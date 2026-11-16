El Salvador

¿Cómo ha afectado la sequía a los cultivos, el agua y los precios de alimentos en El Salvador?

El meteorólogo Danilo Ramírez explicó que la falta prolongada de precipitaciones desencadena daños en cultivos, reduce caudales y expone a comunidades rurales a inseguridad alimentaria y nutricional, según el académico de la UES

Campo seco con tierra agrietada, plantas de maíz y frijol marchitas, sol con rayos, montañas en el horizonte, una mano sostiene una mazorca de maíz.
El Salvador atravesó las cuatro fases de la sequía y entró en una etapa socioeconómica marcada por pérdidas agrícolas y encarecimiento de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El país ya experimentó sequía meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica, una cadena de impactos que, según explicó Danilo Ramírez, meteorólogo e ingeniero agrónomo de la Universidad de El Salvador (UES), afecta la producción, el agua disponible y los precios de los alimentos.

Durante una entrevista en Diálogo, de Grupo Megavisión, Ramírez afirmó que la falta de precipitaciones primero deriva en una sequía meteorológica. Después, la pérdida de humedad en el suelo impide que los cultivos se desarrollen de forma fisiológica y fenológica.

PUBLICIDAD

El especialista señaló que, si la ausencia de lluvias persiste, la situación alcanza los recursos hídricos. Mencionó la disminución del caudal de ríos, quebradas, lagunas y embalses, así como el secamiento de algunas fuentes de agua.

La última etapa, de acuerdo con el académico, es la sequía socioeconómica. “Hay pérdidas de cosechas, muerte de animales, los precios se disparan y, por lo tanto, estamos en una sequía socioeconómica”, afirmó.

Ramírez advirtió que el país está expuesto a la inseguridad alimentaria y nutricional. Aclaró que su propósito es informar sin alarmar, aunque pidió atender los efectos que ya enfrentan agricultores y comunidades.

PUBLICIDAD

El Niño mantendría condiciones adversas hasta 2027

El meteorólogo atribuyó el escenario a la influencia directa de El Niño-Oscilación del Sur. Según dijo, el fenómeno alcanzó una intensidad muy fuerte y existe una probabilidad superior al 79% de que se mantenga hasta marzo.

El fenómeno de El Niño mantiene una probabilidad superior al 79% de continuar sus efectos hasta el mes de marzo. (Foto: Manos que Alimentan El Salvador)
El fenómeno de El Niño mantiene una probabilidad superior al 79% de continuar sus efectos hasta el mes de marzo. (Foto: Manos que Alimentan El Salvador)

Después de ese período, añadió, el fenómeno podría disminuir de intensidad, aunque sus efectos continuarían. Ramírez situó los meses de abril y mayo como parte de una etapa que todavía podría presentar consecuencias para el sector productivo.

El entrevistado anticipó que la transición desde la estación seca hacia la lluviosa sería más irregular que la registrada este año. “Vamos a tener menos lluvia”, expresó al referirse a las perspectivas para el próximo ciclo agrícola.

También señaló que podrían ocurrir lluvias esporádicas. Sin embargo, consideró que esas precipitaciones no serían suficientes ni adecuadas para el manejo agrícola y pecuario.

Para Ramírez, una lluvia tardía no necesariamente permite recuperar los cultivos. Explicó que, cuando la planta ya atravesó una etapa fisiológica o fenológica desfavorable, el agua puede llegar cuando ya no tiene capacidad de revertir el daño.

La UES registró déficits de lluvia en San Luis Talpa y San Salvador

Ramírez explicó que el monitoreo de la Facultad de Ciencias Agronómicas identificó un déficit de lluvia del 58% en la estación experimental y de prácticas de San Luis Talpa, ubicada a 50 metros sobre el nivel del mar.

En la estación meteorológica de Ciudad Universitaria, en San Salvador, el déficit registrado fue de 55%, según detalló durante la entrevista.

El académico resumió esos datos como una reducción cercana a la mitad de las lluvias esperadas. A su juicio, esa condición limita un manejo adecuado de la agricultura y la ganadería.

Ante ese panorama, planteó la necesidad de modificar las prácticas de producción. “Se tiene que reinventar las actividades agronómicas, culturales, para el buen manejo, tanto para la agricultura como para la ganadería”, afirmó.

La postrera y las hortalizas registraron pérdidas

La cosecha de postrera y los cultivos de hortalizas en invernaderos registraron pérdidas de hasta un 60% ante las condiciones climáticas. (Foto cortesía MAG)
La cosecha de postrera y los cultivos de hortalizas en invernaderos registraron pérdidas de hasta un 60% ante las condiciones climáticas. (Foto cortesía MAG)

Ramírez dijo que la UES emitió recomendaciones técnicas, científicas y operativas sobre las fechas de siembra, con asistencia a comunidades del Bajo Lempa, San Miguel Norte y zonas cercanas a estaciones experimentales.

