuno a diagnóstico y atención médica siguen siendo factores decisivos para contener la enfermedad.

Ilustración con un sol, nubes de lluvia, vegetación tropical, una casa pequeña, la silueta de un mosquito de gran tamaño y la palabra Zika.
El informe científico advierte sobre la mayor proliferación de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, cuyos indicadores de propagación alcanzaron niveles récord en el país./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento, elaborado a partir del Reporte Global 2026 de The Lancet Countdown y del próximo informe regional para América Latina, también alerta sobre riesgos sanitarios en las zonas costeras.

La extensión del litoral nicaragüense con condiciones adecuadas para la transmisión de bacterias del género Vibrio creció 482% respecto a 1982-1991 y alcanzó aproximadamente 236 kilómetros en 2025.

Estas bacterias están asociadas con infecciones vinculadas al contacto con aguas costeras y al consumo de mariscos contaminados. Según las estimaciones del estudio, Nicaragua registró un promedio anual de alrededor de 1,570 casos de vibriosis entre 2016 y 2025.

El hallazgo plantea retos para la vigilancia de la calidad del agua, la inocuidad alimentaria y la prevención en comunidades costeras y entre personas vinculadas con la pesca y el turismo.

La contaminación del aire es otro de los problemas de salud destacados por el informe. La concentración media anual de partículas finas PM₂.₅ en Nicaragua fue de 16 microgramos por metro cúbico, más de tres veces el límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijado en 5 microgramos por metro cúbico.

La exposición a estas partículas está relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como con muertes prematuras. En particular, la contaminación del aire dentro de los hogares, producida por el uso de combustibles contaminantes, estuvo asociada con unas 2,300 muertes en Nicaragua durante 2023, frente a unas 2,200 en 2016.

Un chorro de agua amarillenta y burbujeante fluye de un grifo plateado hacia un vaso de vidrio transparente. El fondo muestra una ventana y azulejos blancos.
De acuerdo con el estudio, Nicaragua enfrenta retos para la vigilancia en la calidad del agua./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte señala que la electricidad representó apenas 8.5% de la energía usada en los hogares en 2023 y que no se registró utilización de electricidad en el transporte por carretera.

Aunque las fuentes renovables aportaron 31.9% de la generación eléctrica nacional ese año, el estudio considera que ampliar la electrificación doméstica y del transporte, acompañada de más generación renovable, permitiría reducir la contaminación dañina y proteger la salud.

La salud, además, ha ganado espacio en la política climática nacional. Las referencias a temas sanitarios dentro de las contribuciones determinadas a nivel nacional de Nicaragua pasaron de dos en 2018 y seis en 2020 a 36 en la entrega de 2025.

La actualización incluye la modernización de sistemas de alerta hidrometeorológica y el fortalecimiento del sistema de salud, aunque ambos compromisos aún aparecen como acciones separadas.

La producción científica sobre clima y salud también aumentó: entre 2023 y 2025 se publicaron en promedio 11 estudios anuales centrados en Nicaragua, con un alza de 10 trabajos en 2023 a 14 en 2025.

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