Economía

Toyota develó la incógnita: cuál va a ser el primer vehículo híbrido fabricado en la Argentina

En una reunión con el presidente Javier Milei, los más altos funcionarios de la marca japonesa confirmaron el programa industrial que implicará una inversión de más de USD 1.300 millones

Una camioneta Toyota Tacoma de color naranja sobre una plataforma de exhibición junto a letreros luminosos con el nombre del modelo
Toyota Argentina fabricará una nueva pickup mediana en Zárate. Se trata de la Tacoma HEV (Híbrida), en un programa industrial que representa una inversión de más de USD 1.300 millones hasta 2030.
Guardar

Tal como había anticipado Infobae, este lunes, en una reunión en Casa Rosada con el presidente Javier Milei, el directorio de los más altos funcionarios de Toyota confirmó que el nuevo proyecto industrial anunciado por la automotriz japonesa en septiembre será una planta completamente nueva que se emplazará en Zárate y en el que se fabricará la pickup Toyota Tacoma híbrida.

En la reunión, Yoichi Miyazaki, Executive Vice President de Toyota Motor Corporation, presentó el proyecto a Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo hizo junto con Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

PUBLICIDAD

El proyecto se enmarca en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y representa una inversión de más de USD 1.300 millones para la construcción de una nueva planta destinada a la producción de vehículos electrificados.

Según informó la marca en su comuniado de prensa, se prevé que la nueva instalación comience a operar en 2030, con la producción del modelo híbrido de la pick up mediana Toyota Tacoma, un vehículo que actualmente se produce únicamente en México y Estados Unidos, para distribución exclusiva en los mercados de América del Norte.

Personas en trajes sentadas alrededor de una mesa larga en un despacho formal, con una motosierra decorativa apoyada en primer plano
Javier Milei encabeza una reunión en la Casa Rosada con directivos de Toyota para la presentación de un proyecto industrial bajo el régimen de inversiones. (Toyota Argentina)

La llegada de Tacoma a Argentina implica la expansión de la cobertura de este modelo -que es levemente más voluminoso que la actual Toyota Hilux- a toda la región.

PUBLICIDAD

En la comunicación oficial, la marca anunció que esta inversión también contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales, así como de nuevas capacidades vinculadas al futuro de la movilidad en América Latina.

Las voces de Toyota

“Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro”, afirmó Miyazaki.

A su vez, Chang remarcó: “Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe. A través de la integración de las capacidades de Argentina, Brasil y nuestros distribuidores en toda la región, podemos seguir desarrollando una oferta de vehículos más competitiva, resiliente y centrada en las necesidades de nuestros clientes”.

Y finalmente, Salinas aseguró que el proyecto “refleja la confianza de Toyota en Argentina y en las capacidades que se han desarrollado en Zárate durante casi tres décadas”. “Refuerza nuestro compromiso de largo plazo con la generación de valor en toda nuestra cadena de valor, incluyendo a nuestros proveedores, la red de concesionarios y las comunidades donde operamos”, dijo el presidente de Toyota Argentina", planteó el número 1 en la Argentina.

Hombres vestidos con traje y una mujer con saco estampado se saludan con un apretón de manos en un salón con cuadros en las paredes
Javier Milei y funcionarios reciben a directivos de Toyota durante la presentación del proyecto para una nueva planta industrial en Zárate. (Toyota Argentina)

“A través del desarrollo de nuevas capacidades en toda esta red, buscamos fortalecer la competitividad industrial de Argentina y consolidar su posición como centro de producción y exportación”, complementó el ejecutivo tras el encuentro con las máximas autoridades del Gobierno nacional este mediodía.

El anuncio ya se había hecho cuando el Gobierno informó la aprobación del programa industrial para aplicar al RIGI, pero debió aguardar el circuito de procesos internos de aprobación para poder darse a conocer oficialmente.

Paralelamente con este anuncio de inversión con miras a su puesta en funcionamiento para 2030, Toyota iniciará la producción de la nueva generación de su actual pick up mediana Hilux en la actual planta de Zárate este próximo 4 de diciembre, y hará el lanzamiento comercial del vehículo el 12 de diciembre.

La nueva Hilux, además de un rediseño total en su aspecto interior, incorporará la electrificación en dos de sus versiones, con una pickup Mild-Hybrid y otra 100% eléctrica.

Temas Relacionados

industria automotrizautos nacionalesToyota ArgentinaToyota TacomaRIGIúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El trono del cultivo estrella de Argentina tiene nuevo inquilino: Los Grobo cedió su negocio al ‘Rey de la soja’ brasileño

Amaggi se quedó con las 15 plantas de acopio, casi 100 empleados y la operación comercial de la empresa concursada. El acuerdo, por dos años, abre la puerta a un rol más profundo del gigante brasileño en la reestructuración

El trono del cultivo estrella de Argentina tiene nuevo inquilino: Los Grobo cedió su negocio al ‘Rey de la soja’ brasileño

En octubre, el Gobierno volvió a conseguir un superávit financiero

El Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado positivo de $1,5 billones luego del pago de los intereses de la deuda. Qué pasó con el gasto y cómo está respecto a la meta con el FMI

En octubre, el Gobierno volvió a conseguir un superávit financiero

Cae el real brasileño a semanas del inicio de la temporada de veraneo: cómo beneficia a los turistas argentinos

La divisa del país vecino se desplomó casi 2% frente a la estadounidense, mientras se amplía la conectividad aérea hacia sus playas con 1,6 millones de plazas previstas entre diciembre y marzo

Cae el real brasileño a semanas del inicio de la temporada de veraneo: cómo beneficia a los turistas argentinos

El cierre de empresas no da tregua: las provincias más afectadas y los sectores que lideran las pérdidas

La cantidad de empleadores privados cayó 6,3% desde noviembre de 2023, aunque el retroceso mostró fuertes diferencias entre las jurisdicciones del país

El cierre de empresas no da tregua: las provincias más afectadas y los sectores que lideran las pérdidas

Morgan Stanley advierte que la demanda de dólares previa a las elecciones podría frenar la baja de la inflación

Para el gigante de Wall Street, la dolarización que se intensificará antes de los comicios podría presionar al peso y complicar la baja de los precios

Morgan Stanley advierte que la demanda de dólares previa a las elecciones podría frenar la baja de la inflación

DEPORTES

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

Batalla contra el cuerpo arbitral y ocho jugadores detenidos: el video del escándalo en un partido del Torneo Regional

Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

Los escandalosos dardos de la madre de Cristiano Ronaldo contra la selección de Portugal y los jugadores: la reacción del técnico

El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

TELESHOW

Moria Casán mostró en vivo un mensaje privado que recibió de la China Suárez: “Lo tengo acá”

Moria Casán mostró en vivo un mensaje privado que recibió de la China Suárez: “Lo tengo acá”

Alejandro Ros, el diseñador de tapas icónicas de Soda Stereo y Fito Páez, explicó cómo convierte el arte en imágenes

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

INFOBAE AMÉRICA

Desde granadas hasta fusiles: el arsenal que localizó la policía en operativos contra los taxis pirata en la Ciudad de Guatemala

Desde granadas hasta fusiles: el arsenal que localizó la policía en operativos contra los taxis pirata en la Ciudad de Guatemala

Gobierno de El Salvador reafirma que retirará sus tropas de Haití tras recuperar a cuatro aerotécnicos

Honduras eleva a 44 los casos de connacionales vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Glenn Close y Ridley Scott recibieron el Oscar honorífico por sus trayectorias

Préstamos, intimidación y homicidios: las sospechas detrás de dos crímenes en Nicaragua