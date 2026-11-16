Victoria Villarruel ridiculizó la explicación de una diputada libertaria sobre la suba de la inflación: “Pieza digna de Capusotto”

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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a confrontar con dirigentes de La Libertad Avanza y esta vez eligió el humor para cuestionar a una diputada que defendió la política económica de Javier Milei. A través de las redes sociales, lanzó una ácida respuesta a un video de Juliana Santillán, quien había difundido una explicación sobre la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2 %, y sostuvo que, si se descontaban determinados factores vinculados con las tarifas, el indicador habría sido inferior.

“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta de X, en referencia al popular humorista Diego Capusotto. Su comentario fue una respuesta a una publicación del usuario identificado como Daniel Haggerty, quien había compartido la grabación de la legisladora libertaria acompañada de una fuerte descalificación personal.

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“Cuando de repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso”, había escrito el usuario el sábado 14 de noviembre. Al día siguiente, Villarruel intervino en esa conversación y agregó su comentario, que rápidamente volvió a exponer las tensiones que atraviesan al oficialismo.

La intervención de la vicepresidenta tuvo una particularidad política: no se trató de una crítica directa a una decisión del Gobierno, sino de una burla dirigida a una representante de La Libertad Avanza, que había salido a defender uno de los principales argumentos económicos de la administración libertaria frente a un nuevo repunte del IPC.

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La ácida respuesta de Victoria Villarruel al mensaje de Juliana Santillán

Santillán, una de las legisladoras identificadas con la defensa pública del Presidente, había publicado una grabación de un minuto y 41 segundos en la que analizó los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La diputada comenzó por reconocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 2,2 % en octubre, por encima del 1,9 % de septiembre. Sin embargo, sostuvo que ese resultado no representaba un cambio significativo en la tendencia de desaceleración que, según su interpretación, mantiene la economía argentina.

“Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación”, afirmó.

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Su argumento central fue que una parte del incremento respondió a modificaciones regulatorias que impactaron sobre el precio del gas. En particular, mencionó los cambios en la Ley de Zona Fría y los ajustes en los subsidios, a los que atribuyó una incidencia de 0,3 puntos porcentuales sobre el resultado mensual.

“Si aislamos ese efecto extraordinario, la inflación de octubre habría sido del 1,9 %, mostrando estabilidad en la dinámica general”, explicó Santillán, que buscó diferenciar las variaciones vinculadas con decisiones tarifarias de la evolución de los demás precios.

La legisladora también apeló a la inflación núcleo, una medición que excluye los componentes regulados y estacionales, para reforzar su interpretación.

“Esta es una velocidad genuina a la que viajan los precios y confirma que las presiones de fondo siguen cediendo”, señaló al referirse al registro mensual del 1,5 % de ese indicador.

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En el tramo final de su exposición, destacó que el IPC general acumuló un 26,3 % durante 2026 y un 33,1 % interanual, mientras que la medición núcleo alcanzó el 24,4 % y el 30,7 %, respectivamente.

A partir de esos números, realizó una proyección del ritmo mensual subyacente. “Si anualizamos este ritmo núcleo del 1,5 % mensual, obtenemos una tasa efectiva anual del 19,56 %”, sostuvo, y presentó ese resultado como una referencia del régimen inflacionario hacia el cual, a su entender, converge la economía.

Se trata, en cualquier caso, de una estimación construida sobre un supuesto de estabilidad de la inflación núcleo, no de una medición alternativa del IPC publicado por el organismo estadístico. El 2,2 % de octubre sigue siendo el aumento efectivo del índice general, que contempla también las modificaciones de tarifas y los bienes y servicios regulados.

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La cifra marcó una aceleración respecto de septiembre y constituyó el registro mensual más elevado desde abril, cuando los precios habían aumentado un 2,6 %. Entre los rubros de mayor incidencia apareció vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2 %.

La vicepresidente Victoria Villarruel en una sesión del Senado

Una nueva confrontación dentro del oficialismo

El comentario de Villarruel se produjo en medio de un distanciamiento cada vez más duro respecto del núcleo de poder que rodea a Milei. Aunque ambos llegaron al Gobierno como integrantes de la misma fórmula presidencial, sus diferencias políticas y personales se agravaron durante los últimos años a las redes sociales, al Congreso y a distintas controversias públicas.

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La relación de la vicepresidenta con los legisladores libertarios tampoco quedó al margen de esos enfrentamientos. Además del episodio con Santillán, Villarruel mantiene una dura disputa pública con otra diputada oficialista, Lilia Lemoine, una de las dirigentes más activas en la defensa del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

Los cruces entre ambas incluyeron cuestionamientos personales, acusaciones políticas y discusiones sobre el papel que debería cumplir la titular del Senado dentro de la administración nacional.

En abril, Lemoine sostuvo que Villarruel debía mantener una actitud de lealtad hacia Milei y cuestionó sus intervenciones públicas. La vicepresidenta respondió con dureza y ratificó que permanecería en su cargo hasta la finalización del mandato constitucional, en diciembre de 2027.

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El conflicto también tuvo una derivación judicial, a partir de una presentación de Villarruel contra Lemoine y otras personas por publicaciones y mensajes que consideró intimidatorios. La controversia continuó con nuevas manifestaciones de ambas dirigentes en los meses siguientes.

Más recientemente, las diferencias volvieron a hacerse visibles durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La vicepresidenta protagonizó una controversia por su participación en las actividades oficiales organizadas durante la presencia del pontífice en Buenos Aires, luego de afirmar que no había recibido las acreditaciones necesarias para asistir a la misa celebrada en Palermo, una versión que fue discutida desde sectores del Gobierno.

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En ese escenario, la respuesta a Santillán representa otro episodio de una interna que dejó de circunscribirse a las diferencias entre el Presidente y su compañera de fórmula. Ahora también involucra a legisladores, funcionarios y referentes que confrontan abiertamente con la titular del Senado.

La referencia a Capusotto agregó un nuevo elemento a esa disputa: Villarruel eligió ridiculizar públicamente a una diputada que intentaba respaldar la política económica de Milei, precisamente uno de los principales activos que el Gobierno procura exhibir como resultado de su gestión.