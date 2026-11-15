Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

El lanzamiento de GTA VI programado para el 19 de noviembre impulsó una ola de estafas que buscan el robo de credenciales y pagos con criptomonedas.

Guardar

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre, se convirtió en el blanco de una ola de estafas digitales que buscan robar contraseñas, instalar programas maliciosos y obtener pagos en criptomonedas.

Rockstar Games no anunció ninguna beta pública, versión para computadora, acceso anticipado ni adaptación móvil del título, por lo que cualquier oferta que prometa jugarlo antes de su estreno o en una plataforma no confirmada debe tomarse como una señal de alerta.

PUBLICIDAD

Qué prometen las estafas más frecuentes de GTA 6

Un estudio de la compañía de ciberseguridad Netcraft, que analizó dominios registrados entre el 1 de julio y el 27 de octubre de 2026, identificó cuatro categorías de engaño: sitios que explotan la notoriedad del filtrador “CyberLeek”, plataformas de supuesto acceso anticipado, portales con versiones móviles inexistentes y páginas de sorteos falsos.

Las estafas relacionadas con GTA VI consisten, en esencia, en páginas y mensajes que ofrecen betas, descargas filtradas o accesos VIP inexistentes para robar credenciales, instalar malware o cobrar dinero en criptomonedas antes de que el juego esté disponible de forma oficial.

Rockstar Games no anunció versiones para computadora, accesos anticipados ni adaptaciones móviles para el nuevo título de la saga.

Un informe de la firma ESET amplió el panorama con una tabla de riesgos que incluye phishing de credenciales, betas falsas, estafas con criptomonedas, tiendas clonadas y distribución directa de malware.

PUBLICIDAD

Las filtraciones y los archivos maliciosos

El 18 de agosto, una cuenta identificada como CyberLeek comenzó a difundir material que presentaba como filtrado de GTA VI, incluidos videos de gameplay y un supuesto mapa de Leonida. Rockstar calificó la publicación de “desgarradora” y emprendió acciones legales.

La repercusión disparó el registro de 121 dominios con el término “cyberleek”, de los cuales cien se crearon solo en agosto. No todos eran fraudulentos, pero varios distribuían versiones falsas del juego.

Uno de los casos fue el dominio gta6cyberleek[.]com, que simulaba ser un portal de Rockstar y ofrecía un archivo llamado GTAVI.exe, detectado como troyano por 34 de los 68 motores de seguridad de VirusTotal. Otro sitio, cyberleek[.]click, exigía 100 dólares en criptomonedas para desbloquear un supuesto lanzador.

PUBLICIDAD

Rockstar Games inició acciones legales luego de la difusión de material no autorizado por parte de la cuenta CyberLeek. (Rockstar)

Investigadores de Malwarebytes hallaron además páginas que imitaban la promoción oficial del adelanto de gameplay difundido en Netflix y ofrecían un instalador de apenas 1,1 MB que en realidad contenía Vidar, un infostealer capaz de robar contraseñas guardadas en 19 navegadores distintos.

Otra campaña, documentada por Huntress, distribuyó imágenes ISO de más de 100 GB rellenas con datos basura para simular el peso de un juego real. Dentro escondían los troyanos njRAT y DCRat, el infostealer Mercurial Grabber y el malware destructivo Chaos, que cifraba o sobrescribía archivos sin ofrecer forma de recuperarlos.

Tiendas falsas y pagos exigidos en criptomonedas

Pese a que Rockstar confirmó el juego únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el sitio gta6[.]exposed comercializaba una supuesta versión para computadora por 199 dólares en criptomonedas.

PUBLICIDAD

Otra estafa documentada por Malwarebytes ofrecía acceso anticipado exclusivo por 250 dólares, con pagos aceptados solo en bitcoin, USDT o ethereum, y un proceso con códigos QR que simulaba una compra real sin que existiera entrega alguna.

Varios portales fraudulentos exigen pagos en bitcoin o transferencias en criptomonedas por supuestas versiones para PC que no existen. (Rockstar)

Las versiones móviles también se usan como señuelo: existen archivos APK falsos y formularios de “verificación humana” que piden datos personales, pese a que no hay anuncio oficial de GTA VI para Android o iOS.

Cómo evitar estas estafas

Estas son las recomendaciones más importantes a tener en cuenta:

Comprar solo en tiendas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store o Rockstar Games Store.

Desconfiar de precios demasiado bajos.

Investigar la reputación de cualquier tienda desconocida.

Usar medios de pago con protección al comprador.

Comparar cada oferta con lo que Rockstar confirmó oficialmente.

Mantener actualizado el software de seguridad, y actuar rápido ante cualquier sospecha, cambiando contraseñas y cerrando sesiones activas.

La precarga digital, habilitada desde el 10 de noviembre, puede requerir hasta 212 GB según el dispositivo, pero no permite jugar antes del estreno.