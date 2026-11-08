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ABC de la tecnología en autos híbridos: desde videollamadas a bordo hasta asistencias al volante

Los vehículos recientes suman, cámaras interiores, paneles digitales y funciones que ajustan la velocidad, advierten sobre puntos ciegos y ayudan a mantener la trayectoria en la vía

Interior de un automóvil con una mujer al volante, una pantalla con videollamada, un niño en el retrovisor y una calle visible tras el parabrisas.
Opciones como las videollamadas solo se activan mientras el auto está estacionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los vehículos híbridos modernos integran funciones que amplían el papel de la cabina. La combinación entre propulsión eléctrica y motor de combustión se acompaña de pantallas, sistemas de conectividad, cámaras y programas de conducción para un mejor confort y una gestión más informada del recorrido.

La tecnología de los autos híbridos incluye videollamadas cuando el vehículo está estacionado, instrumentos digitales, climatización y asistencias que intervienen ante riesgos en la vía.

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Estas funciones no reemplazan la atención humana: funcionan como apoyo para el conductor y buscan reducir situaciones de peligro para pasajeros, peatones y otros vehículos.

Un automóvil Mercedes-Benz GLB de color gris en movimiento por una carretera asfaltada flanqueada por vegetación
Los vehículos híbridos integran propulsión eléctrica y motor de combustión con sistemas de asistencia. (Foto: Mercedes-Benz)

Cómo funciona la asistencia eléctrica de un vehículo híbrido

Modelos como Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC usan un sistema híbrido de 48 voltios que trabaja junto a un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,5 litros. El componente eléctrico está integrado a una transmisión automática de ocho velocidades y aporta energía en distintas fases de la marcha, como el inicio del movimiento o las aceleraciones.

Bajo determinadas condiciones, el vehículo puede avanzar únicamente con energía eléctrica. Esta arquitectura fue homologada como Full Hybrid y busca administrar la energía disponible según la exigencia de cada trayecto.

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Además, la tracción integral 4MATIC distribuye la fuerza entre las cuatro ruedas, una función vinculada con la estabilidad sobre superficies de adherencia variable.

Interior de un automóvil con un conductor al volante, una gráfica facial sobre su rostro y un aviso de descanso en la pantalla central.
Las cámaras, radares y programas de control procesan información del entorno para anticipar situaciones de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es útil que un auto integre cámaras

Una de las aplicaciones de la conectividad a bordo es la cámara integrada en el habitáculo. El sistema permite tomar fotografías y realizar videollamadas desde el auto, aunque esta última función es para cuando el auto permanece estacionado, una condición necesaria para evitar distracciones durante la conducción.

La cámara forma parte del sistema operativo MB.OS, que centraliza diferentes funciones. El uso de este recurso plantea un aspecto de seguridad digital: el conductor debe conocer los permisos de las aplicaciones, proteger sus credenciales y evitar compartir imágenes o datos de otros pasajeros sin autorización.

Qué datos reúne el panel digital para el conductor

El cuadro de instrumentos digital concentra datos sobre el estado del vehículo, la navegación y las asistencias a la conducción. Esta organización permite que el conductor consulte indicaciones de ruta, alertas y parámetros de funcionamiento sin recurrir a dispositivos externos que puedan desviar su atención de la vía.

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tableros digitales reúnen datos de navegación, consumo energético y alertas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la pantalla central da acceso a configuraciones relacionadas con la conducción y a un menú para trayectos fuera del asfalto. Allí se pueden visualizar una brújula, el ángulo de inclinación y referencias de navegación.

La utilidad de estas pantallas depende de que su consulta sea breve y se realice sin perder de vista las condiciones del tránsito.

Cuáles asistencias a la conducción ayudan a mantener distancia y trayectoria

Entre los sistemas de ayuda se encuentra DISTRONIC, un control de crucero adaptativo que ajusta la velocidad de acuerdo con la circulación de otros vehículos. Incorpora asistencia activa para mantener el carril y una función destinada a advertir o asistir ante la presencia de vehículos en el ángulo muerto.

Estas tecnologías procesan información del trayecto para alertar al conductor o apoyar ciertas maniobras. El paquete incluye asistencia para maniobras evasivas, que puede colaborar con la dirección ante un obstáculo, aunque la decisión final y el control del vehículo siguen bajo responsabilidad de quien conduce.

Automóvil oscuro conducido por una mujer en una vía arbolada, junto a un ciclista en su carril y un peatón sobre un paso de cebra.
Las ayudas electrónicas acompañan la conducción, pero no reemplazan la atención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de estas herramientas responde a una tendencia de la industria: sumar capas de prevención antes de un posible impacto. Su eficacia está ligada al correcto funcionamiento de los sensores, al estado de la señalización y a la reacción del conductor frente a las advertencias.

Cómo actúan los sistemas al estacionar o ante un riesgo de accidente

El estacionamiento dispone de PARKTRONIC y cámara de reversa, recursos que brindan referencias visuales y alertas sobre objetos cercanos. Estos sistemas pueden facilitar maniobras en espacios reducidos, pero no eliminan los puntos ciegos ni sustituyen la revisión directa de espejos, ambiente y peatones.

En materia de protección, el vehículo incorpora PRE-SAFE®, airbag central y capó activo. El primero prepara determinados elementos del habitáculo si detecta una situación que anticipa un choque; el airbag central busca reducir el contacto entre ocupantes delanteros; y el capó activo está diseñado para aportar protección a peatones en caso de atropello.

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