Quiénes serán parte de la cumbre anti Milei en San Fernando: el PJ mostrará una influyente confluencia de actores

Una importante convocatoria del peronismo tendrá lugar mañana en San Fernando, a partir de las 18:30

Guardar

La cumbre peronista que tendrá lugar mañana en el Teatro Otamendi, ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, contará con nombres propios de peso dentro del universo justicialista. Dirigentes con preponderancia por su poder de influencia, su representación electoral, su capacidad de articulación o su presencia territorial. En el encuentro, que será a partir de las 18:30, se configurará una foto política de alto impacto.

El acto, que en lo formal será por el Día de la Militancia, hará que confluyan distintas terminales peronistas. Irán representantes del Frente Renovador, el PJ Federal, La Liga de Intendentes y la CGT. También habrá actores sueltos que han levantado el perfil en los últimos meses, con la intención manifiesta de ser protagonistas principales en el armado de listas del año que viene.

PUBLICIDAD

Uno de los principales articuladores del armado es Sergio Massa. En su equipo avisaron que va a estar en Brasil, por un encuentro con asesores del presidente, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y que no está definido que llegue. En el flamante armado político creen que el ex ministro será de la partida, ya que es uno de los promotores de la construcción ant

.i Milei.

Sergio Massa tiene reuniones en Brasil con asesores de Lula Da Silva, pero se prevé que esté presente en San Fernando

Uno de los sectores que tendrá una representación voluminosa es el PJ Federal, que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. Ellos cuatro estarán presentes. De ese esquema también serán de la partida los diputados Kelly Olmos (CABA), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Hilda “Beba” Soria (La Rioja), Marianela Marckey (Entre Ríos), Juan Pablo Luque (Chubut) y Emir Félix (Mendoza). Luque es precandidato a gobernador en la provincia patagónica y Félix renovó su mandato en el PJ mendocino y es una de las figuras del peronismo cuyano.

PUBLICIDAD

Otro sector importante será el de La Liga de Intendentes. De ese espacio irán Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón “Gato” Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Nicolás Mantegazza (San Vicente). El grupo, del que también forma parte Achával (Pilar), fue formado en forma equidistante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora, con el objetivo de tener una identidad y una representación distinta en la organización del peronismo de cara al proceso electoral.

Habrá también varios representantes del Frente Renovador, como Diego Giuliano, Cecilia Moreau, Jimena López, Sebastián Galmarini, Sabrina Selva y Ramiro Gutiérrez. Todos son parte del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. También es parte del massismo el anfitrión de la jornada, el intendente de San Fernando, Juan Andriotti. Algunos otros legisladores que estarán presentes son el formoseño Luis Basterra, el chaqueño Aldo Leiva y el jujeño Guillermo Snopeck.

PUBLICIDAD

El PJ Federal serán uno de los sectores que más representantes tenga en el acto que se llevará a cabo mañana por el Día de la Militancia (Maximiliano Luna)

Por fuera de los esquemas, y después de compartir un acto en Lobos, estarán el senador sanjuanino Sergio Uñac y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quienes trabajan en conjunto desde hace algunos meses. El primero con la intención de ser candidato a presidente y el segundo con la vocación de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

De la partida serán otros cinco senadores nacionales. El santiagueño Gerardo Zamora que, dentro del peronismo, aparece en la nómina de posibles candidatos a la presidencia; el santafesino Marcelo Lewandowski; el tucumano Juan Manzur, que tiene en sus planes volver a ser candidato a gobernador de su provincia frente al actual mandatario, Osvaldo Jaldo; el entrerriano Adán Bhal y el rionegrino Martín Soria.

PUBLICIDAD

También de Río Negro, pero de una vertiente opositora al ex ministro de Justicia, estará Pedro Pessati, actual compañero de fórmula del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Una dirigente por fuera de las tribus justicialistas que ya avisó que estará es la cordobesa Natalia De la Sota. En esa misma línea se inscribe también la presencia de Miguel Pichetto, que volvió al armado peronista después de su paso por Juntos por el Cambio.

Jorge Sola y Christian Jerónimo, co secretarios generales de la CGT, estarán en el acto de San Fernando

Otros representantes del interior de peso son los santafesinos Juan Monteverde y Karen Tepp, de Ciudad Futura. El primero es el candidato a intendente de Rosario del peronismo unido y la segunda fue la cabeza de la última lista de diputados nacionales en la provincia. Ambos de buen vinculo con Massa y el kirchnerismo.

PUBLICIDAD

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, será otro de los que esté mañana. Es una aparición relevante la del jefe comunal de la capital catamarqueña, ya que es el candidato puesto para competir por la gobernación el año que viene, y está en el medio de una sociedad que tiene al actual mandatario, Raúl Jalil, y a la senadora nacional Lucía Corpacci, como principales exponentes.

Ya confirmó presencia también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El “Gitano” es uno de los promotores de la unidad justicialista y un articulador en el interior que tiene buen vínculo con todos los sectores. Desde Kicillof a Massa, pasando por Máximo Kirchner y la mesa principal del PJ Federal. Junto a él estará su compañera de fórmula, Teresita Madera.

PUBLICIDAD

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, será de la partida este martes (Juliana Torres)

En el acto habrá representación sindical. Estarán dos de los tres secretarios generales que tiene la CGT: Jorge Sola y Christian Jerónimo. También estarán Omar Plaini, del sindicato de Canillitas, y Carlos Acuña, representante de los playeros de la estaciones de servicio.

Si bien Máximo Kirchner no será parte del evento, porque viaja a La Pampa para compartir un acto con el gobernador local, Sergio Ziliotto, desde el cristinismo le confirmaron a Infobae que habrá representantes del sector de Cristina Kirchner en San Fernando. Una muestra más de la buena relación que hay entre la ex presidenta y los integrantes de las distintas vertientes que dirán presente en el teatro.

PUBLICIDAD

Diametralmente opuesta es la situación del armado político de Axel Kicillof. En La Plata avisaron a este medio que no fue invitado nadie que pertenezca al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Tampoco habrá representantes del radicalismo, ni de los denominados “libertarios blue”, que este año empezaron a trabajar, en forma visible, mucho más cerca del peronismo.

En San Fernando habrá varios representantes de La Liga de Intendentes

En definitiva, confluirán actores de distintos sectores del peronismo. Algunos que son parte de armados sólidos y otros que son referentes en sus provincias, y divisan en esta confluencia un vector central de la construcción de una alternativa a Javier Milei. Ese, sin dudas, será el paraguas protector donde se cobijen todos.

PUBLICIDAD

El acto tendrá una gran relevancia dentro de la vida política del peronismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el año electoral está cada vez más cerca y que hay una división bien marcada respecto a las tribus que se mueven dentro del ecosistema justicialista. Por momentos, la unidad del peronismo parece dejar de ser una utopía. La continuidad o no de las PASO, definirá cómo se terminará de definir los candidatos del principal partido opositor.