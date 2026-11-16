Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp a partir del 20 de noviembre de 2026

WhatsApp integra unos requisitos mínimos para funcionar en un dispositivo. (Foto: EFE/Ian Langsdon/Archivo)

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WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares Android antiguos desde el 20 de noviembre de 2026. Los dispositivos que no puedan operar con Android 6.0 o una versión posterior perderán la posibilidad de instalar actualizaciones y de utilizar el servicio.

La medida alcanza a modelos de Samsung, Motorola, LG y Sony que ya no admiten la actualización necesaria. La antigüedad del teléfono no determina por sí sola la exclusión: el punto decisivo es la versión del sistema operativo que el fabricante permite instalar en cada modelo.

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Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp en noviembre de 2026

La lista incluye varios modelos de Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. Todos quedaron por debajo del mínimo de Android 6.0, así que no cumplirán las condiciones requeridas por WhatsApp desde el 20 de noviembre.

Las restricciones solo son para modelos antiguos. (Foto: Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

En el caso de Motorola, los dispositivos afectados son el Moto G de primera generación, el Moto E de primera generación y el Droid Razr HD. Perderán compatibilidad el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini de LG, junto con los Xperia Z y Xperia SP de Sony.

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Cómo revisar la versión del sistema operativo del celular

Los usuarios pueden verificar la situación de su teléfono desde el menú de configuración. En los dispositivos con Android, hay que abrir Ajustes, ingresar en Acerca del teléfono y buscar la opción Información de software o Versión de Android. Allí aparece el número de versión instalado.

Se debe revisar la versión del sistema operativo del celular. (Foto: Europa Press)

Si el celular tiene Android 6.0 o una edición posterior, conservará la compatibilidad con la aplicación, siempre que se pueda actualizar WhatsApp desde la tienda correspondiente.

Si muestra una versión inferior y el fabricante no ofrece una actualización disponible, será necesario trasladar la cuenta a otro dispositivo para seguir utilizando el servicio.

De qué forma respaldar la información guardada en la cuenta de WhatsApp

Antes de reemplazar un teléfono que perderá el acceso, conviene guardar las conversaciones, imágenes, videos, notas de voz y documentos. El respaldo se inicia desde WhatsApp al ingresar en Ajustes, luego en Chats y, por último, en Copia de seguridad.

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Google Drive permite respaldar la información guardada en la cuenta de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

En los celulares Android, la copia se almacena en Google Drive. Al configurar un nuevo teléfono compatible, el usuario debe instalar la aplicación, validar el mismo número telefónico y aceptar la restauración del contenido disponible en la cuenta. Este paso permite recuperar el historial guardado sin perder los chats previos.

Qué pasará con los teléfonos iPhone desde el 30 de noviembre

El cambio para los teléfonos de Apple tendrá otro calendario. Hasta el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp seguirá disponible para dispositivos con iOS 15.1 o versiones posteriores. Desde esa fecha, el requisito aumentará y será necesario contar al menos con iOS 15.5.

Los modelos de iPhone afectados fueron lanzados hace varios años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos que quedarán fuera de soporte son el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, porque no admiten iOS 15.5. En cambio, el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación pueden ejecutar esa versión o una posterior. Para comprobarlo, hay que abrir Configuración, entrar en General y seleccionar Información.

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La falta de compatibilidad no elimina la cuenta ni el número asociado a WhatsApp. La restricción afecta al dispositivo, que deja de poder ejecutar la app por no cumplir con el sistema operativo mínimo exigido. Los datos permanecen disponibles si existe una copia de seguridad reciente.

En los iPhone, el respaldo se guarda en iCloud y se recupera durante la configuración de WhatsApp en el nuevo dispositivo. Quienes tengan alguno de los modelos afectados deberán revisar cuanto antes la versión de su sistema operativo, realizar una copia de seguridad y migrar a un teléfono compatible antes de perder el acceso al servicio.

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