La salida de Jensen Huang de Nvidia pone en duda el apoyo de la empresa a la IA de código abierto

La compra de la plataforma comunitaria Hugging Face por casi 13.000 millones de dólares quedó sin confirmación tras la salida del fundador (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

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Jensen Huang renunció el jueves 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, y entre los desarrolladores de IA surgió una duda: si la empresa mantendrá el respaldo a los modelos abiertos que él impulsó, y qué pasará con la compra pendiente de la plataforma Hugging Face.

Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras el directorio busca un sucesor, según informó la propia empresa. Harvey C. Jones, exjefe de Synopsys, pasó a ser el primer presidente del directorio de la compañía, de acuerdo con el análisis de la firma Galaxy.

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Huang renunció después de admitir una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de la firma Megaspeed y señalada como posible espía china, según TechCrunch. La empresa no dio un motivo oficial para la salida, indicó Galaxy.

Una compra de casi USD 13.000 millones, sin cerrar

El 3 de septiembre, Nvidia anunció que compraría Hugging Face por USD 12.930 millones. Se trata de un sitio donde la comunidad publica y descarga modelos de IA: según Nvidia, reúne a más de 18 millones de desarrolladores y más de 3 millones de modelos.

Jensen Huang promovió la familia de modelos de pesos abiertos Nemotron dentro del catálogo de software de Nvidia (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

En ese anuncio, Huang prometió que la plataforma seguiría abierta a todo el ecosistema y que no haría falta usar chips de Nvidia para trabajar en ella. Ahora, Nvidia no aclaró si la salida de su fundador cambia esos planes. Mint informó que el cierre se espera para el primer semestre de 2027.

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Mint, citando a Reuters, también señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió en octubre una investigación sobre el acuerdo por competencia. Clem Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, escribió en X que la plataforma seguirá luchando por la IA abierta “más que nunca”.

Los proyectos de IA abierta que Huang impulsó

Dentro de Nvidia, Huang promovió Nemotron, una familia de modelos de IA de pesos abiertos, es decir, que cualquiera puede descargar y modificar. TechCrunch consultó a una persona de la empresa que no espera que el cambio de mando afecte su desarrollo.

Galaxy contabilizó un compromiso de USD 26.000 millones a cinco años para modelos abiertos, que según el análisis figura en una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Nvidia también acordó pagar USD 6.000 millones por una licencia de la tecnología de Poolside, una startup de programación con IA, y tiene participaciones en Reflection AI y Thinking Machines Lab.

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La salida de Jensen Huang modifica el debate regulatorio frente a la postura de OpenAI y Anthropic respecto a la seguridad de la inteligencia artificial (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Este año, Huang firmó además una carta abierta de unas 25 empresas, entre ellas Microsoft, Meta, IBM y Palantir, que pedía a Washington no restringir en exceso los modelos abiertos, muchos de ellos chinos.

Un contrapeso a Anthropic y OpenAI

Según TechCrunch, esa influencia convertía a Huang en el principal contrapeso de los argumentos de Anthropic y OpenAI, que defienden mayores restricciones a los modelos avanzados por razones de seguridad. El investigador Nathan Lambert escribió en X que su salida sería “muy mala” para la causa de los modelos abiertos en Estados Unidos.

El negocio también cuenta. TechCrunch señaló que clientes como Google y OpenAI desarrollan sus propios chips, por lo que Nvidia gana si más empresas y gobiernos entrenan sus propios modelos y compran sus procesadores. Nvidia aún no comentó sobre el efecto de la salida en su estrategia, y no se fijó una fecha para nombrar al sucesor de Huang.

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