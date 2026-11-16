El sistema de IA de la FAA bajo la lupa: enfrenta preguntas tras el colapso aéreo más grave desde 2023

Miles de aeronaves iniciaron su descenso de forma simultánea cuando la FAA ordenó el cierre total del espacio aéreo el viernes 13 de noviembre (X)

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La Administración Federal de Aviación (FAA) lleva años bajo presión por modernizar un sistema de control aéreo que opera con tecnología de décadas. Este año, la agencia dio uno de sus pasos más ambiciosos en esa dirección: contrató a una empresa de inteligencia artificial para rediseñar cómo se gestiona el tráfico en los cielos del país.

El resultado fue SMART, un sistema que prometía reducir demoras y cancelaciones, y que en cuestión de semanas pasó de proyecto piloto a herramienta nacional. Lo que nadie anticipaba era que su estreno a escala plena coincidiría con el peor colapso aéreo de Estados Unidos en casi cuatro años.

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El viernes 13 de noviembre, la FAA ordenó la paralización total del espacio aéreo a las 3:54 p.m. hora del este.

El ground stop duró más de cuatro horas y dejó un saldo de más de 5.000 vuelos cancelados y al menos 827 desviados antes de las 7:05 p.m., según datos de Cirium citados por AP.

El estreno nacional de SMART coincidió con la mayor crisis de aviación civil en Estados Unidos desde 2023, y la pregunta sobre si fue casualidad aún no tiene respuesta oficial definitiva (REUTERS/Eric Lee)

Qué es SMART y por qué quedó en el centro de la escena

El 10 de noviembre, la FAA extendió SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories) a los 22 centros de control de tráfico aéreo del país. Hasta ese momento, el sistema solo operaba como prueba piloto en la región de Washington D.C. desde septiembre.

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SMART es una plataforma en la nube que analiza horarios de vuelo, condiciones climáticas, capacidad aeroportuaria y personal de control para anticipar congestionamientos y sugerir rutas más eficientes.

No reemplaza a los controladores humanos ni pilota aviones; sus recomendaciones pasan por revisión humana antes de aplicarse.

La coincidencia de fechas bastó para encender la especulación en redes sociales. En Politico, veteranos de la industria aérea ya habían expresado en septiembre su inquietud ante la descripción vaga que la FAA había dado del sistema. El despliegue nacional no hizo más que amplificar esas dudas.

SMART analiza datos en tiempo real y sugiere rutas a los controladores, pero no toma decisiones autónomas ni opera los sistemas críticos de navegación (KVUE)

La reacción oficial ante las dudas generadas

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que los investigadores no encontraron pruebas de un ciberataque ni de interferencia de inteligencia artificial en el incidente. Aun así, aclaró que la investigación permanecía abierta y que ninguna hipótesis estaba descartada.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, fue más categórico respecto al sistema. “No hay forma posible de que SMART haya influido en lo que ocurrió”, afirmó durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, tal como recogió ABC News.

Duffy explicó que SMART provee recomendaciones a los controladores, pero no tiene conexión con los sistemas STARS ni ERAM, que son los núcleos operativos del control de tráfico aéreo.

Air Space Intelligence (ASI), la empresa desarrolladora del sistema, rechazó cualquier vínculo a través de su cuenta en X: “El actual ground stop no tiene origen ni es resultado del sistema SMART, ni de ningún producto de ASI, ni de nuestra integración con la FAA y el control de tráfico aéreo”.

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Mullin y Duffy salieron a dar la cara en uno de los incidentes de aviación civil más graves de la historia reciente de Estados Unidos (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Lo que dicen las primeras hipótesis sobre el origen del colapso

Duffy señaló un origen distinto al sistema de inteligencia artificial: una infraestructura de telecomunicaciones envejecida. “Tenemos un sistema de control aéreo increíblemente viejo”, declaró el secretario.

Los routers y switches de la FAA se sobrecargaron con datos hasta generar inconsistencias en la información de los radares, lo que activó los protocolos de seguridad y forzó el cierre del sistema, según informó AP.

El equipamiento digital instalado recientemente continuó operando con normalidad; los sistemas analógicos más antiguos fueron los que cedieron, que dependen de líneas de cobre.

CBS News informó que una actualización de software en el sistema privado de comunicaciones pudo haber disparado un reinicio masivo, aunque ese extremo permanece bajo investigación.

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La agencia federal que regula el espacio aéreo de Estados Unidos opera con equipos que, en algunos casos, datan de varias décadas y cuya modernización lleva años postergada (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La ex controladora aérea Ruth Stilwell, experta en política aeroespacial, planteó como hipótesis que esa actualización pudo haber afectado el Voice Switching and Control System, el sistema que gestiona las comunicaciones entre pilotos y controladores.

“Sería inusual hacer una actualización de software durante el día, pero la FAA tiene una dotación de personal muy reducida”, dijo Stilwell en declaraciones a Scientific American.

Stilwell conoce el sistema desde adentro: trabajó en el Centro de Control de Ruta Aérea de Miami y luego como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Norwich University)

Las consecuencias políticas y el debate que dejó el incidente

Duffy también convirtió el incidente en una presión directa al poder legislativo. El secretario reclamó USD 50.000 millones para renovar la infraestructura de la FAA y advirtió que, sin esa inversión, el país podría enfrentar nuevas interrupciones de este tipo.

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El contrato de ASI con la agencia para el desarrollo de SMART asciende a USD 875 millones a lo largo de 12 años, un monto que contrasta con el estado del resto del sistema.

El colapso del 13 de noviembre reavivó un debate que se arrastra hace años en el Congreso: cuánto cuesta seguir postergando la modernización de la infraestructura aérea del país (FlightRadar)

La FAA no llegó a perder totalmente el radar ni las comunicaciones durante el apagón; los vuelos médicos, de carga crítica y de fuerzas de seguridad quedaron exceptuados de la paralización, informó AP.

El viernes 13 fue el primer ground stop nacional desde enero de 2023, cuando falló el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), y el segundo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

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