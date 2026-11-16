Tecno

Ver Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre: los riesgos al buscar partidos gratis

Seguir la UEFA Nations League desde páginas piratas expone a los fanáticos a robos de contraseñas, malware y fraudes

Composición con jugadores de Alemania a la izquierda, Frenkie de Jong de Países Bajos a la derecha y un icono de balón en el centro
Las transmisiones ilegales aumentan el peligro de ser víctima de ataques que atentan la seguridad digital de los usuarios. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Buscar partidos de la UEFA Nations League como Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre puede exponer a los usuarios a programas maliciosos, fraudes y robo de información personal.

La gratuidad de estas transmisiones suele atraer a quienes quieren evitar una suscripción o no tienen acceso a la señal oficial, pero el acceso a sitios no autorizados puede tener consecuencias para los dispositivos y las cuentas digitales.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que las plataformas que distribuyen contenidos pirateados representan un riesgo concreto para la ciberseguridad.

Los peligros no se limitan a la mala calidad de la transmisión, los cortes o la publicidad invasiva: pueden afectar datos bancarios, contraseñas, archivos personales y redes domésticas o laborales.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Los portales piratas tienen ventanas emergentes que dirigen a sitios peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede al ingresar a una web pirata

Los portales que ofrecen partidos sin autorización suelen utilizar ventanas emergentes, redirecciones y enlaces que prometen iniciar la transmisión. Algunos de esos recursos buscan que el visitante descargue archivos, extensiones para el navegador o supuestos reproductores necesarios para acceder al encuentro.

Antes de reproducir un partido conviene considerar que una página de este tipo puede pedir permisos innecesarios, como acceso a las notificaciones o a las descargas. Puede dirigir al usuario a formularios ajenos a la transmisión, con avisos sobre premios, alertas falsas de virus o pedidos de actualización del dispositivo.

PUBLICIDAD

Cómo un malware puede infectar el dispositivo

Interpol señala que numerosos sitios y redes de intercambio de archivos entre pares, conocidas como P2P, pueden alojar malware o virus. El programa dañino puede instalarse después de una descarga engañosa o tras hacer clic en un anuncio que aparenta ser parte del reproductor.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un malware puede infectar el dispositivo y producir errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El malware puede afectar el funcionamiento de computadoras, teléfonos, tabletas y televisores conectados. En algunos casos, busca obtener documentos, fotografías, claves de acceso o información de sesiones abiertas.

Si el dispositivo forma parte de una red doméstica o laboral, la amenaza puede extenderse a otros dispositivos conectados a esa misma red.

Por qué están expuestas las contraseñas y los datos bancarios

Las transmisiones ilegales pueden funcionar como una vía para obtener información confidencial. Un sitio puede simular un registro gratuito, solicitar una dirección de correo o pedir que el usuario inicie sesión con una cuenta de redes sociales. Esos datos pueden quedar expuestos si la página no cuenta con medidas de seguridad adecuadas.

Vista cenital de dos manos sobre una mesa de madera que sostienen un teléfono celular negro y una tarjeta de crédito.
No se deben dar datos de tarjetas de crédito en apps ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando el portal exige números de tarjeta, datos bancarios o una suscripción de bajo costo para “desbloquear” la señal. Interpol advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraude con tarjetas y otras estafas financieras.

Qué riesgo tiene recurrir a los servidores proxy para evitar estos peligros

Algunos usuarios recurren a servidores proxy o servicios que prometen ocultar la ubicación para acceder a transmisiones restringidas. Estas herramientas no garantizan seguridad y pueden añadir riesgos si sus operadores no son confiables o si registran información sobre la navegación.

Asimismo, Interpol alerta que quienes se suscriben a ciertos servicios de este tipo afrontan riesgos jurídicos y técnicos. Algunos servidores proxy pudieron haber sido utilizados antes en ataques informáticos, entre ellos acciones de denegación de servicio distribuida.

Un joven latinoamericano de espaldas sentado en un escritorio, viendo un partido de fútbol en vivo en su laptop. Sobre el escritorio hay una lámpara, una taza y audífonos.
Se debe usar opciones que tengan derechos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles señales ayudan a reconocer una plataforma pirata

Una señal frecuente es la oferta de una gran cantidad de eventos deportivos, películas, series y canales pagos sin costo o por un precio muy inferior al habitual.

Deben despertar sospecha los dominios que cambian con frecuencia, los errores de redacción, los botones de reproducción duplicados y la ausencia de información clara sobre la empresa responsable.

Los titulares de derechos ofrecen sus contenidos en territorios determinados y mediante operadores identificables. Para verificar una transmisión, es clave consultar los sitios oficiales de la competición, de los clubes, de las federaciones o de las plataformas que poseen licencias.

Temas Relacionados

Alemania vs Países BajosFútbol LibrePartidosUEFA Nations LeagueMalwareTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laboratorio de Ghana hizo que su IA diseñara más de 6.000 posibles toxinas tras quitarle las barreras de seguridad

Su fundador pide controles a las empresas que fabrican ADN por encargo y advierten sobre armas biológicas

Laboratorio de Ghana hizo que su IA diseñara más de 6.000 posibles toxinas tras quitarle las barreras de seguridad

Drones de reparto de Amazon llegarán a unas 500 ciudades y afectarían a personas con estrés postraumático

Médicos que atendieron a víctimas en Ucrania y Gaza describen una fobia al zumbido

Drones de reparto de Amazon llegarán a unas 500 ciudades y afectarían a personas con estrés postraumático

Cómo se creó GTA VI: los detalles del videojuego que demandó más de una década de trabajo y alrededor de 5.000 empleados

Directivos de Rockstar Games explicaron a The Guardian las distintas etapas de la producción de la nueva entrega, desde las primeras decisiones creativas hasta los desafíos técnicos, narrativos y laborales que atravesó el estudio

Cómo se creó GTA VI: los detalles del videojuego que demandó más de una década de trabajo y alrededor de 5.000 empleados

Google Maps ya arma itinerarios de viaje con IA y los actualiza con el tránsito en tiempo real

El asistente conversacional de la aplicación llega a más de 30 países europeos. Busca turnos de belleza, mascotas, autos y reparaciones, por ahora solo en Estados Unidos

Google Maps ya arma itinerarios de viaje con IA y los actualiza con el tránsito en tiempo real

Estados Unidos nombrará “campeones nacionales” de la IA a Nvidia, OpenAI y Anthropic

La información fue confirmada por The Wall Street Journal. Las firmas elegidas tendrían trámites más rápidos para vender chips y modelos en el exterior, además de acceso a financiamiento del gobierno

Estados Unidos nombrará “campeones nacionales” de la IA a Nvidia, OpenAI y Anthropic

DEPORTES

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra

TELESHOW

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli volvió a enamorarse: las imágenes que oficializaron su noviazgo con Ágata Lescano

La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El cementerio cubano que colapsó entre olores, tumbas destruidas y restos desaparecidos

Vicepresidenta dominicana sobre Haití, en la Conferencia sobre Estado y Democracia: “La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente”

Empleada municipal desaparecida fue hallada sin vida, atada y envuelta en sábanas en Ciudad de Guatemala

Ecuador registró su menor producción petrolera del año pese al aumento de los precios internacionales del crudo