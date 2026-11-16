Los escandalosos dardos de la madre de Cristiano Ronaldo contra la selección de Portugal y los jugadores: la reacción del técnico

El diálogo con los medios tuvo lugar en la asociación Leões de Portugal, tras el retiro del delantero del combinado nacional

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El acto estaba pensado para reconocer a Dolores Aveiro con el nombre de un centro de día en el estadio José Alvalade. Terminó siendo otra escena del culebrón que rodea la salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa. La madre del delantero aprovechó los micrófonos de SIC Noticias para declarar que se alegró de la goleada que sufrió Portugal ante Dinamarca —1-4 en Braga— y que la derrota estaba “bien merecida” por el trato que, a su juicio, recibió su hijo en sus últimos meses con el combinado nacional.

“Claro que estoy triste, porque lo han engañado. No lo han respetado, ni siquiera sus compañeros. Estoy triste por mi hijo, pero me alegro de que Portugal perdiera; se lo tienen merecido”, dijo Aveiro en declaraciones recogidas por SIC Noticias.

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La derrota ante los daneses no fue una más. Era el primer partido de la selección tras el retiro de histórico capitán, una noche concebida como una suerte de despedida pública que terminó convirtiéndose en la peor caída de Portugal en casa en un partido oficial y en el primer traspié del técnico Jorge Jesus al frente del equipo. Pese al resultado, el seleccionado luso sigue como líder de su grupo en la UEFA Nations League y ya tiene los cuartos de final asegurados.

El homenaje tampoco alcanzó para calmar a la familia

Aveiro también cuestionó el reconocimiento que la Federación Portuguesa de Fútbol organizó en honor a su hijo. “Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia”, afirmó. Y agregó que el único homenaje verdadero al delantero lo hará el Sporting, porque “allí es donde lo valoran”. Cuando un periodista le preguntó por su relación con Jorge Jesus, respondió con ironía: “La misma que tengo con usted”.

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La madre del astro del Al-Nassr habló durante el acto en que el Centro de Día de los Leones de Portugal pasó a llevar su nombre. Una de las hermanas de Ronaldo, Elma Aveiro, intentó evitar que el tema derivara hacia la selección, pero Dolores no se guardó nada.

Sus declaraciones llegaron semanas después de un conflicto que marcó el final de una era. A fines de septiembre, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección sin autorización, molesto por haber perdido su lugar en el once titular. Según su propio relato —publicado días después en sus redes sociales— Jesus había acordado con él que no jugaría ante Noruega para preservar su estado físico. Sin embargo, en el partido ante los noruegos, el técnico le pidió que calentara desde el entretiempo y finalmente no lo hizo ingresar. “El técnico me había dado su palabra. Todos saben el resto”, escribió Ronaldo. Para él, fue la segunda vez que el entrenador incumplía lo prometido.

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La Federación Portuguesa de Fútbol le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. Aunque Ronaldo se disculpó con sus compañeros de equipo y expresó su deseo de continuar, no lo hizo con Jesus. El 5 de noviembre anunció su retiro de la selección a través de un video en redes sociales, después de 234 partidos y 146 goles —ambos récords en el fútbol masculino—, y de 23 años vistiendo la camiseta portuguesa desde su debut en agosto de 2003.

Jesus prefirió no entrar en el juego

La respuesta del seleccionador ante la prensa fue calculada. “¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones”, dijo Jesus en declaraciones a RTP. Más tarde, ante SportTV, insistió en la misma línea: “¿Ruido? Es cierto, pero una madre es una madre y solo puedo respetarla. Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos”.

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El técnico de 72 años intentó no avivar el fuego y describió a Aveiro como “un ejemplo de madre”, para quien ese tipo de comentarios son “algo natural y normal”. “Cris es una leyenda del fútbol portugués, nunca vamos a poder olvidarlo”, repitió, como lo ha hecho en cada rueda de prensa desde que estalló la crisis.

Jesus también lamentó que el 70% de las preguntas girara en torno a individuos y al resultado ante Dinamarca, en lugar de destacar que Portugal ya está clasificado para cuartos y a un punto de cerrar el grupo como primero. “Todo eso también es real, pero nos centramos siempre en lo negativo”, señaló el seleccionador.

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Dentro del vestuario, el mediocampista Rúben Neves también pidió pasar página: “Cristiano puso el punto final con un comunicado cuando terminó su participación en la selección. Agradecemos todo lo que hizo por la selección y por Portugal, pero ya ha terminado”. Sobre el ruido externo, fue directo: “Ese ruido no nos afecta dentro del grupo. Nos gustaría que las cosas se tranquilizaran, pero siempre que venimos a una rueda de prensa se nos vuelve a preguntar por lo mismo”.

Portugal se prepara ahora para visitar Cardiff y enfrentar a Gales este martes por la Nations League.