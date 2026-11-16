A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

Dino Sani, el histórico futbolista de Brasil y Boca Juniors que falleció el lunes 16 de noviembre (@CBF_Futebol)

Guardar

El exfutbolista Dino Sani murió este lunes a los 94 años: integró la selección de Brasil que conquistó el Mundial de Suecia 1958 y dejó su huella en Boca Juniors como jugador y entrenador. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó el fallecimiento del mediocampista nacido en San Pablo, cuya carrera incluyó títulos en Brasil, Italia y Uruguay.

“La CBF lamenta profundamente el fallecimiento de Dino Sani, integrante del equipo campeón mundial en 1958, que conquistó la primera estrella para Brasil. Dino Sani deja un legado de conquistas y una historia que será siempre recordada por el fútbol brasileño. Nuestra solidaridad a los familiares, amigos y admiradores. Descansa en paz, campeón”, escribió la CBF en su cuenta de X (antes Twitter).

PUBLICIDAD

El presidente de la CBF, Samir Xaud, lo despidió con un mensaje que recordó su condición de pionero entre los campeones mundiales brasileños: “Hemos perdido a uno de nuestros primeros campeones del mundo. Dino Sani grabó su nombre en la historia de la selección brasileña en 1958. Su nombre siempre estará entre los grandes de Brasil”.

El comunicado de la CBF sobre la muerte de Dino Sani (@CBF_Futebol)

Dino Sani tuvo un paso breve pero singular por Boca como futbolista. El mediocampista brasileño, campeón del mundo con Brasil en 1958, llegó en 1960 luego de una etapa destacada en São Paulo. Con la camiseta azul y oro disputó 14 partidos y convirtió cuatro goles, registros que resumen una estadía de apenas una temporada, sin títulos, antes de continuar su carrera en AC Milan de Italia.

PUBLICIDAD

Más de dos décadas después regresó a la Ribera como entrenador, en mayo de 1984, para reemplazar a Miguel Ángel López en un contexto deportivo e institucional muy delicado. Su ciclo se extendió hasta octubre de ese año y quedó atravesado por la gira internacional que Boca realizó para recaudar fondos: allí sufrió, entre otros resultados, la histórica derrota 9-1 ante Barcelona y protagonizó el insólito partido frente a Atlas en el que Hugo Gatti ingresó como delantero por falta de variantes.

Como DT del Xeneize, Sani dirigió 21 encuentros, con un balance de siete triunfos, seis empates y ocho derrotas: sus equipos marcaron 18 goles y recibieron 22, para una eficacia de 33,3%. No consiguió títulos y su último partido oficial fue la caída 2-1 ante Racing de Córdoba, el 7 de octubre de 1984.

PUBLICIDAD

Una semana antes de debutar, el 20 de mayo en el empate 0-0 ante Newell’s en Rosario por el Metropolitano, fue invitado al programa Todos los goles, antecedente de Fútbol de Primera. El ciclo televisivo exhibía los resúmenes de todos los partidos de Primera División y pedía al invitado que eligiera el mejor tanto del fin de semana. Sani sorprendió al seleccionar un gol en contra. La jugada había sido protagonizada por Marcelo Firpo, de Atlanta, durante la victoria de Vélez por 1-0 como visitante. Tras un córner, el defensor intentó despejar y envió la pelota a su propio arco.

Dino Sani vistió la camiseta de Boca Juniors entre 1960 y 1961. Con la casaca azul y oro disputó 14 partidos y convirtió cuatro goles (El Gráfico)

Sani fue titular en los dos primeros encuentros de Brasil en el Mundial de Suecia: el triunfo por 3-0 ante Austria y el empate sin goles frente a Inglaterra. El entrenador Vicente Feola lo eligió desde el inicio en ambos partidos. Una lesión muscular le impidió continuar en el certamen y Zito ocupó su lugar.

PUBLICIDAD

Brasil terminó el torneo con una victoria por 5-2 sobre Suecia en la final, que le entregó la primera de sus cinco Copas del Mundo. Además de aquella consagración, el mediocampista ganó la Copa Oswaldo Cruz de 1958, la Copa Bernardo O’Higgins de 1959 y la Copa Roca de 1960 con la selección brasileña. Con la camiseta nacional, disputó 24 encuentros, convirtió cuatro goles y registró 16 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Nacido el 23 de mayo de 1932 en una familia de origen italiano, Sani inició su carrera profesional en Palmeiras en 1950. Allí obtuvo el Campeonato Paulista antes de continuar su recorrido por otros clubes del estado de San Pablo. Su etapa en el Tricolor reunió 324 partidos y 113 goles, además del Campeonato Paulista de 1957. Había llegado al club en 1954, luego de sus pasos por XV de Jaú y Comercial-SP, y se convirtió en una de las figuras de los Brancos.

PUBLICIDAD

El mediocampista llegó a Boca Juniors en 1960 y permaneció hasta 1961. Ese paso por Argentina antecedió a su incorporación al AC Milan. En el equipo italiano consiguió dos de los principales títulos de su etapa como jugador: la Serie A de la temporada 1961-62 y la Copa de Europa de 1962-63, competición que actualmente se denomina UEFA Champions League.

Sani dirigió 21 encuentros a Boca Juniors, con un balance de siete triunfos, seis empates y ocho derrotas

Su carrera como futbolista concluyó en Corinthians, donde jugó entre 1965 y 1968. En ese período conquistó el Torneo Río-San Pablo de 1966. El club paulista también le dio su primera oportunidad como entrenador, entre 1969 y 1970. Más tarde dirigió a Internacional de Porto Alegre, donde ganó tres campeonatos estaduales consecutivos entre 1971 y 1973 y volvió a conquistar ese torneo en 1983. Sani también ocupó los bancos de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás y Ponte Preta. En Uruguay condujo a Peñarol a dos campeonatos nacionales consecutivos, en 1978 y 1979.

PUBLICIDAD

Boca volvió a contratarlo en 1984 para reemplazar al entrenador Miguel Ángel Zurdo López. Después de sus experiencias en Brasil, Uruguay y Boca, Sani también dirigió en Qatar y en Gremio. Su último trabajo como entrenador fue en el club de Porto Alegre, donde cerró su carrera en 1992.