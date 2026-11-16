CEPAL insta a vincular educación y desarrollo productivo en Centroamérica y República Dominicana

La CEPAL pide integrar la capacitación a las estrategias productivas de Centroamérica y República Dominicana (Imagen ilustrativa Infobae)

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteó que los países de Centroamérica y República Dominicana deben integrar las políticas de capacitación y educación con sus estrategias de desarrollo productivo, ante las brechas de competencias que reportan las empresas y los cambios tecnológicos que modifican la demanda de empleo.

El planteamiento figura en el informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026, que analiza la relación entre el talento humano, la productividad y la transformación sectorial.

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El documento sostiene que la formación de las personas es necesaria, pero no alcanza por sí sola: requiere infraestructura, financiamiento, articulación entre empresas e instituciones y mecanismos de coordinación pública.

La CEPAL advierte que la digitalización y la expansión de actividades intensivas en conocimiento exigen capacidades técnicas, pero también habilidades digitales, adaptabilidad, resolución de problemas, aprendizaje permanente y trabajo colaborativo.

Guatemala y Honduras, entre los países con mayores brechas de formación

La encuesta empresarial citada por la CEPAL muestra diferencias marcadas dentro de la región. Más de la mitad de las empresas consultadas en Guatemala considera que la formación deficiente de los trabajadores representa una limitación importante o muy grave para sus actividades.

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En Honduras, la proporción también se ubica cerca del 40%, según el gráfico regional incluido en el informe. República Dominicana se sitúa alrededor del promedio de América Latina y el Caribe, que ronda el 30%, mientras que El Salvador y Costa Rica registran niveles menores.

El organismo regional aclara que ampliar los años de escolaridad no garantiza por sí mismo un incremento de la productividad. También señala que las empresas pueden invertir menos de lo socialmente deseable en formación, ya que existe la posibilidad de que otras compañías contraten luego a los trabajadores que recibieron capacitación.

Esa situación, según la CEPAL, justifica la intervención pública para coordinar la oferta educativa, identificar las necesidades de las empresas y sostener programas de formación conectados con las prioridades productivas de cada país.

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Una caricatura ilustra las disparidades en la formación técnica de los trabajadores en varios países de la región y su impacto en las empresas conforme a datos de la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y el talento humano como eje de competitividad

El informe menciona a Costa Rica como un caso en el que la agenda de talento humano se vinculó con los objetivos de competitividad y atracción de inversiones. La experiencia de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) muestra una articulación que trasciende el ámbito educativo y laboral.

La CEPAL indica que las estrategias de desarrollo de Costa Rica, Panamá y Paraguay concentran una parte de su atención en la educación inicial, básica y en la inclusión social.

Aun así, observa que las instituciones encargadas de la formación profesional suelen operar en paralelo a los organismos responsables de las políticas de desarrollo productivo.

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Las empresas quedan como el principal punto de contacto entre ambos sistemas, aunque participan por canales separados y con escasa conexión institucional.

Para la CEPAL, esa falta de articulación limita la capacidad de responder con rapidez a los cambios en la estructura económica y en la demanda de competencias.

El contraste entre un modelo articulado de talento en Costa Rica y la separación institucional refleja las conclusiones de la CEPAL sobre desarrollo productivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana duplicó su productividad por hora desde 2005

Los datos incluidos en el informe reflejan que República Dominicana recuperó y amplió su índice de desarrollo productivo y empleo tras la caída registrada en 2020. La productividad por hora pasó de cerca de USD 15 en 2005 a alrededor de USD 27 en 2025, medidos a precios constantes y en paridad de poder adquisitivo.

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La tasa de ocupación dominicana también se recuperó después de la pandemia y alcanzó niveles superiores al 61% en 2025. En la composición sectorial, la minería aparece como la actividad de mayor productividad por ocupado, seguida por los servicios básicos y los servicios empresariales.

El documento muestra que los servicios empresariales incrementaron su participación en el empleo entre 2024 y 2025 y mantienen niveles de productividad superiores a los de sectores con gran peso laboral, como el comercio, la construcción y los servicios sociales.

Los datos económicos de República Dominicana reflejan el aumento de la productividad por hora y la recuperación del empleo entre 2020 y 2025 en diversos sectores productivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá, con la mayor productividad por hora entre los países analizados

Entre los países incluidos en el informe, Panamá presenta el nivel más alto de productividad por hora en 2025, con un valor cercano a USD 44. El indicador duplicó el nivel registrado en 2005, cuando se ubicaba cerca de USD 20.

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La tasa de ocupación panameña sufrió una caída pronunciada en 2020 y 2021, pero luego se recuperó hasta estabilizarse en torno al 61%. La minería sobresale por su productividad por ocupado, seguida por la construcción, los servicios empresariales y el transporte y las comunicaciones.

La CEPAL también identifica contrastes dentro de la economía panameña. Los servicios empresariales y sociales aumentaron su productividad anual entre 2024 y 2025, mientras que el rubro de servicios empresariales registró una reducción en su productividad intrasectorial, según los indicadores sectoriales presentados.

Una infografía ilustra el aumento de la productividad laboral en Panamá a 44 dólares por hora en 2025 y la evolución de sus principales sectores económicos según la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trayectorias distintas de Costa Rica y Guatemala tras la pandemia

Costa Rica alcanzó en 2025 una productividad por hora cercana a USD 29, frente a unos USD 16 en 2005. Tras el descenso de la tasa de ocupación durante la pandemia, el indicador laboral se mantuvo por debajo de los niveles observados antes de 2020.

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Los servicios empresariales concentran los mayores niveles de productividad por ocupado en Costa Rica, por encima de los servicios básicos, la manufactura y la minería. El sector también aumentó su participación en el empleo entre 2024 y 2025.

En Guatemala, la productividad por hora pasó de poco más de USD 12 en 2005 a cerca de USD 15 en 2025. La tasa de ocupación cerró el período alrededor del 58%, después de oscilaciones marcadas durante las dos décadas analizadas.

Los servicios empresariales, los servicios básicos y la minería muestran los mayores niveles de productividad por ocupado en Guatemala. La agricultura concentra una participación relevante en el empleo, aunque se ubica entre las actividades con menor productividad por trabajador.

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