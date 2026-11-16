Ignacio Torres afirmó que “sería absurdo” estar en contra de suspender las PASO y reclamó “no dilatar” el debate

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres respaldó el proyecto del Gobierno sobre las PASO

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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, respaldó este lunes la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reclamó que el Congreso avance con el debate de la reforma electoral antes de 2027. El mandatario provincial sostuvo que sería incoherente oponerse a modificaciones similares a las que impulsó en su provincia y dejó en claro que su espacio político acompañará la iniciativa sin condicionar su posición a eventuales negociaciones con el gobierno de Javier Milei.

“Sería absurdo, sería incoherente que estemos en contra, estoy hablando de mi espacio, de Despierta Chubut, de una modificación que va de la mano del código que presentamos apenas asumimos”, afirmó Torres en una entrevista con Radio Rivadavia.

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Las declaraciones del gobernador se produjeron en la antesala de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para este martes, en la que el oficialismo buscará avanzar con el dictamen de la reforma. El Gobierno trabaja contra reloj para garantizar las mayorías necesarias tanto en comisión como en el recinto, en medio de negociaciones con los bloques aliados y representantes de las fuerzas provinciales.

El Senado tiene previsto tratar en dos semanas el proyecto de reforma electoral

Torres planteó que el acompañamiento de su espacio responde a una posición institucional que sostiene desde el inicio de su mandato y consideró que el Congreso debe discutir las modificaciones con suficiente anticipación respecto de las próximas elecciones nacionales.

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“Yo sí estoy de acuerdo con avanzar en este tipo de modificaciones que no son ni más ni menos que lo que profesamos en la provincia de Chubut y creo que tiene que hacerse fuera del año electoral”, señaló el mandatario.

En esa línea, cuestionó a quienes pretenden postergar el tratamiento legislativo y sostuvo que el momento elegido para discutir la reforma es adecuado. “Por lo tanto, no está mal que se discuta a poco más de un año de las elecciones y no el año que viene, como por ahí algunos quieren dilatar el tema”, afirmó.

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El planteo se produce mientras el oficialismo intensifica las conversaciones parlamentarias para reunir los respaldos que permitan aprobar los cambios. La discusión incluye la posibilidad de eliminar definitivamente las PASO, una eventual suspensión para 2027 y otras modificaciones al régimen electoral que podrían incorporarse durante el tratamiento legislativo.

Torres defendió la reforma electoral aplicada en Chubut

Torres recordó que su administración promovió una reforma integral de la legislación electoral provincial, que incluyó la eliminación de las PASO, la incorporación de la Boleta Única de Papel y la implementación de disposiciones vinculadas con Ficha Limpia.

“Hoy Chubut tiene uno de los códigos electorales más modernos de la Argentina, con ficha limpia, sin PASO, boleta única papel”, destacó.

El mandatario hizo especial hincapié en la utilización de la Boleta Única de Papel, un instrumento que también fue incorporado al sistema electoral nacional y que reemplazó las tradicionales boletas partidarias en las elecciones legislativas de 2025.

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“La boleta única fue un salto de calidad enorme que hace a la transparencia, que hace a la austeridad”, sostuvo Torres, quien vinculó las modificaciones electorales con la necesidad de modernizar las instituciones y reducir los costos asociados a la organización de los comicios.

El nuevo Código Electoral de Chubut fue sancionado en diciembre de 2024, durante el primer año de gestión de Torres, y constituyó una de las principales reformas institucionales promovidas por su gobierno. La normativa estableció nuevas condiciones para la organización de las elecciones provinciales y reemplazó el esquema anterior de selección de candidaturas.

En ese contexto, el gobernador consideró que su espacio no podría adoptar una posición diferente cuando el Congreso discute modificaciones semejantes para el régimen electoral nacional.

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Además, destacó el comportamiento de las legisladoras nacionales que responden a su espacio y recordó que ambas ya habían impulsado iniciativas vinculadas con la transformación del sistema electoral.

