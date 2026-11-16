Chery, MG y Toyota anuncian más opciones de electrificación e hibridación: desde lujo hasta amplia autonomía

Chery habilitó un salón virtual activo durante las 24 horas para la consulta y separación de vehículos en línea.

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El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 reúne en Corferias a más de 82 marcas con diferentes propuestas de electrificación e hibridación. Chery, MG y Toyota llegaron con vehículos para diferentes sectores y tipos de clientes, que cada vez más están interesados en estos avances.

Las tres compañías coincidieron en mostrar portafolios que cubren distintos niveles de hibridación, desde modelos a combustión hasta eléctricos puros, con el objetivo de que el comprador elija la tecnología según sus necesidades de movilidad y no al revés.

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La propuesta de Chery durante las 24 horas

Para la feria, la marca cuenta con un salón virtual disponible las 24 horas entre el 12 y el 22 de noviembre, para que los consumidores de cualquier región consulten el portafolio y separen vehículos en línea.

“Queremos que la ubicación y el horario no sean una barrera para acceder a la experiencia del salón”, explicó Paola Vivas, directora de Marketing de Chery Colombia.

Entre los modelos destacados figura el iCAR 03T, híbrido de rango extendido enchufable con doble motor eléctrico y tracción iWheel Drive, un sistema de tracción que distribuye la potencia del motor a las cuatro ruedas de manera automática y permanente.

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La SUV eléctrica Chery E5 cuenta con 350 kilómetros de autonomía y superó las 1.100 unidades entregadas en dos meses.

También sobresale el Chery E5, SUV 100% eléctrica con autonomía de 350 kilómetros, disponible en versiones Comfort y Luxury, de la cual ya se entregaron más de 1.100 unidades en dos meses.

A ellos se suma el Tiggo 4, primera híbrida completa de la marca en el país, con autonomía probada de 1.100 kilómetros, y la línea Tiggo 7, 8 y 9, híbridas enchufables con hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 1.200 kilómetros combinados.

Todo el portafolio cuenta con garantía de ocho años o 200.000 kilómetros sobre el vehículo completo. Entre enero y octubre de 2026, Chery registró 5.023 matrículas, un incremento del 287% frente a 2025, y en octubre alcanzó su mejor mes con 1.047 unidades matriculadas.

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MG estrena la línea premium IM

MG llegó al salón con tres lanzamientos: el sedán MG5 Plus, la SUV MG HS Hybrid Plus y la nueva gama de lujo IM, representada por el modelo IM6.

El modelo IM6 de MG ofrece hasta 625 kilómetros de autonomía e integra un sistema de inclinación en las ruedas traseras para facilitar giros.

Según explicó Manuel Correa, experto de marca, a Infobae la línea IM busca entrar al segmento de vehículos de gama alta con una única versión que integra todas las características, diferenciada por dos opciones de batería: una de 75 kilovatios hora con 450 kilómetros de autonomía WLTP, y otra de 100 kilovatios hora con 625 kilómetros en la versión Max.

El IM6 incorpora un procesador Snapdragon junto con Nvidia para agilizar las asistencias de conducción y el sistema de infoentretenimiento. También integra el modo cangrejo, con una inclinación de 18 grados en las ruedas traseras para facilitar giros en U y maniobras en espacios reducidos, además de carga inalámbrica de 50 vatios con refrigeración, modo masaje y modo mascota, que activa el aire acondicionado y muestra un aviso en pantalla mientras el dueño del animal regresa al vehículo.

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Toyota también apuesta por la electrificación

Toyota mostró un portafolio que va desde vehículos a combustión hasta eléctricos puros, bajo garantías de cinco u ocho años según la tecnología y hasta diez años de cobertura comercial en algunos productos. Manuel Hernández, gerente nacional de ventas de vehículos nuevos y usados de Toyota, explicó a Infobae que la marca busca cubrir todas las necesidades sin dejar a ningún cliente atrás.

El Toyota bZ4X dispone de dos motores eléctricos, sistema X-Mode y una autonomía certificada de 480 kilómetros por carga completa.

Entre los modelos que los asistentes podrán ver en el Salón están el Yaris Hatchback es el único híbrido completo de entrada del mercado, el Corolla Sedán y el Corolla Cross, además de otras sorpresas que se anunciarán en el transcurso de la feria.

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Sin embargo, el bZ4X es la propuesta de innovación de la marca para el evento. Se trata de un auto 100% eléctrico con dos motores delanteros y traseros, sistema X-Mode y autonomía de 480 kilómetros con carga completa. Incorpora el sistema Toyota Safety Sense, que combina asistencias de seguridad activa y pasiva, y se exhibió también en versión Off Road para mostrar su comportamiento en terreno destapado.