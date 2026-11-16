¿Quiénes fueron las personas más afectadas por los eventos represivos registrados en Cuba?

El informe de Cubalex identificó a 193 hombres entre las 239 personas afectadas por la represión en Cuba. (Imagen de cortesía)

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Entre las 239 personas afectadas por eventos represivos que registró el informe mensual de Cubalex en octubre de 2026, el 81% fueron hombres. El monitoreo identificó 193 casos masculinos y 46 femeninos.

La clasificación de las víctimas indicó que el 58% pertenecía a la sociedad civil independiente. El 42% correspondió a ciudadanía no organizada y menos del 1% quedó sin clasificación.

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El documento del Centro de Información Legal Cubalex, abarcó los hechos registrados entre el 1 y el 31 de octubre. La organización contabilizó 303 eventos represivos, 2% más que en septiembre.

El corte mensual también registró 48 protestas públicas, una cifra 37% superior a la del mes anterior. La Habana concentró la mayor cantidad de esas manifestaciones.

Las personas privadas de libertad reunieron 154 incidentes durante octubre

Las violaciones contra personas privadas de libertad fueron la categoría con más registros dentro del informe, con 154 casos. Esa cifra representó el 51% de los eventos incorporados al monitoreo de octubre.

El reporte registró 114 personas privadas de libertad afectadas. Las denuncias incluyeron negación de atención médica, aislamiento, traslados, vigilancia policial, amenazas y acoso.

Durante el período analizado, el documento consignó 10 incidentes relacionados con huelgas de hambre. También registró siete personas exarceladas o liberadas.

El Centro de Información Legal Cubalex contabilizó 303 eventos represivos durante octubre, un dos por ciento más que en septiembre. (REUTERS/Daniel Becerril)

La organización clasificó seis casos como desapariciones forzadas. El corte mensual incluyó además 31 víctimas de detenciones arbitrarias.

Después de los incidentes contra personas privadas de libertad, la violencia o el acoso reunió 50 registros. Las amenazas o la coacción aparecieron en 47 casos.

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La negación de atención médica fue incluida en 44 incidentes. Los traslados y la vigilancia policial acumularon 30 registros cada uno.

Las categorías utilizadas pueden superponerse. Según la aclaración metodológica, un mismo evento puede comprender, entre otras situaciones, una detención, una amenaza y una negativa de atención médica.

Por ese motivo, las cifras parciales no deben sumarse para calcular el total de eventos. El informe advierte que una misma situación puede tener más de una clasificación.

La Habana registró 96 eventos y Camagüey sumó 49

La Habana fue el territorio con más eventos represivos incluidos en el informe, con 96 casos. Camagüey ocupó el segundo lugar, con 49.

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El monitoreo también menciona registros en Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Esos territorios figuran en los gráficos y la distribución geográfica presentada por la organización.

La Habana concentró 96 eventos represivos y 15 protestas públicas a lo largo del mes. (REUTERS/Norlys Perez)

Entre los establecimientos penitenciarios con más incidentes aparece la Prisión Kilo 8, en Camagüey, con 16 casos.

La Prisión Kilo 7, ubicada en la misma provincia, registró 12 incidentes. La Prisión Provincial de Las Tunas acumuló 10.

Estas cifras forman parte de los casos identificados por Cubalex durante el corte mensual.

Las protestas incluyeron reclamos por servicios, precios y productos básicos

El informe contabilizó 48 protestas públicas durante octubre. La Habana concentró 15 acciones, mientras que Santiago de Cuba y Holguín también aparecen entre los territorios con manifestaciones registradas.

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El 30 de octubre fue la jornada con más protestas, con siete registros. El documento menciona cacerolazos, cierres de calles, pintadas con mensajes antigubernamentales y huelgas de hambre entre las formas de expresión identificadas.

Los reclamos estuvieron relacionados con apagones, interrupciones del suministro de agua, acumulación de basura y aumento de precios.

La jornada del 30 de octubre reunió siete protestas públicas con manifestaciones como cacerolazos y cierres de calles. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El texto de apoyo también vinculó parte de las protestas con la escasez de combustible, los problemas de transporte y las dificultades para acceder a productos básicos y medicamentos.

La situación de los derechos económicos, sociales y ambientales reunió 157 registros dentro de la clasificación de noticias incluida en el informe.

Los servicios públicos, entre ellos electricidad, agua y gas, concentraron 87 registros. La situación económica acumuló otros 83.

El documento relacionó estos asuntos con cortes prolongados de electricidad, dificultades en el suministro de agua, inflación y problemas para acceder a bienes esenciales.