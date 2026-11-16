Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

El entrenador de la selección argentina hablará desde las 16 con los medios de comunicación. El combinado albiceleste cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes desde las 20 contra Costa Rica, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Fue una mañana especial la que vivió este sábado el cuerpo técnico de la selección argentina . Es que tras la derrota en el amistoso frente a Uruguay por 2-1 en la Bombonera, en lo que fue el anteúltimo partido del año, Lionel Scaloni y el resto de su staff se encontraron con una gloria del combinado albiceleste como el Cholo Simeone y dos ex jugadores, uno de ellos su hijo Gianluca, y Fabián Cubero .

La selección de España perdió ante Inglaterra por 3-2 en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League, un resultado que terminó con su histórica racha de imbatibilidad de 43 partidos sin perder y dejó al campeón del mundo como segundoo del grupo A3. Tras el partido en el estadio Metropolitano de Madrid, Unai Simón atribuyó la derrota a la superioridad física del equipo inglés.

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El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1 Fred Vasseur, líder de la escudería, quedó en el centro de las críticas por la difusión de su actividad por fuera del equipo, que impacta con el tiempo que trabaja en Maranello

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors La Confederación Brasileña confirmó la muerte del icónico jugador que integró el plantel que ganó el Mundial 1958. Vistió la casaca del Xeneize a principios de los 60 y fue el técnico en 1984

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia A través de un comunicado en sus redes sociales, Romelu Lukaku puso fin a su historia con la Selección de Bélgica después de más de 16 años

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez El cordobés derrotó al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en Barcelona y logró ganar el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Su último gran título había sido en Wimbledon 2019. En junio fue padre por primera vez