“Las dos senadoras que responden a mi espacio y representan a la provincia de Chubut, en su momento presentaron, impulsaron y militaron también muy fuerte muchas de estas modificaciones”, recordó.

La referencia estuvo dirigida a las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi, quienes integran el espacio político provincial y cuya participación en las negociaciones parlamentarias adquiere importancia ante la necesidad del oficialismo de sumar votos de los bloques aliados.

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Torres también buscó despejar cualquier interpretación que vincule su respaldo a la suspensión de las PASO con una negociación por recursos o concesiones políticas del Gobierno nacional.

“Estamos haciendo algo que parece utópico, pero coherente, sin especular con algún cambio de figuritas o condicionamiento”, aseguró.

La declaración se produjo en un escenario en el que la Casa Rosada mantiene conversaciones con distintos gobernadores para conseguir los respaldos legislativos necesarios. En el caso de Torres, el mandatario presentó su acompañamiento como una continuidad de las decisiones adoptadas en Chubut, con independencia de las diferencias que pueda mantener con la administración nacional en otros asuntos.

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La Libertad Avanza busca reunir los votos para aprobar la reforma en el Senado

El respaldo del gobernador chubutense llega mientras La Libertad Avanza trabaja contra reloj para asegurar los votos necesarios para aprobar la reforma electoral, tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado como en una eventual sesión del recinto.

La comisión, presidida por el senador libertario Agustín Coto, fue convocada para este martes 17 de noviembre, a las 15, con el propósito de retomar el tratamiento del proyecto y avanzar hacia un dictamen que permita llevar la iniciativa al pleno de la Cámara alta.

Las conversaciones incluyen a representantes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintos bloques provinciales. El objetivo del oficialismo es consolidar una mayoría que acompañe las modificaciones y permita definir el nuevo régimen electoral con suficiente anticipación respecto de las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

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La propuesta bajo análisis contempla la posibilidad de suspender las PASO, en lugar de derogarlas definitivamente, además de cambios relacionados con el financiamiento electoral, la incorporación de listas colectoras y otros aspectos de la legislación que regula el funcionamiento de los partidos políticos.

El gobernador Torres, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que está a cargo de la negociación con las provincias

En ese marco, los bloques aliados mantienen conversaciones con los representantes del Gobierno para definir el alcance de las modificaciones. El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, planteó la necesidad de conocer con precisión el texto que se buscará aprobar y expresó reparos frente a eventuales cambios introducidos durante el tratamiento parlamentario.

En la Unión Cívica Radical también se analizan distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de convertir las primarias en optativas, una opción que permitiría preservar ese mecanismo para las fuerzas políticas que decidan utilizarlo.

La posición de Torres representa un respaldo explícito a la suspensión de las PASO desde uno de los espacios provinciales vinculados políticamente con el PRO, aunque el gobernador conduce su propia coalición, Despierta Chubut.

El oficialismo necesita reunir 37 votos en el Senado para aprobar modificaciones a la legislación electoral, por lo que los acuerdos con las bancadas dialoguistas y los representantes de las provincias resultan centrales para la estrategia parlamentaria.

La reforma tendrá consecuencias sobre el modo en que los partidos y las alianzas seleccionarán sus candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. La suspensión de las primarias implicaría que cada fuerza deba resolver sus postulaciones mediante los procedimientos internos que establezca su organización partidaria.

En ese contexto, Torres insistió en que la discusión debe desarrollarse durante este año, con independencia de las conveniencias electorales de las distintas fuerzas políticas.

Su definición combina dos posiciones: el respaldo a la suspensión de las primarias, en línea con las reformas que ya se aplicaron en Chubut, y el reclamo de que el Congreso no postergue el debate hasta el año próximo. Para el gobernador, mantener esa postura constituye una cuestión de coherencia con las decisiones institucionales que promovió desde el inicio de su gestión.