“Octubre duplicó los proyectos de 2025”: OPAMSS reporta repunte constructor en El Salvador

El ingreso de proyectos a la OPAMSS durante octubre de 2026 duplicó el registro del mismo mes de 2025. (Foto: Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

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La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) reportó un aumento en el ingreso de trámites para proyectos de construcción durante el último trimestre de 2026. Su director ejecutivo, Luis Rodríguez, afirmó que esa dinámica puede traducirse en nuevas obras durante 2027.

El funcionario señaló que el repunte comenzó en septiembre y tuvo su punto más alto en octubre, cuando los ingresos de proyectos duplicaron los registrados en octubre de 2025. OPAMSS mide esa evolución a partir de los expedientes y trámites que recibe para análisis.

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El director explicó que OPAMSS toma 2024 como año base para seguir la evolución de la construcción. Indicó que el sector creció más de 30 % en 2025 y que, durante 2026, el promedio se ubicaba arriba del 10 %, con una actividad 40 % superior a la registrada en 2024.

Rodríguez afirmó que OPAMSS ha autorizado proyectos de inversión por USD 7,898.5 millones desde junio de 2024 hasta noviembre de 2026. Esa cifra reúne las iniciativas que han pasado por los procesos de la institución en el Área Metropolitana de San Salvador.

El 51.7 % de ese monto corresponde a proyectos habitacionales, de acuerdo con los datos compartidos por el funcionario. Los desarrollos de uso mixto representan el 23.5 % y combinan, según la zona y el proyecto, componentes de vivienda, comercio y servicios.

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El comercio concentra el 4.9 % de la inversión autorizada por OPAMSS. Los proyectos de logística e industria reúnen el 11.5 %, mientras que la industria turística alcanza el 8.3 % del acumulado reportado por Rodríguez.

La OPAMSS autorizó USD 7,898.5 millones en inversiones entre junio de 2024 y noviembre de 2026. (Foto: CASALCO)

Seguros, cemento y maquinaria acompañan el repunte constructor

Rodríguez señaló que la actividad constructiva también se refleja en sectores vinculados con la ejecución de obras. Mencionó el mercado de seguros y fianzas, que superó los USD 505 millones durante 2026, ya que los proyectos requieren coberturas y respaldos para avanzar.

El consumo de cemento incrementó 12.6 %, según el balance presentado por el director de OPAMSS. También afirmó que la importación de maquinaria aumentó 11.9 % y llegó a USD 2,147 millones, una cifra que vinculó con la cadena de suministro, los sistemas constructivos y las necesidades logísticas del sector.

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Las importaciones asociadas con la construcción a través del puerto de Acajutla sumaban USD 757 millones hasta julio de 2026, de acuerdo con Rodríguez. El funcionario sostuvo que alrededor del 60 % de los ingresos registrados en esa terminal portuaria correspondía a insumos destinados a obras.

El director ejecutivo explicó que la rapidez para trasladar materias primas, maquinaria y materiales incide en la ejecución de los proyectos. A su juicio, el sector privado necesita una red eficiente para llevar insumos desde puertos y centros de distribución hasta los lugares de construcción.

Rodríguez también informó que desde 2024 se han creado 1,696 empresas relacionadas con la construcción. Aclaró que no todas son constructoras, pues entre ellas se encuentran estudios de arquitectura, firmas de supervisión, estructuradores, operadores logísticos, intermediarios, empresas financieras y despachos jurídicos.

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El sector construcción aporta USD 1,200 millones en impuestos, según la cifra expuesta por Rodríguez.

El crédito inmobiliario alcanza USD 3,310 millones

El financiamiento del sistema financiero para vivienda y actividades inmobiliarias llegó a USD 3,310 millones. (Foto: cortesía)

El financiamiento destinado a vivienda y actividades inmobiliarias alcanzó USD 3,310 millones, según el dato mencionado por Rodríguez. El funcionario indicó que la construcción ocupa una parte amplia dentro de las líneas de crédito ligadas a la compra de inmuebles y al desarrollo de proyectos.

Rodríguez diferenció esos préstamos de los créditos dirigidos a la industria y los servicios. Sin embargo, sostuvo que las actividades inmobiliarias mantienen un peso alto dentro del sistema financiero, tanto para quienes construyen como para quienes adquieren viviendas u otras propiedades.

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San Salvador Oeste concentra la proyección logística

Rodríguez identificó a San Salvador Oeste como un distrito con vocación logística e industrial. Explicó que la zona recibe inversiones vinculadas con bodegas, distribución y actividades industriales, a las que posteriormente se suman proyectos habitacionales, comercios y servicios.

El funcionario vinculó esa proyección con la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, la infraestructura del puerto de Acajutla, la actividad del puerto de La Unión y las obras viales en distintos puntos del país.

También mencionó el proyecto de Los Chorros, las carreteras y pasos alternos de Apopa y Nejapa, además de inversiones en aduanas con Guatemala y Honduras. Afirmó que San Salvador Oeste puede aprovechar las conexiones entre puertos, aeropuerto, carreteras y fronteras.

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Rodríguez añadió que la topografía de la zona favorece la instalación de bodegas y proyectos de mayor dimensión. Sobre Acajutla, aseguró que la eficiencia del puerto mejoró 60 %.