En algunos casos, la recomendación fue abstenerse de sembrar. “Muchos no lo hicieron, se abstuvieron y otros que sembraron perdieron”, aseguró. Añadió que la postrera fue irregular y que, aunque algunos productores podrían obtener alguna cosecha, la tendencia es de pérdida.

El especialista vinculó la escasez y el encarecimiento de hortalizas con la sequía, la falta de agua y las temperaturas elevadas. Estas condiciones, explicó, también favorecen plagas y enfermedades en la producción vegetal y animal.

Afirmó que los países de Centroamérica y el Caribe han enfrentado impactos similares, lo que afecta a proveedores externos que abastecen el mercado salvadoreño. Los cultivos bajo invernaderos tampoco quedaron al margen: estimó pérdidas de entre 50% y 60%.

Los costos y la respuesta estatal

El entrevistado añadió que fertilizantes, productos químicos, transporte, combustibles, medicamentos veterinarios y fungicidas han elevado los costos de producción. Según afirmó, esas cargas reducen la capacidad adquisitiva de los productores y afectan la rentabilidad de cultivar una manzana de tierra.

Ramírez propuso prácticas agroecológicas, agroforestales y silvopastoriles para reducir la evaporación, disminuir la evapotranspiración y conservar humedad en el suelo. También pidió apoyo socioeconómico del Estado y un control integral de precios.

Las altas temperaturas y la falta de agua propiciaron la proliferación de plagas y enfermedades en la producción agropecuaria. (Foto: cortesía)
Las altas temperaturas y la falta de agua propiciaron la proliferación de plagas y enfermedades en la producción agropecuaria. (Foto: cortesía)

“Todavía es tiempo de que corrijan y que tomen las acciones necesarias para evitar el impacto más crítico en las comunidades más vulnerables”, dijo. El especialista aseguró que hay comunidades rurales que ya no tienen alimentos y llamó a evitar quemas y deforestación.

Temas Relacionados

SequíaFenómeno de El Niñoinseguridad alimentariaAgriculturaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ruta de los centroamericanos hacia Estados Unidos, entre narcotráfico, explotación sexual y secuestros

Las rutas que utilizan miles de personas para salir de Centroamérica coinciden con corredores bajo control de redes criminales, que obtienen ganancias mediante extorsiones, trata de personas y cobros a los traficantes de migrantes

La ruta de los centroamericanos hacia Estados Unidos, entre narcotráfico, explotación sexual y secuestros

Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un batallón militar asesinó a 6 sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en la última masacre de la guerra civil salvadoreña entre 1980-1992.

Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

En memoria de las víctimas: urgen a frenar las tragedias viales tras sumar 1,290 fallecidos en El Salvador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 268 muertes más que en igual período de 2025, un alza del 26,2%, mientras FOVIAL pidió reforzar el respeto a las normas de tránsito

En memoria de las víctimas: urgen a frenar las tragedias viales tras sumar 1,290 fallecidos en El Salvador

En fotos: El inconfundible sabor de la gallina india conquistó a los visitantes en Caluco, El Salvador

Con peroles humeantes, música en vivo y un ambiente familiar, el distrito de Caluco celebró este domingo 15 de noviembre una edición más del tradicional Festival de la Sopa de Gallina India.

En fotos: El inconfundible sabor de la gallina india conquistó a los visitantes en Caluco, El Salvador

Haití enviará a su ministro de Justicia a El Salvador en medio de las operaciones contra las pandillas en Puerto Príncipe

Patrick Pélissier representará al primer ministro Fils-Aimé en una conferencia internacional sobre gobernanza justo cuando fuerzas de El Salvador asumieron tareas operativas en la capital haitiana

Haití enviará a su ministro de Justicia a El Salvador en medio de las operaciones contra las pandillas en Puerto Príncipe

TECNO

Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026

Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026

Laboratorio de Ghana hizo que su IA diseñara más de 6.000 posibles toxinas tras quitarle las barreras de seguridad

Ver Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre: los riesgos al buscar partidos gratis

Drones de reparto de Amazon llegarán a unas 500 ciudades y afectarían a personas con estrés postraumático

Cómo se creó GTA VI: los detalles del videojuego que demandó más de una década de trabajo y alrededor de 5.000 empleados

ENTRETENIMIENTO

La escena de 'Crepúsculo' que "predijo" a Robert Pattinson como el nuevo James Bond

La escena de 'Crepúsculo' que "predijo" a Robert Pattinson como el nuevo James Bond

Owen Wilson recordó un regalo especial que inauguró su paternidad: “Me divirtió mucho”

¿'The Body’ está basada en una historia real? Esto dijeron las creadoras de la serie de Netflix

Matt Damon habló sobre su papel en La Odisea: “Fue el llamado que había estado esperando toda mi vida”

Robert Pattinson celebra su nombramiento como el nuevo James Bond: “Es un sueño hecho realidad”

MUNDO

En medio de las protestas, Francia prohíbe temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales

En medio de las protestas, Francia prohíbe temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales

¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin y agregó: “Tal vez me reúna con Kim Jong-un también”

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate