Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

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ARTÍCULO DE INFOBAE
La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra
Unai Simón elogió al combinado dirigido por Thomas Tuchel tras la victoria en el estadio Metropolitano
La selección de España perdió ante Inglaterra por 3-2 en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League, un resultado que terminó con su histórica racha de imbatibilidad de 43 partidos sin perder y dejó al campeón del mundo como segundoo del grupo A3. Tras el partido en el estadio Metropolitano de Madrid, Unai Simón atribuyó la derrota a la superioridad física del equipo inglés.
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El encuentro entre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina con el Cholo Simeone más otros dos ex futbolistas
El staff que dirige la Mayor se juntó con el entrenador del Atlético de Madrid, su hijo Gianluca y Fabián Cubero
Fue una mañana especial la que vivió este sábado el cuerpo técnico de la selección argentina. Es que tras la derrota en el amistoso frente a Uruguay por 2-1 en la Bombonera, en lo que fue el anteúltimo partido del año, Lionel Scaloni y el resto de su staff se encontraron con una gloria del combinado albiceleste como el Cholo Simeone y dos ex jugadores, uno de ellos su hijo Gianluca, y Fabián Cubero.
La posible formación de Argentina para el amistoso contra Costa Rica
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni
¡Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!
El entrenador de la selección argentina hablará desde las 16 con los medios de comunicación. El combinado albiceleste cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes desde las 20 contra Costa Rica, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.