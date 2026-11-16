Corea del Sur revisará 528 exámenes oficiales tras detectar 12 casos de trampa con lentes de IA

La policía surcoreana investiga incidentes de trampa con dispositivos electrónicos registrados en evaluaciones profesionales en Busan y Ulsan (Europa Press/Ryu Seung-Il)

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La agencia de Corea del Sur que organiza los exámenes nacionales de calificación técnica y profesional informó que detectó 12 casos de trampa con lentes de inteligencia artificial este año y revisará los 528 exámenes que administró en 2026. Nueve de los casos ya fueron o serán enviados a la policía.

El Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos de Corea precisó el 16 de noviembre que los casos ocurrieron en pruebas como las de ingeniero de instalaciones contra incendios, ingeniero de procesamiento de información, ingeniero de gas, agente inmobiliario con licencia e ingeniero arquitecto. Hasta ahora se conocían seis casos: la cifra se duplicó.

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En uno de ellos, durante el examen de ingeniero de instalaciones contra incendios de este mes en Busan, un candidato se negó a mostrar sus anteojos y se fue de la sala. En Ulsan, un supervisor halló a un aspirante que completaba la hoja de respuestas con lentes inteligentes puestos, y el caso pasó a la policía local.

La revisión abarcará 491 categorías de calificación técnica y 37 de calificación profesional. Surge de una reunión de emergencia que presidió el 15 de noviembre Kwon Chang-jun, viceministro de Empleo y Trabajo. Ese ministerio y la agencia incorporarán los resultados a un plan integral contra las trampas que prepararán antes de que termine el año.

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El caso del asesor fiscal que detonó la alarma

La alarma se encendió después de que el mejor puntaje del examen nacional de asesor fiscal, Han Won-seok, de 34 años, admitiera el 15 de noviembre que usó una minicámara para fotografiar las preguntas, las envió a una IA generativa y leyó las respuestas en un teléfono. Había obtenido 397,5 puntos de un máximo de 400, según la agencia Yonhap.

La policía informó el 16 de noviembre que su abogado entregó la minicámara, una computadora portátil y un teléfono. Los investigadores analizan cómo se usaron los aparatos, si el teléfono estuvo dentro o fuera del lugar del examen y si participó otra persona.

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Los inspectores examinarán marcos gruesos, botones de encendido y puertos de carga en lentes de marcas como Meta y Rokid (REUTERS/Carlos Barria)

Han Seong-sook también anunció un equipo de respuesta de emergencia en todo el Gobierno, pidió estudiar si se puede apagar el wifi público en las sedes de examen y ordenó revisar cómo se administran las pruebas nacionales, incluidos los lugares y el control de los candidatos.

Un inspector por sede en la prueba universitaria

El jueves 19 de noviembre se realiza la prueba de ingreso a la universidad, conocida como Suneung. El Ministerio de Educación dispuso que al menos un funcionario capacitado esté en cada una de las 1.312 sedes para ayudar a los supervisores cuando duden sobre un par de anteojos.

En una conferencia de prensa en Sejong, Shin Jin-yong, director de la división de políticas de admisión del ministerio, mostró modelos de Meta y de la marca Rokid. Explicó que un estudiante puede cargar una consulta de antemano y activar la IA con un toque en la patilla, sin decir una palabra.

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Las autoridades educativas descartaron los registros corporales exhaustivos y el bloqueo de señales debido a impedimentos de la legislación vigente (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Los supervisores buscarán cámaras visibles, marcos inusualmente gruesos, pantallas, puertos de carga y botones de encendido. Según Shin, algunos rasgos se notan cuando el alumno baja la cabeza: una pantalla fluorescente en los Rokid o patrones diagonales en ciertos modelos de Meta.

Quien se niegue varias veces a quitarse los anteojos para la inspección podría ser sancionado tras una revisión, aunque no tengan componentes electrónicos. El ministerio descartó los registros físicos generalizados, por considerarlos inviables y una fuente de angustia para quienes usan dispositivos médicos o de asistencia, y dijo que la ley no permite bloquear señales en las sedes.

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El diario The Korea Times informó que este año no habrá detectores de radiofrecuencia y que el ministerio los evalúa para 2027. Según ese medio, tener lentes de IA invalida el resultado y usarlos impide presentarse al año siguiente; el ministerio busca extender esa prohibición de uno a tres años.

Para las minicámaras, el ministro de Educación, Choi Kyo-jin, dijo ante la comisión de Educación de la Asamblea Nacional que el ministerio anunciaría medidas adicionales antes del 17 de noviembre y repartiría a los supervisores una guía para reconocer conductas sospechosas.