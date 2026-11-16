Crimen y Justicia

“Necesito sacarlo del juego”: un exconvicto denunció que le ofrecieron 50 mil dólares para matar al intendente de Berazategui

El hombre, ahora un comerciante de 44 años, aseguró que un conocido se presentó en su casa con fajos de dólares y una pistola. Según su denuncia, también le prometió un cargo político a cambio de cometer el crimen. La Policía allanó una vivienda y secuestró un arma y municiones

Investigan un atentado contra la vida del intendente Carlos Balor
Carlos Balor es intendente de Berazategui desde finales de noviembre de 2025. Asumió tras el fallecimiento de Juan José Mussi
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Un comerciante de 44 años denunció ante la Policía que un hombre al que conoce desde hace más de dos décadas le ofreció 50 mil dólares para asesinar al intendente de Berazategui, Carlos “Turco” Balor. Según su declaración, el sospechoso se presentó en su casa, le mostró varios fajos de billetes y una pistola, y le propuso cometer el crimen a cambio de dinero y un futuro cargo político. La denuncia derivó en una investigación judicial y en el allanamiento de una vivienda, donde secuestraron un arma de fuego y municiones de distintos calibres.

El episodio denunciado ocurrió a mediados de septiembre pasado, aunque recién fue puesto en conocimiento de las autoridades el 3 de noviembre. De acuerdo con la declaración policial a la que accedió Infobae, el acusado fue identificado como Roberto Chorne, un vecino de Berazategui de 60 años que, según el denunciante, había pintado paredes del distrito proclamándose intendente.

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El comerciante, propietario de una parrilla, contó que conoce a Chorne desde hace más de 20 años y que mantenían un trato cordial. Incluso, señaló que el hombre frecuentaba su negocio.

Tras la denuncia, la Policía allanó una vivienda en el centro de Berazategui y secuestró una pistola Bersa Thunder y municiones de distintos calibres

Según consta en la denuncia, a mediados de septiembre Chorne llegó a su domicilio a bordo de un Mercedes Benz beige de alta gama. Una vez dentro de la vivienda, le exhibió cinco fajos de billetes de dólares estadounidenses, que representarían unos 50 mil dólares, y una pistola Bersa Thunder Mini con una funda negra.

Fue entonces cuando le hizo una primera propuesta: “¿Harías un laburo en San Miguel o Palomar, para apagarle la luz a uno?”.

El comerciante aseguró que rechazó el ofrecimiento, pero Chorne insistió con otro objetivo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?”, en referencia al intendente Carlos Balor.

Ante una nueva negativa, el sospechoso le habría manifestado: “Necesito sacarlo del juego al ‘Turco’ Valor. Después te doy un gabinete”.

El denunciante volvió a rechazar la propuesta y el hombre se retiró de la vivienda.

Investigan un atentado contra la vida del intendente Carlos Balor
La caja con 50 proyectiles calibre .22 y la pistola Bersa modelo Thunder

Durante su declaración, el hombre explicó que estuvo privado de su libertad tiempo atrás y que Chorne conocía sus antecedentes. Según su interpretación, ese habría sido el motivo por el cual lo buscó para hacerle el ofrecimiento.

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También aclaró ante los investigadores que la expresión “apagar la luz” significa, en la jerga delictiva, quitarle la vida a una persona.

Al ser consultado sobre la existencia de posibles testigos, respondió que no había nadie más presente durante el encuentro, ya que vive solo.

El allanamiento y el secuestro del arma

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El material incautado en el allanamiento al domicilio de Roberto Chorne

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 descentralizada de Berazategui inició una investigación, caratulada como “Averiguación de ilícito”.

El viernes 13 de noviembre, por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de Berazategui, efectivos de la Comisaría 1ª realizaron un allanamiento en un departamento ubicado sobre la calle 147, con el objetivo de secuestrar armas de fuego y un teléfono celular vinculados al sospechoso.

Al ingresar al inmueble, los policías identificaron a una mujer de 59 años, señalada como esposa de Chorne, y a un joven de 21, identificado como su hijo.

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La Bersa sobre una cajonera

Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros. También incautaron otro cargador con 11 municiones calibre .40, una caja con 50 proyectiles calibre .22 y un estuche azul para el transporte de un arma Bersa modelo TPR 40.

Hasta el momento, no se informaron detenciones en el marco de la causa.

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