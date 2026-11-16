Deportes

El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

Fred Vasseur, líder de la escudería, quedó en el centro de las críticas por la difusión de su actividad por fuera del equipo, que impacta con el tiempo que trabaja en Maranello

El polémico informe que apunta por la poca frecuencia en la fábrica de Ferrari de Fred Vasseur (REUTERS/Jean Carniel)
El polémico informe que apunta por la poca frecuencia en la fábrica de Ferrari de Fred Vasseur (REUTERS/Jean Carniel)
Guardar

Ferrari continúa con una crisis interna que se acrecentó en la recta final de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El rendimiento irregular del monoplaza y las peleas en pista entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton aumentaron la presión sobre Frédéric Vasseur, director de la escudería desde 2023. En medio de los reflectores alrededor de su poder en las decisiones, se reveló un polémico informe que señaló que pasa poco tiempo en la fábrica de Maranello por su participación en diferentes empresas fuera del team italiano.

El portal italiano Fórmula Técnica lanzó un artículo en el que señaló que mantiene una relación tensa con Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari, y una presencia poco frecuente en la fábrica principal de la Scudería. “Se trata del compromiso/presencia poco asidua de Fred en la fábrica, ya que continuaría trabajando, directa e indirectamente, en otros asuntos que, en última instancia, lo distraerían de su actividad principal”, explicó el artículo firmado por el periodista Mariano Froldi.

PUBLICIDAD

En este contexto, el medio señaló que la dedicación de Vasseur a “negocios externos” le restan tiempo al trabajo en Ferrari. El directivo tiene participación en cuatro proyectos empresariales de perfiles distintos: Spark Racing Technology (fundador y presidente del consejo), AOTech (fundador), SWI Group (líder del Comité de Deportes y Entretenimiento) y ART Grand Prix (cofundador). Las sociedades van desde la producción de vehículos eléctricos de competiciones, ingeniería aerodinámica a una escudería que compite en la Fórmula 2 y Fórmula 3.

Las disputas entre Leclerc y Hamilton aumentó las rispideses de la cúpula dirigencial de Ferrari (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Las disputas entre Leclerc y Hamilton aumentó las rispideses de la cúpula dirigencial de Ferrari (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ferrari nombró a Vasseur como director del equipo y director general de la Scuderia el 9 de enero de 2023, con la misión de recuperar la pelea por los campeonatos tras sustituir a Mattia Binotto. Sin embargo, la gestión todavía está condicionada por una sequía que se extiende desde el Mundial de Constructores de 2008 y el de Pilotos de 2007. Las victorias también fueron un punto adverso para el equipo: ganó solo una carrera en 2023, cinco en 2024, ninguna en 2025 y dos en 2026.

PUBLICIDAD

Las últimas semanas quedaron marcadas por la convivencia entre Hamilton y Leclerc, que añade otra dimensión al desafío. Vasseur debe entregar un coche competitivo y gestionar a dos pilotos de primer nivel, que mantienen al equipo en el segundo puesto del Campeonato de Constructores.

El punto de quiebre se originó en el Gran Premio de México, cuando Hamilton y Leclerc volvieron a cruzarse en pista y el monegasco recibió una penalización. Vasseur consideró que aquella maniobra había sido una “falta de respeto” hacia los trabajadores de la escudería, según declaró a Canal+ el domingo por la noche.

Desde que asumió en 2023, Ferrari solo logró ocho victorias en la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)
Desde que asumió en 2023, Ferrari solo logró ocho victorias en la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hamilton había expuesto públicamente su malestar antes de la reunión de urgencia que se llevó a cabo en el GP de Brasil. Durante la jornada de prensa en Interlagos, afirmó: “Realmente no me importa lo que piensen los demás sobre lo que he dicho. Soy muy transparente y digo lo que pienso en el momento”, según reprodujo Motorsport. Por decisión de Vasseur, Ferrari reunió a Hamilton y Leclerc para desactivar la tensión que dejó su incidente en México, una disputa que había provocado críticas internas.

El encuentro fue descrito por Hamilton como una conversación abierta entre ambos pilotos. “Todo está bien. Fred nos reunió. Fred estuvo genial en la reunión. Y luego simplemente nos dejó a Charles y a mí para que diéramos nuestros puntos de vista. Ambos tuvimos una conversación muy buena y abierta. Y ahora todo está bien. Seguiremos adelante”, señaló el británico.

La reunión permitió recomponer la convivencia en Interlagos, donde los dos respetaron las órdenes de equipo y dejaron espacio suficiente en pista. La calma brasileña, sin embargo, se produjo en una carrera en la que Ferrari peleaba por posiciones de menor puntaje, sin una victoria ni un podio en juego. Esa diferencia alimenta las dudas sobre cómo responderán cuando vuelvan a disputar los primeros lugares en Las Vegas, Qatar o Abu Dhabi.

Temas Relacionados

Frédéric VasseurFerrariFórmula 1Charles LeclercLewis HamiltonF1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

La Confederación Brasileña confirmó la muerte del icónico jugador que integró el plantel que ganó el Mundial 1958. Vistió la casaca del Xeneize a principios de los 60 y fue el técnico en 1984

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

A través de un comunicado en sus redes sociales, Romelu Lukaku puso fin a su historia con la Selección de Bélgica después de más de 16 años

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

El cordobés derrotó al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en Barcelona y logró ganar el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Su último gran título había sido en Wimbledon 2019. En junio fue padre por primera vez

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

El argentino y el español vencieron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4 en su estreno en Turín. Buscan por primera vez conquistar el título del torneo que reúne a las ocho mejores parejas del año

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

Cristian Rompani, cronista que sigue al detalle todas las categorías formativas del fútbol argentino, habló con Infobae tras la tragedia que conmocionó al fútbol

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

MALDITOS NERDS

Microsoft confirma que Project Helix ejecutará juegos de PC sin abandonar el formato consola

Microsoft confirma que Project Helix ejecutará juegos de PC sin abandonar el formato consola

Son Studios fecha ‘Netcode Warriors’ para 2027 y anuncia su versión de PlayStation 5

El nuevo James Bond será Robert Pattinson y tendrá contrato por tres películas

‘Dune: Awakening’ deja de exigir internet para jugar en solitario tras el parche de Funcom

PlayStation 5 suma QSSR para mejorar la imagen de seis juegos de su catálogo

ENTRETENIMIENTO

Quién es RAYE, la cantante que iguala el récord de Beyoncé con 11 nominaciones a los Grammy 2027

Quién es RAYE, la cantante que iguala el récord de Beyoncé con 11 nominaciones a los Grammy 2027

Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond

"No hay nadie más merecedor": Lily Collins homenajea a su padre Phil Collins tras su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Qué hace diferente la crucifixión de Jesús en ‘The Chosen’ según el actor que lo interpreta

La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2027: Raye y Rosalía encabezan las candidaturas

INFOBAE AMÉRICA

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El cementerio cubano que colapsó entre olores, tumbas destruidas y restos desaparecidos

Vicepresidenta dominicana sobre Haití, en la Conferencia sobre Estado y Democracia: “La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente”

Empleada municipal desaparecida fue hallada sin vida, atada y envuelta en sábanas en Ciudad de Guatemala

Ecuador registró su menor producción petrolera del año pese al aumento de los precios internacionales del crudo