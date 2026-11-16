Durante más de 200 años creyeron que era un botín de guerra: ahora descubrieron a qué estatua romana pertenecía una pierna de bronce

Las nuevas pesquisas arqueológicas identificaron el fragmento de Milsington como parte de un monumento colosal levantado tras la conquista romana del sur británico hacia el año 140 d.C. (Museo Nacional de Escocia)

Guardar

Una pierna de bronce hallada en un pantano escocés en 1820 perteneció a una estatua colosal del emperador romano Antonino Pío, según revelan nuevas investigaciones arqueológicas que reescriben la comprensión del alcance imperial en territorio escocés.

Según informó el diario AS, tras su descubrimiento, la pieza fue trasladada a Dalkeith House, residencia aristocrática del duque de Buccleuch, cerca de Edimburgo, donde permaneció guardada en la sala de los archivos durante aproximadamente un siglo. Durante ese período, los estudiosos la ignoraron y suponían que procedía de un saqueo realizado por tribus al sur de la frontera imperial. La teoría dominante señalaba a York como su origen más probable.

PUBLICIDAD

Los arqueólogos determinaron que la estatua nunca cruzó el muro de Adriano

Las investigaciones recientes contradicen esa hipótesis. Los especialistas concluyen que la pierna formó parte de una monumental escultura ecuestre del emperador Antonino Pío, levantada cerca de Hawick tras la conquista romana del sur de Escocia alrededor del año 140 d.C. La pieza —conocida como la pierna de Milsington— presenta similitudes con representaciones imperiales halladas en distintas fronteras del Imperio.

La revisión del hallazgo concluyó que la obra nunca cruzó el muro de Adriano, frente a la teoría que atribuía su procedencia a un saqueo tribal desde York en Inglaterra (Museo Nacional de Escocia)

Un análisis sobre fragmentos escultóricos en la frontera romana determinó que las estatuas imperiales de bronce, incluidas las de jinete y caballo, se erigían en fuertes de avanzada. Ese hallazgo hace viable que una obra de estas características se ubicara en la región, algo que los investigadores descartaban hasta hace poco. Según la revista Smithsonian Magazine, la escala y el acabado dorado apuntan a un monumento público de élite, no a una pieza portable o decorativa.

PUBLICIDAD

Otro dato modifica la lectura histórica: la extremidad no fue arrancada con violencia, sino retirada de forma deliberada. La parte superior no presenta marcas de corte y conserva el estado exacto en que fue fundida. Según Live Science, cuando las legiones abandonaron el sur de Escocia en las décadas de 160 o 180 d.C., era práctica habitual retirar y enterrar los objetos valiosos —incluidos altares e inscripciones del muro Antonino— antes de replegarse.

El investigador James Curle dudó en 1932 de que Roma hubiera erigido monumentos en Escocia

En 1932, el investigador escocés James Curle cuestionó que una obra de semejante envergadura pudiera haberse levantado en el norte de Gran Bretaña, reforzando la idea del botín de guerra. Esa postura marcó el debate académico durante décadas y mantuvo el fragmento al margen del interés científico.

PUBLICIDAD

El examen de la pieza no detectó cortes en su parte superior y vinculó su preservación con la práctica militar de ocultar objetos valiosos durante las evacuaciones del siglo II (Museo Nacional de Escocia)

Antonino Pío fue el único gobernante que otorgó especial importancia a sus victorias en la región: sus conquistas allí fueron las únicas que conmemoró con el título de Imperator, distinción reservada para triunfos militares. Sucedió a Adriano en el año 138 d.C. y gobernó hasta el 161 d.C. Durante su mandato ordenó construir una barrera de unos 58 kilómetros entre los ríos Forth y Clyde, aproximadamente 160 kilómetros al norte de la frontera de su predecesor.

El Museo Nacional de Escocia exhibe la pieza en su mayor exposición sobre Roma

La pierna de Milsington es hoy el eje de la muestra Roman Scotland: Life on the Edge of Empire, inaugurada el 14 de noviembre de 2026 en el Museo Nacional de Escocia. Se trata de la mayor exhibición organizada hasta la fecha sobre la presencia de Roma en el norte de Gran Bretaña. La institución construyó una reconstrucción a escala completa del jinete y el caballo, con el fragmento original en su lugar.

PUBLICIDAD

En este marco, Fraser Hunter, conservador principal de Prehistoria y Arqueología Romana del museo, sostiene que obras de estas dimensiones produjeron un impacto profundo en las comunidades de la Edad del Hierro que habitaban la zona. “La representación naturalista del cuerpo humano era prácticamente inexistente en el arte local” antes de la llegada de las legiones, explicó. Una figura colosal de un soberano a caballo constituía, en ese contexto, una experiencia sin precedentes para las poblaciones nativas.

El hallazgo reescribe el alcance de Roma en el norte de Gran Bretaña durante el siglo II - EFE/ Ministerio De Cultura De Italia

La muestra incluye otros hallazgos del territorio: una reconstrucción facial digital de un hombre decapitado enterrado cerca del fuerte romano de Inveresk y un broche de esmalte hallado en Pathhead que pudo ser un regalo diplomático de las fuerzas de ocupación a un caudillo local, según Smithsonian Magazine. La exhibición permanece abierta hasta el 18 de abril de 2027.

PUBLICIDAD

El resto de la escultura sigue sin aparecer. Los arqueólogos desconocen si otras partes permanecen enterradas en Milsington o si fueron fundidas con el tiempo. “¿Dónde está el resto de la estatua?”, preguntó Hunter públicamente. El investigador señaló que nuevos fragmentos podrían surgir de detecciones con metal o relevamientos en los alrededores de los fuertes cercanos al hallazgo original.