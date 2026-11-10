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“Ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”: Así se reinventó Steve Jobs

En 2005, el empresario relató ante estudiantes de Stanford cómo su salida de la empresa que había creado derivó en la fundación de NeXT, su vínculo con Pixar y su posterior a Apple

Steve Jobs estuvo un tiempo alejado de Apple y enfocó su vida en proyectos que reforzaran su creatividad. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)
Steve Jobs estuvo un tiempo alejado de Apple y enfocó su vida en proyectos que reforzaran su creatividad. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)
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En 2005, ante los estudiantes de la Universidad de Stanford, Steve Jobs repasó tres episodios de su vida que habían definido su recorrido personal y profesional. Uno de ellos fue su salida de Apple, la empresa que había creado junto con Steve Wozniak cuando tenía 20 años y de la que fue apartado una década después.

El fundador describió aquel momento como una derrota pública y dolorosa. Pero, con la distancia que daban los años, sostuvo que “ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”.

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La ruptura lo llevó a fundar NeXT, a involucrarse en Pixar y, más tarde, a regresar a la compañía con una mirada distinta sobre el trabajo, el fracaso y la posibilidad de empezar otra vez.

Jobs fue apartado de Apple a los 30 años, después de una disputa con la dirección de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Jobs fue apartado de Apple a los 30 años, después de una disputa con la dirección de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo pudo ser echado de la empresa que había fundado

Jobs recordó que Apple nació en el garaje de la casa de sus padres. Junto a Wozniak, pasó de un proyecto de dos personas a una empresa con 4.000 empleados y una valuación de 2.000 millones de dólares en apenas diez años.

Poco antes de cumplir 30, la compañía había presentado el Macintosh, al que definió como su creación más importante hasta ese momento. El crecimiento de Apple llevó a Jobs y a la dirección a incorporar a un ejecutivo para conducir la empresa con él.

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Según relató, las diferencias sobre el futuro de la compañía crecieron hasta derivar en un enfrentamiento. El Consejo respaldó al otro directivo y Jobs quedó fuera de la firma. “Había desaparecido aquello que había ocupado el centro de toda mi vida adulta. Fue devastador”, recordó.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
Tras dejar Apple, Steve Jobs fundó NeXT y se involucró en el crecimiento de Pixar. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Qué le permitió a Steve Jobs volver a empezar después de Apple

La respuesta llegó de manera gradual. Jobs entendió que, pese al rechazo, seguía vinculado a aquello que había hecho durante años. “Todavía amaba lo que hacía”, explicó. Esa certeza no eliminó el impacto de la salida, pero le dio una razón para no abandonar el trabajo al que había dedicado buena parte de su vida.

Con el tiempo, reinterpretó aquella experiencia. Dijo que el peso de ser una persona exitosa dejó lugar a la libertad de volver a ser principiante. Esa condición, menos atada a las expectativas y a la obligación de sostener una posición, abrió una etapa que consideró entre las más creativas de su carrera.

Esta regla enfatiza la importancia de simplificar y concentrar esfuerzos en lo esencial, una idea que Jobs admiraba y observaba en la obra de Pablo Picasso. (REUTERS/Romeo Ranoco)
La salida de Apple llevó a Jobs a una etapa de incertidumbre, aunque también le permitió comenzar nuevos proyectos. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Cuál fue la meta de Steve Jobs luego de salir de Apple

Tras salir de Apple, Jobs fundó NeXT, una empresa que desarrolló hardware y software. Participó en el desarrollo de Pixar, que años después produjo Toy Story, presentada por Jobs como la primera película animada por computadora. En ese período conoció a Laurene Powell, con quien formó una familia.

La experiencia no fue una pausa entre dos etapas en Apple. NeXT y Pixar se transformaron en espacios donde Jobs pudo ensayar nuevas ideas y reconstruir su lugar fuera de la empresa que había fundado.

Según explicó en Stanford, aquellos años demostraron que un final profesional puede abrir caminos que no resultaban visibles mientras permanecía dentro de una estructura conocida.

Cómo fue el regresó de Steve Jobs Apple y qué significado tuvo ese retorno

Steve Jobs sostuvo que perder su puesto le devolvió la libertad de sentirse un principiante. (Foto: EFE/John G. Mabanglo/Archivo)
Steve Jobs sostuvo que perder su puesto le devolvió la libertad de sentirse un principiante. (Foto: EFE/John G. Mabanglo/Archivo)

El vínculo con Apple se restableció cuando la compañía compró NeXT. Jobs volvió a la empresa y la tecnología desarrollada en su nueva firma pasó a ser parte del proceso de recuperación de Apple. Para él, ese regreso confirmó que los hechos que parecían desconectados podían adquirir sentido con el paso del tiempo.

En Stanford, dijo que no estaba seguro de que ese recorrido hubiera ocurrido si no hubiera sido despedido. Describió la salida como una “medicina amarga”, aunque necesaria. La pérdida de Apple no anuló su trayectoria: cambió el rumbo de esa trayectoria y le permitió regresar con experiencia, proyectos y una perspectiva distinta.

Asimismo, Jobs vinculó su experiencia con una idea que atravesó todo el discurso: la necesidad de encontrar una actividad que tenga sentido para quien la realiza. Afirmó que el trabajo ocupa una parte importante de la vida y que la satisfacción depende de considerar valioso lo que se hace.

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