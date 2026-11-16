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Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

El entrenador del combinado nacional dialogará con los medios en la previa del cierre de la fecha FIFA de noviembre

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ARTÍCULO DE INFOBAE

La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra

Unai Simón elogió al combinado dirigido por Thomas Tuchel tras la victoria en el estadio Metropolitano

El arquero de España analizó la derrota de su selección y puso la mirada en el rival con una

La selección de España perdió ante Inglaterra por 3-2 en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League, un resultado que terminó con su histórica racha de imbatibilidad de 43 partidos sin perder y dejó al campeón del mundo como segundoo del grupo A3. Tras el partido en el estadio Metropolitano de Madrid, Unai Simón atribuyó la derrota a la superioridad física del equipo inglés.

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18:00 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El encuentro entre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina con el Cholo Simeone más otros dos ex futbolistas

El staff que dirige la Mayor se juntó con el entrenador del Atlético de Madrid, su hijo Gianluca y Fabián Cubero

Lionel Scaloni y Diego Simeone posan junto a los miembros del cuerpo técnico en las instalaciones de la selección argentina.
Lionel Scaloni y Diego Simeone posan junto a los miembros del cuerpo técnico en las instalaciones de la selección argentina.

Fue una mañana especial la que vivió este sábado el cuerpo técnico de la selección argentina. Es que tras la derrota en el amistoso frente a Uruguay por 2-1 en la Bombonera, en lo que fue el anteúltimo partido del año, Lionel Scaloni y el resto de su staff se encontraron con una gloria del combinado albiceleste como el Cholo Simeone y dos ex jugadores, uno de ellos su hijo Gianluca, y Fabián Cubero.

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17:50 hsHoy

La posible formación de Argentina para el amistoso contra Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni

17:40 hsHoy

¡Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!

El entrenador de la selección argentina hablará desde las 16 con los medios de comunicación. El combinado albiceleste cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes desde las 20 contra Costa Rica, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del duelo contra Costa Rica en Córdoba (@Argentina)
Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del duelo contra Costa Rica en Córdoba (@Argentina)

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