Toyota develó la incógnita: cuál va a ser el primer vehículo híbrido fabricado en la Argentina

Toyota Argentina fabricará una nueva pickup mediana en Zárate. Se trata de la Tacoma HEV (Híbrida), en un programa industrial que representa una inversión de más de USD 1.300 millones hasta 2030.

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Tal como había anticipado Infobae, este lunes, en una reunión en Casa Rosada con el presidente Javier Milei, el directorio de los más altos funcionarios de Toyota confirmó que el nuevo proyecto industrial anunciado por la automotriz japonesa en septiembre será una planta completamente nueva que se emplazará en Zárate y en el que se fabricará la pickup Toyota Tacoma híbrida.

En la reunión, Yoichi Miyazaki, Executive Vice President de Toyota Motor Corporation, presentó el proyecto a Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo hizo junto con Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

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El proyecto se enmarca en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y representa una inversión de más de USD 1.300 millones para la construcción de una nueva planta destinada a la producción de vehículos electrificados.

Según informó la marca en su comuniado de prensa, se prevé que la nueva instalación comience a operar en 2030, con la producción del modelo híbrido de la pick up mediana Toyota Tacoma, un vehículo que actualmente se produce únicamente en México y Estados Unidos, para distribución exclusiva en los mercados de América del Norte.

Javier Milei encabeza una reunión en la Casa Rosada con directivos de Toyota para la presentación de un proyecto industrial bajo el régimen de inversiones. (Toyota Argentina)

La llegada de Tacoma a Argentina implica la expansión de la cobertura de este modelo -que es levemente más voluminoso que la actual Toyota Hilux- a toda la región.

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En la comunicación oficial, la marca anunció que esta inversión también contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales, así como de nuevas capacidades vinculadas al futuro de la movilidad en América Latina.

Las voces de Toyota

“Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro”, afirmó Miyazaki.

A su vez, Chang remarcó: “Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe. A través de la integración de las capacidades de Argentina, Brasil y nuestros distribuidores en toda la región, podemos seguir desarrollando una oferta de vehículos más competitiva, resiliente y centrada en las necesidades de nuestros clientes”.

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Y finalmente, Salinas aseguró que el proyecto “refleja la confianza de Toyota en Argentina y en las capacidades que se han desarrollado en Zárate durante casi tres décadas”. “Refuerza nuestro compromiso de largo plazo con la generación de valor en toda nuestra cadena de valor, incluyendo a nuestros proveedores, la red de concesionarios y las comunidades donde operamos”, dijo el presidente de Toyota Argentina", planteó el número 1 en la Argentina.

Javier Milei y funcionarios reciben a directivos de Toyota durante la presentación del proyecto para una nueva planta industrial en Zárate. (Toyota Argentina)

“A través del desarrollo de nuevas capacidades en toda esta red, buscamos fortalecer la competitividad industrial de Argentina y consolidar su posición como centro de producción y exportación”, complementó el ejecutivo tras el encuentro con las máximas autoridades del Gobierno nacional este mediodía.

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El anuncio ya se había hecho cuando el Gobierno informó la aprobación del programa industrial para aplicar al RIGI, pero debió aguardar el circuito de procesos internos de aprobación para poder darse a conocer oficialmente.

Paralelamente con este anuncio de inversión con miras a su puesta en funcionamiento para 2030, Toyota iniciará la producción de la nueva generación de su actual pick up mediana Hilux en la actual planta de Zárate este próximo 4 de diciembre, y hará el lanzamiento comercial del vehículo el 12 de diciembre.

La nueva Hilux, además de un rediseño total en su aspecto interior, incorporará la electrificación en dos de sus versiones, con una pickup Mild-Hybrid y otra 100% eléctrica.

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