Sociedad

“Bajó descalza y no pudo agarrar a los gatos”: el drama de una jubilada que busca a sus mascotas tras la explosión en Lanús

La vecina debió salir de urgencia de su departamento ante el aviso de Metrogas por la fuga que se desarrollaba en Remedios de Escalada y sus animales continúan desaparecidos. El testimonio de su hija, María, quien apuntó contra la compañía

Habló la hija de una de las vecinas afectadas por la fuga de gas y explosión en Lanús
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Ya pasaron tres días de la trágica fuga de gas y posterior explosión registrada en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, y hay decenas de vecinos que continúan afectados por el siniestro. En ese contexto, una señora de 67 años que vivía en los departamentos ubicados sobre los comercios que se incendiaron tras la deflagración encabeza la desesperada búsqueda de sus mascotas, que desaparecieron en medio del siniestro.

Mi mamá me llama y me dice que tenía que bajar urgente porque los de Metrogas le dijeron que había una fuga muy grande”, contó este lunes María, hija de la damnificada, durante una entrevista radial.

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Pero al salir de su domicilio, la señora no contaba con los medios necesarios para rescatar a sus gatos. “Ella bajó descalza, con casi nada de ropa y con el perro, pero a los tres gatos no los pudo agarrar”, explicó esta mañana, en diálogo con radio Mitre.

En cuanto a la situación que se encontró su madre al bajar de su departamento, María manifestó su preocupación por la falta de medidas de seguridad por parte del personal de la compañía para resguardar tanto a los automovilistas y peatones que pasaban por la zona, como así también a los comerciantes que trabajaban al momento de la explosión.

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Fotografías de tres gatos domésticos acompañadas por textos sobre su desaparición en una explosión y un número de teléfono de contacto
Los tres gatitos que busca una vecina de Remedios de Escalada afectada por la trágica explosión.

“Baja -por su madre- y me comenta que la fuga era impresionante. Pero no habían cortado la cuadra, seguía pasando la gente y estaban todos los locales abiertos. Lo de Metrogas fue un desastre de principio a fin”, sostuvo.

En esa línea, María recordó que el olor a gas en la zona afectada ya se sentía desde varios días previos a la trágica explosión, que dejó un saldo de un operario muerto y decenas de heridos.

La semana pasada vine al cumpleaños de mi mamá y ya olía ese olor a gas bastante pesadito. En un momento pensé que era en la casa de mi mamá, me fijé en la cocina y después me di cuenta de que era de la calle”, señaló.

Ante este peligroso escenario, los vecinos de Remedios de Escalada comenzaron a realizar las denuncias correspondientes. Sin embargo, la empresa no actuó a tiempo y la tragedia se tornó inevitable.

“Se hizo todo tan mal que sucedió lo que sucedió. Acá el claro culpable es Metrogas y se tienen que hacer cargo. La cuadra está completamente llena de agujeros por todos lados. La semana pasada una señora se cayó dentro de un agujero”, completó María, a la espera de que se tomen medidas ejemplares con la compañía distribuidora de gas y los responsables del desastre.

La zona afectada

El sector de Remedios de Escalada afectado por la explosión de un caño de gas el viernes pasado comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad. Este domingo, Metrogas informó que el área restringida quedó establecida en un radio de 100 metros, mientras algunos vecinos ya comenzaron a regresar a sus viviendas.

La información fue confirmada por la empresa a través de un comunicado difundido este domingo, en el que las autoridades señalaron que se continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. Las tareas están a cargo de cuadrillas especialmente asignadas a la zona y se realizan en coordinación con las autoridades municipales.

Según precisó la compañía, se estableció una zona restringida de 100 metros a la redonda, con el objetivo de realizar nuevas tareas de remoción de escombros este lunes. De todos modos, Metrogas indicó que sus equipos podrán continuar avanzando con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con el servicio restablecido.

En cuanto a la situación de los evacuados, indicaron que algunos vecinos comenzaron a regresar a sus casas el sábado y que el retorno continuará de manera gradual, a medida que estén dadas las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes lo autoricen.

La compañía también informó que continúa brindando asistencia a las familias de sus empleados afectados por la explosión. El acompañamiento incluye contención psicológica, atención médica, alojamiento, transporte y respaldo económico para que sus allegados puedan permanecer cerca de ellos.

Comunicado Muncipio de Lanús
El comunicado del Muncipio de Lanús

Por su parte, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial que investiga la explosión y acusó a MetroGAS de incumplir los protocolos de emergencia.

“Queremos dejar en claro que el Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa judicial dado que es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS”, sostuvo la administración municipal en un comunicado difundido este domingo.

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