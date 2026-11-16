Estados Unidos prohíbe el ingreso de su personal a Zacapa e Izabal en Guatemala y recomienda sus ciudadanos evitar viajes

Personal militar fue enviado a Zacapa e Izabal como parte de la acciones para recuperar el orden público tras la declaratoria de Estado de Sitio. (REUTERS)

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a los departamentos de Zacapa e Izabal mientras esté vigente el estado de Sitio decretado por el Gobierno guatemalteco.

La medida excepcional tendrá una duración de 30 días y responde a la situación de seguridad en ambas zonas, donde varias personas han sido asesinadas, incluido el diputado Julio Portillo.

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La representación diplomática informó el domingo 15 de noviembre que el Gobierno estadounidense también prohibió los desplazamientos de su personal oficial hacia esos dos departamentos durante el período de aplicación de la medida.

La alerta indicó que el estado de Sitio busca reforzar la seguridad, proteger a la población y mantener el orden público. A la vez, advirtió que las restricciones dispuestas por las autoridades locales pueden afectar la circulación de personas y el desarrollo de actividades cotidianas.

El Gobierno de Guatemala informó que la medida entró en vigor este sábado con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público en ambos departamentos. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

El personal oficial de Estados Unidos no podrá ingresar a los departamentos

La sede diplomática señaló que los ciudadanos estadounidenses deben revisar las disposiciones oficiales de las autoridades guatemaltecas antes de planificar cualquier traslado hacia Zacapa o Izabal.

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“El personal del Gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido viajar a Zacapa e Izabal durante la vigencia del estado de emergencia”, indicó la Embajada en su comunicación dirigida a los estadounidenses que se encuentran en Guatemala o evalúan visitar el país.

Para quienes residen en esos departamentos, la recomendación fue extremar las precauciones, respetar las instrucciones de las fuerzas de seguridad y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre el alcance de las limitaciones.

La representación estadounidense recordó que entre las medidas previstas se encuentran eventuales toques de queda, controles a la libertad de circulación y restricciones para reuniones públicas y privadas. También recomendó consultar las fuentes gubernamentales para conocer las normas aplicables en cada localidad.

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La administración estadounidense prohibió los viajes de su personal oficial a las zonas bajo régimen de excepción. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

Entre las facultades contempladas figura la posibilidad de realizar allanamientos sin orden de un juez ni consentimiento del propietario cuando existan indicios de que en el lugar hay una persona con orden de captura, armas u otros elementos vinculados con un delito. En esos procedimientos, la autoridad deberá presentar una orden escrita del funcionario que dispuso la medida.

La Embajada de Estados Unidos aclaró que, en caso de emergencia, su personal no actúa como primer respondedor. Para los visitantes extranjeros, Guatemala cuenta con el programa de asistencia al turista Asistur, que coordina acciones con la Policía de Turismo.

El estado de Sitio habilita restricciones y operativos sin orden judicial

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el estado de Sitio en Zacapa e Izabal ante una serie de hechos violentos que las autoridades vinculan con la necesidad de reforzar las acciones de seguridad.

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La declaratoria se produjo después de varios episodios de violencia en la región. Uno de los hechos más graves ocurrió el 13 de noviembre en el caserío El Tocino, de la aldea La Majada, en Zacapa.

Fiscales del MP investigan el ataque armado en el caserío El Tocino, donde fallecieron cinco personas, entre ellos una madre y sus dos hijos. (Archivo/Ministerio Público)

El ataque armado dejó cinco personas fallecidas y tres heridas, según la información oficial difundida tras el episodio. El Ministerio Público de Guatemala abrió una investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

La situación de seguridad en Zacapa también estuvo marcada por la muerte del diputado Julio Portillo y por una incursión armada ocurrida semanas antes en el municipio de Huité.

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