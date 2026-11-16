El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

El polémico informe que apunta por la poca frecuencia en la fábrica de Ferrari de Fred Vasseur (REUTERS/Jean Carniel)

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Ferrari continúa con una crisis interna que se acrecentó en la recta final de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El rendimiento irregular del monoplaza y las peleas en pista entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton aumentaron la presión sobre Frédéric Vasseur, director de la escudería desde 2023. En medio de los reflectores alrededor de su poder en las decisiones, se reveló un polémico informe que señaló que pasa poco tiempo en la fábrica de Maranello por su participación en diferentes empresas fuera del team italiano.

El portal italiano Fórmula Técnica lanzó un artículo en el que señaló que mantiene una relación tensa con Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari, y una presencia poco frecuente en la fábrica principal de la Scudería. “Se trata del compromiso/presencia poco asidua de Fred en la fábrica, ya que continuaría trabajando, directa e indirectamente, en otros asuntos que, en última instancia, lo distraerían de su actividad principal”, explicó el artículo firmado por el periodista Mariano Froldi.

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En este contexto, el medio señaló que la dedicación de Vasseur a “negocios externos” le restan tiempo al trabajo en Ferrari. El directivo tiene participación en cuatro proyectos empresariales de perfiles distintos: Spark Racing Technology (fundador y presidente del consejo), AOTech (fundador), SWI Group (líder del Comité de Deportes y Entretenimiento) y ART Grand Prix (cofundador). Las sociedades van desde la producción de vehículos eléctricos de competiciones, ingeniería aerodinámica a una escudería que compite en la Fórmula 2 y Fórmula 3.

Las disputas entre Leclerc y Hamilton aumentó las rispideses de la cúpula dirigencial de Ferrari (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ferrari nombró a Vasseur como director del equipo y director general de la Scuderia el 9 de enero de 2023, con la misión de recuperar la pelea por los campeonatos tras sustituir a Mattia Binotto. Sin embargo, la gestión todavía está condicionada por una sequía que se extiende desde el Mundial de Constructores de 2008 y el de Pilotos de 2007. Las victorias también fueron un punto adverso para el equipo: ganó solo una carrera en 2023, cinco en 2024, ninguna en 2025 y dos en 2026.

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Las últimas semanas quedaron marcadas por la convivencia entre Hamilton y Leclerc, que añade otra dimensión al desafío. Vasseur debe entregar un coche competitivo y gestionar a dos pilotos de primer nivel, que mantienen al equipo en el segundo puesto del Campeonato de Constructores.

El punto de quiebre se originó en el Gran Premio de México, cuando Hamilton y Leclerc volvieron a cruzarse en pista y el monegasco recibió una penalización. Vasseur consideró que aquella maniobra había sido una “falta de respeto” hacia los trabajadores de la escudería, según declaró a Canal+ el domingo por la noche.

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Desde que asumió en 2023, Ferrari solo logró ocho victorias en la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hamilton había expuesto públicamente su malestar antes de la reunión de urgencia que se llevó a cabo en el GP de Brasil. Durante la jornada de prensa en Interlagos, afirmó: “Realmente no me importa lo que piensen los demás sobre lo que he dicho. Soy muy transparente y digo lo que pienso en el momento”, según reprodujo Motorsport. Por decisión de Vasseur, Ferrari reunió a Hamilton y Leclerc para desactivar la tensión que dejó su incidente en México, una disputa que había provocado críticas internas.

El encuentro fue descrito por Hamilton como una conversación abierta entre ambos pilotos. “Todo está bien. Fred nos reunió. Fred estuvo genial en la reunión. Y luego simplemente nos dejó a Charles y a mí para que diéramos nuestros puntos de vista. Ambos tuvimos una conversación muy buena y abierta. Y ahora todo está bien. Seguiremos adelante”, señaló el británico.

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La reunión permitió recomponer la convivencia en Interlagos, donde los dos respetaron las órdenes de equipo y dejaron espacio suficiente en pista. La calma brasileña, sin embargo, se produjo en una carrera en la que Ferrari peleaba por posiciones de menor puntaje, sin una victoria ni un podio en juego. Esa diferencia alimenta las dudas sobre cómo responderán cuando vuelvan a disputar los primeros lugares en Las Vegas, Qatar o Abu Dhabi.