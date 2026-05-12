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Steve Jobs llega a las monedas de un dólar: así es la edición especial para coleccionistas

Los coleccionistas pueden adquirir rollos de 25 unidades desde USD 61

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Fotocomposición con Steve Jobs de pie a la izquierda y una moneda de bronce gigante de 2026 con un joven Jobs sentado, junto a un rollo de monedas temáticas.
La imagen de Steve Jobs, cofundador de Apple, aparece en una edición especial de monedas de un dólar estadounidense destinada a coleccionistas y aficionados a la numismática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura de Steve Jobs, cofundador de Apple, ha sido inmortalizada en una edición especial de monedas de un dólar estadounidense, dirigida a coleccionistas y entusiastas de la numismática.

Esta iniciativa forma parte del programa “American Innovation $1 Coin” de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, que rinde homenaje a personalidades y avances que han marcado la historia de cada estado del país.

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La moneda también es dedicada a California, tierra natal y epicentro de la carrera de Jobs. Los coleccionistas pueden adquirir rollos de 25 unidades desde USD 61.

Dos caras de una moneda de dólar de color bronce sobre un fondo blanco; un lado muestra a Steve Jobs sentado, el otro la Estatua de la Libertad con el valor de $1
La iniciativa integra el programa “American Innovation $1 Coin” de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, que reconoce a figuras y logros que transformaron la historia de cada estado. (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cómo es la moneda de Steve Jobs

El reverso de la moneda presenta una imagen de Steve Jobs joven, sentado frente a un paisaje típico del norte de California, con colinas onduladas cubiertas de robles.

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La escena busca reflejar el entorno que inspiró la visión de Jobs de transformar la tecnología compleja en herramientas intuitivas y accesibles.

En la moneda aparecen las inscripciones “UNITED STATES OF AMERICA”, “CALIFORNIA”, “STEVE JOBS” y el lema “MAKE SOMETHING WONDERFUL”, frase que sintetiza el espíritu creativo que marcó la trayectoria del cofundador de Apple.

Imagen de Steve Jobs en un evento de Apple. (Fotocomposición Infobae)
La moneda se dedica también a California, estado de nacimiento y desarrollo profesional de Jobs. (Fotocomposición Infobae)

En el anverso, la moneda muestra una representación de la Estatua de la Libertad en perfil, junto a las inscripciones “IN GOD WE TRUST” y “$1”. Además, incluye un distintivo especial: un engranaje estilizado que simboliza la industria y la innovación.

En el borde de la moneda se graban el año de acuñación, la marca de la ceca y la leyenda “E PLURIBUS UNUM”.

Los rollos de 25 monedas, de calidad circulante, se elaboran mediante un proceso automatizado en la Casa de la Moneda de Denver. No se garantiza qué cara de la moneda quedará visible en los extremos del rollo, lo que añade un componente de sorpresa para los coleccionistas.

Los primeros años de Steve Jobs se caracterizaron por su curiosidad, creatividad y su habilidad para cuestionar las normas. WM/RCS/File Photo
Los primeros años de Steve Jobs se caracterizaron por su curiosidad, creatividad y su habilidad para cuestionar las normas. WM/RCS/File Photo

La edición especial dedicada a Steve Jobs no solo celebra la innovación tecnológica, también reconoce el impacto cultural y económico de Silicon Valley y de la figura del propio Jobs en la historia de Estados Unidos.

Cómo fueron los inicios de Steve Jobs

Los inicios de Steve Jobs estuvieron marcados por la curiosidad, la creatividad y la capacidad de desafiar lo establecido.

Nacido en 1955 en San Francisco y adoptado por una familia de clase media, Jobs creció en Silicon Valley, un entorno que sería clave para su desarrollo.

Steve Jobs presenta NeXT Computer
Nacido en 1955 en San Francisco y adoptado por una familia de clase media, Jobs creció en Silicon Valley, un entorno decisivo para su formación. (Stories of Apple)

Durante la adolescencia, mostró interés por la electrónica y la informática, asistiendo a charlas y talleres junto a su amigo Steve Wozniak.

Tras abandonar sus estudios universitarios en Reed College, Jobs trabajó en Atari y viajó a la India en busca de inspiración espiritual.

En 1976, junto a Wozniak y Ronald Wayne, fundó Apple en el garaje de su casa, lanzando la Apple I, una computadora personal que revolucionó el sector. Su visión de crear productos intuitivos y accesibles, combinando diseño y tecnología, sentó las bases de la cultura Apple.

Los primeros años no estuvieron exentos de dificultades, pero la perseverancia y el enfoque innovador de Jobs lo consolidaron como uno de los grandes impulsores del desarrollo tecnológico moderno.

En 1976, junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, Jobs fundó Apple en el garaje de su casa, donde lanzaron la Apple I, una computadora personal que transformó el sector. REUTERS/Albert Gea
En 1976, junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, Jobs fundó Apple en el garaje de su casa, donde lanzaron la Apple I, una computadora personal que transformó el sector. REUTERS/Albert Gea

Desde esos modestos comienzos, Steve Jobs transformó la industria con una mezcla única de ambición, creatividad y obsesión por la excelencia.

Cuál fue el papel de Steve Jobs al fundar Apple

El papel de Steve Jobs al fundar Apple fue clave para definir la visión y el rumbo de la compañía. Jobs aportó la capacidad de transformar ideas técnicas en productos atractivos y accesibles para el público.

Junto a Steve Wozniak, impulsó el desarrollo de la Apple I y la Apple II, liderando el diseño, la estrategia y la promoción.

Su enfoque en la simplicidad, la experiencia de usuario y la innovación posicionó a Apple como pionera en la industria tecnológica, y convirtió a Jobs en el motor creativo y comercial detrás de los primeros éxitos de la empresa.

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