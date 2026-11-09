Guía para cuidar un auto eléctrico: desde no sobrecargar la batería hasta la rotación de neumáticos

Los modelos eléctricos requieren de una toma de corriente para recuperar energía para un trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compra y venta de vehículos eléctricos gana espacio entre quienes buscan reducir el uso de combustible y aprovechar la energía eléctrica para sus traslados. Pero la elección de este tipo de modelo exige conocer sus particularidades de mantenimiento, desde la gestión de la batería hasta el estado de los neumáticos.

El cuidado de un auto eléctrico depende de hábitos de carga, revisiones periódicas y una conducción atenta. Aunque estos vehículos no requieren cambios de aceite de motor, cuentan con sistemas eléctricos, de refrigeración, frenos y rodado que necesitan controles según las pautas de cada fabricante.

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Por qué conviene evitar cargar la batería al 100% todos los días

Según fabricantes como Kia, la batería es el componente central de un vehículo eléctrico, porque almacena la energía necesaria para mover el motor.

Para los desplazamientos habituales, no siempre resulta necesario completar la carga. Mantenerla de forma constante en niveles máximos puede acelerar el desgaste de las celdas con el paso del tiempo.

Solo se sugiere cargar toda la batería del auto cuando se hará un viaje largo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia general, se debe procurar conservar la carga entre el 50% y el 80% durante la rutina diaria. El 100% puede reservarse para trayectos largos, siempre que el fabricante no indique otro criterio.

Además, conviene evitar que el nivel descienda con frecuencia por debajo del 20% o que el vehículo permanezca varios días descargado.

Dónde estacionar el auto para proteger el sistema eléctrico

Las temperaturas extremas influyen sobre la autonomía y el rendimiento de las baterías. El calor intenso puede elevar la exigencia sobre el sistema de refrigeración, mientras que el frío reduce temporalmente la capacidad disponible. Por ese motivo, una cochera o una zona cubierta pueden ayudar a moderar esos efectos.

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Se debe estacionar el auto en un lugar donde no sea alta la temperatura externa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manual del vehículo suele precisar las condiciones de uso y almacenamiento. Es clave respetar las revisiones del sistema térmico de la batería, que en varios modelos utiliza líquido refrigerante y circuitos específicos. Un control preventivo permite detectar pérdidas, fallas en mangueras o problemas en los componentes de enfriamiento.

Qué líquidos requiere un vehículo eléctrico

La ausencia de un motor de combustión elimina la necesidad de reemplazar aceite de motor, pero no implica que el auto quede libre de fluidos. El líquido refrigerante cumple una función clave porque ayuda a controlar la temperatura de la batería, el motor eléctrico y otros componentes vinculados al sistema de propulsión.

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Asimismo, requiere atención el líquido de frenos. El sistema debe conservar el nivel indicado y mantenerse libre de contaminación para asegurar una respuesta adecuada ante una frenada.

Pese a tener menos piezas, un auto eléctrico necesita un mantenimiento periódico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los intervalos de revisión o sustitución varían según el modelo, aunque algunos planes de mantenimiento contemplan renovarlo cada dos años. La referencia principal debe ser siempre el calendario establecido por el fabricante.

Cómo cuidar los frenos regenerativos del auto eléctrico

Los vehículos eléctricos usan frenado regenerativo, una tecnología que recupera parte de la energía durante la desaceleración y la devuelve a la batería. Esta función reduce el uso de las pastillas y los discos, así que esos elementos pueden durar más que en un vehículo convencional.

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Aun así, el sistema no prescinde de los frenos hidráulicos. Las pastillas, los discos, las pinzas y el líquido deben inspeccionarse en los plazos previstos.

Los neumáticos se deben rotar cada 8.000 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación urbana, la humedad, el estilo de manejo y los períodos prolongados sin utilizar el pedal pueden afectar el estado de estos componentes. Un taller autorizado puede comprobar el desgaste y reemplazar las piezas que lo requieran.

Cada cuánto se deben rotar los neumáticos del auto

La rotación permite distribuir el desgaste entre las cuatro ruedas y conservar una profundidad más uniforme en la banda de rodadura. En un auto eléctrico, este cuidado cobra atención por el peso adicional de la batería y por la entrega inmediata de torque, dos factores que pueden incidir en la duración de los neumáticos.

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Una pauta habitual contempla la rotación cada 8.000 a 10.000 kilómetros, aunque el plazo puede cambiar según el modelo, el tipo de tracción y las indicaciones del fabricante.

Sumado a alternar las posiciones de las ruedas, se debe controlar la presión, el equilibrio y la alineación. Una presión inadecuada afecta la autonomía, el agarre y el desgaste del neumático.