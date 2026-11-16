Ver Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre: los riesgos al buscar partidos gratis

Las transmisiones ilegales aumentan el peligro de ser víctima de ataques que atentan la seguridad digital de los usuarios. (Fotocomposición Infobae)

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Buscar partidos de la UEFA Nations League como Alemania vs Países Bajos en Fútbol Libre puede exponer a los usuarios a programas maliciosos, fraudes y robo de información personal.

La gratuidad de estas transmisiones suele atraer a quienes quieren evitar una suscripción o no tienen acceso a la señal oficial, pero el acceso a sitios no autorizados puede tener consecuencias para los dispositivos y las cuentas digitales.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que las plataformas que distribuyen contenidos pirateados representan un riesgo concreto para la ciberseguridad.

Los peligros no se limitan a la mala calidad de la transmisión, los cortes o la publicidad invasiva: pueden afectar datos bancarios, contraseñas, archivos personales y redes domésticas o laborales.

Los portales piratas tienen ventanas emergentes que dirigen a sitios peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede al ingresar a una web pirata

Los portales que ofrecen partidos sin autorización suelen utilizar ventanas emergentes, redirecciones y enlaces que prometen iniciar la transmisión. Algunos de esos recursos buscan que el visitante descargue archivos, extensiones para el navegador o supuestos reproductores necesarios para acceder al encuentro.

Antes de reproducir un partido conviene considerar que una página de este tipo puede pedir permisos innecesarios, como acceso a las notificaciones o a las descargas. Puede dirigir al usuario a formularios ajenos a la transmisión, con avisos sobre premios, alertas falsas de virus o pedidos de actualización del dispositivo.

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Cómo un malware puede infectar el dispositivo

Interpol señala que numerosos sitios y redes de intercambio de archivos entre pares, conocidas como P2P, pueden alojar malware o virus. El programa dañino puede instalarse después de una descarga engañosa o tras hacer clic en un anuncio que aparenta ser parte del reproductor.

Un malware puede infectar el dispositivo y producir errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El malware puede afectar el funcionamiento de computadoras, teléfonos, tabletas y televisores conectados. En algunos casos, busca obtener documentos, fotografías, claves de acceso o información de sesiones abiertas.

Si el dispositivo forma parte de una red doméstica o laboral, la amenaza puede extenderse a otros dispositivos conectados a esa misma red.

Por qué están expuestas las contraseñas y los datos bancarios

Las transmisiones ilegales pueden funcionar como una vía para obtener información confidencial. Un sitio puede simular un registro gratuito, solicitar una dirección de correo o pedir que el usuario inicie sesión con una cuenta de redes sociales. Esos datos pueden quedar expuestos si la página no cuenta con medidas de seguridad adecuadas.

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No se deben dar datos de tarjetas de crédito en apps ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta cuando el portal exige números de tarjeta, datos bancarios o una suscripción de bajo costo para “desbloquear” la señal. Interpol advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraude con tarjetas y otras estafas financieras.

Qué riesgo tiene recurrir a los servidores proxy para evitar estos peligros

Algunos usuarios recurren a servidores proxy o servicios que prometen ocultar la ubicación para acceder a transmisiones restringidas. Estas herramientas no garantizan seguridad y pueden añadir riesgos si sus operadores no son confiables o si registran información sobre la navegación.

Asimismo, Interpol alerta que quienes se suscriben a ciertos servicios de este tipo afrontan riesgos jurídicos y técnicos. Algunos servidores proxy pudieron haber sido utilizados antes en ataques informáticos, entre ellos acciones de denegación de servicio distribuida.

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Se debe usar opciones que tengan derechos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles señales ayudan a reconocer una plataforma pirata

Una señal frecuente es la oferta de una gran cantidad de eventos deportivos, películas, series y canales pagos sin costo o por un precio muy inferior al habitual.

Deben despertar sospecha los dominios que cambian con frecuencia, los errores de redacción, los botones de reproducción duplicados y la ausencia de información clara sobre la empresa responsable.

Los titulares de derechos ofrecen sus contenidos en territorios determinados y mediante operadores identificables. Para verificar una transmisión, es clave consultar los sitios oficiales de la competición, de los clubes, de las federaciones o de las plataformas que poseen licencias.